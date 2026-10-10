Üç Gezegen Aynı Anda Akrep’te: Duygusal Yoğunluk Yaşayacak 3 Burç
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Güneş 23 Ekim'de Akrep'e geçiyor ve Merkür ile Venüs de Akrep'te olduğu için üç gezegen yaklaşık iki gün aynı burçta buluşuyor. Türkiye saatiyle Güneş 23 Ekim'de 12.37'de giriyor, Venüs 25 Ekim'de 12.09'da Terazi'ye geri dönüyor. Astrolog Bonnie Sorsby yorumlarını yükselen burca ayırıyor, burada onun öne çıkardığı Akrep, Terazi ve Boğa üç burç olarak anlatılıyor.
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Akrep Burcu
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Terazi Burcu
Boğa Burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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