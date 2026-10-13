Her Şeyi Hatırlıyorlar: Yıllar Önce Söylediğiniz Bir Sözü Bile Unutmayan 3 Burç

Astrolojik yorumlarda hafızası en güçlü burç olarak çoğunlukla Akrep gösteriliyor. Yıllar, hatta on yıllar önce yaşanan olayları dün olmuş gibi anlatabiliyor.

Akrep'in anlattıkları genellikle görsel ayrıntılarla dolu. Önemsiz görünen bir anıyı bile en küçük noktasına kadar aktarabiliyor, mutlu ya da acı bir anı olması fark etmeksizin dinleyeni yeniden o güne götürebiliyor.