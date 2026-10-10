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Özür Dilemekte En Çok Zorlanan 3 Burç

Özür Dilemekte En Çok Zorlanan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 10:12
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Astrolojide Aslan, Akrep ve Kova özür dilemekte en çok zorlanan burçlar arasında anılıyor. Astrolog Christina Gmyr üçünü de hatasını kabul etmekte zorlanan burçlar arasında sayıyor.

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Aslan Burcu

Aslan Burcu

Aslan'ın dışa dönük ve coşkulu tavrı zaman zaman karşısındakinin canını sıkabiliyor. Kişiliği yüzünden özür dilemesi istendiğinde ise bunu haksızlık olarak görebiliyor. Gmyr, sağlam egonun daha önce oluşturulmuş fikirlerden geri adım atmayı zorlaştırabildiğini söylüyor.

Aslanlar eleştiriyi kolayca kişisel bir saldırı gibi algılayabiliyor. Pişmanlıklarını çoğunlukla sözle değil jestle gösteriyorlar. Birkaç gün sonra gelen bir meyve sepeti ya da konser bileti özrün yerini tutabiliyor.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Akrep, ilişkide kontrolü elinde tutmak istiyor ve birine bağımlı hissetmekten hoşlanmıyor. Tartışma sırasında suçu karşısındakine yöneltebiliyor. Gmyr, yakınlarını kontrol etme isteğinin Akrep'in hatalarını kabul etmesini zorlaştırabildiğini belirtiyor.

Sakinleşmek için zaman ayırmanın yardımcı olabildiği de ekleniyor. Karşısındaki kişi tutumunu korursa Akrep'in zamanla yumuşadığı anlatılıyor.

Kova Burcu

Kova Burcu

Kova genellikle rahat bir burç olarak biliniyor. Gmyr ise Kovaların kendi bakış açılarının doğru olduğundan emin olduğunu ve özgün bakışlarıyla gurur duyduğunu söylüyor. Fikir ayrılığı çıktığında karşısındaki kişi zorlanabiliyor.

Özür talebini aşırı duyarlılık sayıp geçiştirebiliyor, hatta konuyu hiç konuşmamayı seçebiliyor. Kendi değerleriyle çeliştiğini fark ettiğinde hatasını kabul etme ihtimali artıyor. Sorunlu biri gibi görünmek istemiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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