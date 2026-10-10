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Üç Gezegen Aynı Anda Akrep’te: Duygusal Yoğunluk Yaşayacak 3 Burç

Üç Gezegen Aynı Anda Akrep’te: Duygusal Yoğunluk Yaşayacak 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 08:01
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Güneş 23 Ekim'de Akrep'e geçiyor ve Merkür ile Venüs de Akrep'te olduğu için üç gezegen yaklaşık iki gün aynı burçta buluşuyor. Türkiye saatiyle Güneş 23 Ekim'de 12.37'de giriyor, Venüs 25 Ekim'de 12.09'da Terazi'ye geri dönüyor. Astrolog Bonnie Sorsby yorumlarını yükselen burca ayırıyor, burada onun öne çıkardığı Akrep, Terazi ve Boğa üç burç olarak anlatılıyor.

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Akrep Burcu

Akrep Burcu

Merkür 30 Eylül'den beri Akrep'te, Güneş de 23 Ekim'de ona katılıyor. Sorsby üçlü buluşmayı yılın tek örneği olarak anlatıyor ve 23 ile 24 Ekim'i Akrepler için yılın en yoğun iki günü sayıyor.

Venüs ile Güneş Türkiye saatiyle 24 Ekim'de 06.44'te tam kavuşuyor, Merkür ise aynı gün 10.12'de geri harekete başlıyor. AstroTwins olarak bilinen astrologlar Akrepler için duygusal iniş çıkışların ve gergin ruh hallerinin yaşanabileceğini yazıyor, bunları partnere yansıtmamayı tavsiye ediyor. Tek olanlara da eski ve sağlıksız bir ilişkiyi yeniden başlatırken dikkatli olmaları söyleniyor.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Venüs Terazi'nin yöneticisi, Sorsby retroyu yükselen burcu Terazi olanlar için iki kat kişisel buluyor. Venüs 25 Ekim'de Türkiye saatiyle 12.09'da Terazi'ye dönüyor ve retroyu kendi burcunda tamamlıyor.

Sorsby yükselen Terazi için retronun para ve kendi değerleri alanından geçtiğini, 26 Ekim'deki dolunayın da ayı paylaşılanlar konusunda kapattığını yazıyor. AstroTwins ise Terazilere büyük değişikliklerden kaçınmayı ve harcamaları ölçülü tutmayı öneriyor.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Sorsby Boğa ile Akrep'i, yalnız başına taşınanlarla başkalarıyla paylaşılanlar arasındaki eksen olarak anlatıyor. Venüs retrosu sürerken 26 Ekim'de Türkiye saatiyle 07.12'de gerçekleşecek Boğa dolunayının konuyu çok doğrudan gündeme getirdiğini yazıyor.

Venüs Boğa'nın da yöneticisi, yükselen burcu Boğa olanlar için etki iki kat. Sorsby ay boyunca ilginin önce başkasına yöneleceğini, sonra birden kendilerine döneceğini söylüyor. AstroTwins ise geçmişteki sorunların yeniden gündeme gelebileceğini, ilişkide tereddüt yaşanabileceğini belirtiyor ve ani karar vermemeyi, suçlu aramak yerine ortak nokta bulmayı öneriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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