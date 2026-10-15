Hediye Seçerken Saatlerce Düşünüyorlar: İnce Eleyip Sık Dokuyan 3 Burç
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Kimi hediyeyi son dakikada alıp geçerken kimi doğru paketi bulmak için günlerce kafa yoruyor. Astrolojik yorumlarda Terazi, Başak ve Yengeç, hediye seçimini en çok ciddiye alan burçlar arasında anılıyor.
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Terazi Burcu
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Başak Burcu
Yengeç Burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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