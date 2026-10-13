Her Şeyi Hatırlıyorlar: Yıllar Önce Söylediğiniz Bir Sözü Bile Unutmayan 3 Burç
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Kimi geçen hafta ne yediğini hatırlamaz, kimi yıllar önce geçen bir sohbeti cümlesi cümlesine anlatır. Astrolojik yorumlarda Akrep, Başak ve Yengeç hafızası en güçlü burçlar arasında gösteriliyor, üstelik her biri hatırlamayı farklı bir yoldan yapıyor.
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Akrep Burcu
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Başak Burcu
Yengeç Burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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