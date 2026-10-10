Üç Gezegen Aynı Anda Akrep’te: Duygusal Yoğunluk Yaşayacak 3 Burç

Merkür 30 Eylül'den beri Akrep'te, Güneş de 23 Ekim'de ona katılıyor. Sorsby üçlü buluşmayı yılın tek örneği olarak anlatıyor ve 23 ile 24 Ekim'i Akrepler için yılın en yoğun iki günü sayıyor.

Venüs ile Güneş Türkiye saatiyle 24 Ekim'de 06.44'te tam kavuşuyor, Merkür ise aynı gün 10.12'de geri harekete başlıyor. AstroTwins olarak bilinen astrologlar Akrepler için duygusal iniş çıkışların ve gergin ruh hallerinin yaşanabileceğini yazıyor, bunları partnere yansıtmamayı tavsiye ediyor. Tek olanlara da eski ve sağlıksız bir ilişkiyi yeniden başlatırken dikkatli olmaları söyleniyor.