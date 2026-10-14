Birine Değer Verdiler mi Kendilerini Unutuyorlar: Sevgisi İçin Her Şeyi Yapan 3 Burç

Astrolog Sophie Won, Yengeç'i doğuştan şefkatli ve koruyucu olarak tanımlıyor, onları burç kuşağının anne figürlerine benzetiyor. Yengeç evini güvenli bir yere ihtiyaç duyanlara açabiliyor, sevdiklerine yardım etmek için elindeki her işi bırakabiliyor.

Won, Yengeç'e yardımının gerçekten istenip istenmediğini kontrol etmesini ve fazlasını yaptığını fark ettiğinde geri çekilmesini öneriyor. Başkalarının duygularını üstlenme eğilimi, zamanla kendi ihtiyaçlarını ihmal etmesine yol açabiliyor.