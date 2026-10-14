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Birine Değer Verdiler mi Kendilerini Unutuyorlar: Sevgisi İçin Her Şeyi Yapan 3 Burç

Birine Değer Verdiler mi Kendilerini Unutuyorlar: Sevgisi İçin Her Şeyi Yapan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 19:32
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Bazı insanlar sevdiklerini mutlu etmek için kendi ihtiyaçlarını sessizce bir kenara bırakıyor. Astrolojik yorumlarda Yengeç, Balık ve Terazi, ilişkilerde fedakarlıklarıyla öne çıkan burçlar arasında gösteriliyor.

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Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Astrolog Sophie Won, Yengeç'i doğuştan şefkatli ve koruyucu olarak tanımlıyor, onları burç kuşağının anne figürlerine benzetiyor. Yengeç evini güvenli bir yere ihtiyaç duyanlara açabiliyor, sevdiklerine yardım etmek için elindeki her işi bırakabiliyor.

Won, Yengeç'e yardımının gerçekten istenip istenmediğini kontrol etmesini ve fazlasını yaptığını fark ettiğinde geri çekilmesini öneriyor. Başkalarının duygularını üstlenme eğilimi, zamanla kendi ihtiyaçlarını ihmal etmesine yol açabiliyor.

Balık Burcu

Balık Burcu

Won, Balık'ı başkalarının kötü davranışlarının ardındaki nedeni anlamaya çalışan, empatisi güçlü bir burç olarak anlatıyor. Won'un ifadesiyle Balık son derece özverili ama dengeyi kaçırabilen biri, zaman zaman kendini bir şehit gibi hissedebiliyor.

Astrolojik yorumlarda Balık'ın partnerini kurtarabileceğine ya da iyileştirebileceğine inanıp tehlike işaretlerini görmezden gelebildiği de belirtiliyor. Won, Balık'a herkesi kurtaramayacağını hatırlatıyor ve başkalarının sorunlarına çekilmemek için sınır koymasını öneriyor.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Terazi astrolojide ortaklıklar eviyle ilişkilendirildiği için ilişkilerinde uyumu her şeyin önünde tutuyor. Won, Terazi'nin başkalarını öne koyduğunu ve ilişkideki dengeyi korumak için çoğu zaman kendi ihtiyaçlarından vazgeçtiğini söylüyor.

Çatışmadan kaçınma eğilimi de Terazi'nin kendi isteklerini dile getirmesini zorlaştırabiliyor. Won, iyi niyetinin istismar edilebileceğini hatırlatarak Terazi'ye kendini savunmasını ve bunu güçlü iletişim becerisiyle yapmasını tavsiye ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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