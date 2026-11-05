Eli En Açık Burçlar: En Cömert 5 Burç Belli Oldu
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Yengeç: Cömertliğini duygusal destekle gösteriyor.
Aslan: Pahalı hediyeler almaktan ve başkalarının başarısını kutlamaktan keyif alıyor.
Başak: Gösterişten uzak ama yardıma ilk koşanlardan.
Terazi: Çevresindeki herkesin rahat ve mutlu olduğundan emin olmak istiyor.
Kova: İyi bir amaç için elindekini paylaşmaktan çekinmiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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