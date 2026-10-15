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Hediye Seçerken Saatlerce Düşünüyorlar: İnce Eleyip Sık Dokuyan 3 Burç

Hediye Seçerken Saatlerce Düşünüyorlar: İnce Eleyip Sık Dokuyan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 13:13
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Kimi hediyeyi son dakikada alıp geçerken kimi doğru paketi bulmak için günlerce kafa yoruyor. Astrolojik yorumlarda Terazi, Başak ve Yengeç, hediye seçimini en çok ciddiye alan burçlar arasında anılıyor.

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Terazi Burcu

Terazi Burcu

Terazi burcu, güzelliğe ve uyuma önem veren Venüs'ün yönettiği bir burç olarak yorumlanıyor. Hediye seçerken yalnızca ne alacağını değil, hediyenin nasıl görüneceğini de düşünüyor. Paketin rengi, kurdelenin tonu ve hediyenin verileceği an onun için en az içerik kadar önemli.

İki güzel seçenek arasında kaldığında mağazada uzun süre dolaşabiliyor, karar vermek için yakınlarına fotoğraf gönderip fikir sorabiliyor. Sonunda seçtiği hediye ise çoğu zaman karşısındakinin tarzına tam uyuyor.

Başak Burcu

Başak Burcu

Başak burcu, hediyeyi bir ihtiyaç listesi gibi ele alan biri olarak yorumlanıyor. Karşısındakinin aylar önce geçerken söylediği küçük bir eksikliği aklında tutuyor ve hediyesini o eksikliği giderecek şekilde seçiyor.

Ürünün malzemesini, kullanıcı yorumlarını ve dayanıklılığını tek tek inceliyor. Dolapta kalacak bir eşyayı almaktansa her gün işe yarayacak bir şeyi tercih ediyor. Gösterişten uzak ama hesabı yapılmış hediyeleri, alan kişiye ne kadar dikkat edildiğini hissettiriyor.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Yengeç burcu, hediyeye duygusal anlam yükleyen bir burç olarak anlatılıyor. Ortak bir anıyı hatırlatan bir fotoğraf albümü, el yazısıyla yazılmış bir not ya da birlikte gidilen bir yerden alınan küçük bir eşya, onun için pahalı bir hediyeden daha değerli.

Sevdiği kişiyi mutlu edip etmeyeceğini düşünerek uzun süre tereddüt edebiliyor. Hediyeyi verirken karşısındakinin yüz ifadesini dikkatle izliyor, beğenilmediğini düşünürse içten içe üzülebiliyor. Kendisine verilen hediyeleri de yıllarca saklamasıyla biliniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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