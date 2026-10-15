Hediye Seçerken Saatlerce Düşünüyorlar: İnce Eleyip Sık Dokuyan 3 Burç

Başak burcu, hediyeyi bir ihtiyaç listesi gibi ele alan biri olarak yorumlanıyor. Karşısındakinin aylar önce geçerken söylediği küçük bir eksikliği aklında tutuyor ve hediyesini o eksikliği giderecek şekilde seçiyor.

Ürünün malzemesini, kullanıcı yorumlarını ve dayanıklılığını tek tek inceliyor. Dolapta kalacak bir eşyayı almaktansa her gün işe yarayacak bir şeyi tercih ediyor. Gösterişten uzak ama hesabı yapılmış hediyeleri, alan kişiye ne kadar dikkat edildiğini hissettiriyor.