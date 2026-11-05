Eli En Açık Burçlar: En Cömert 5 Burç Belli Oldu

Zodyağın en koruyucu ve şefkatli burçlarından biri olan Yengeç, başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına her zaman vakit ayırıyor. Zor bir dönemden geçen herkes için yaslanılacak bir omuz oluyor.

Programı ne kadar dolu olursa olsun, sevgiye ve dostluğa ihtiyacı olanı geri çeviremiyor. Onun cömertliği derin bir empati şeklinde kendini gösteriyor.