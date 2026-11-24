İstanbul'un Altında Yatan Osmanlı'nın Yüzyıllık Sırrı: 33 Tanesi Hala Kayıp
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İstanbul'da Nuruosmaniye Külliyesi'nin altında yer alan ve yıllarca çamur ile molozla dolu kalan tarihi yapı, restorasyonun ardından yeniden gün yüzüne çıktı. Çalışmalarda yapıdan tam 420 kamyon balçık çıkarıldı. Uzmanlar ise kentte tespit edilen 118 sarnıçtan 33'ünün bugün kayıp olduğunu söylüyor.
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Kaynak: AA
Nuruosmaniye Sarnıcı, camiyi sağlamlaştırmak ve biriken suyu Haliç'e boşaltmak için külliyenin inşası sırasında yapıldı.
2010'lu yılların başındaki restorasyon çalışmalarına kadar büyük oranda çamurla kaplı kalan yapıdan 420 kamyon balçık çıkarıldı.
Araştırmacı Arzu Ulaş, İstanbul'daki 118 sarnıçtan 33'ünün günümüzde kayıp olduğunu söyledi.
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