Özür Dilemekte En Çok Zorlanan 3 Burç

Kova genellikle rahat bir burç olarak biliniyor. Gmyr ise Kovaların kendi bakış açılarının doğru olduğundan emin olduğunu ve özgün bakışlarıyla gurur duyduğunu söylüyor. Fikir ayrılığı çıktığında karşısındaki kişi zorlanabiliyor.

Özür talebini aşırı duyarlılık sayıp geçiştirebiliyor, hatta konuyu hiç konuşmamayı seçebiliyor. Kendi değerleriyle çeliştiğini fark ettiğinde hatasını kabul etme ihtimali artıyor. Sorunlu biri gibi görünmek istemiyor.