Tarihi Yarımada'da yer altı yapıları üzerine araştırmalarıyla tanınan araştırmacı Arzu Ulaş, üç tarafı denizle çevrili bölgede en önemli ihtiyacın suya ulaşım ve suyun depolanması olduğunu belirtti. Osmanlı arşiv belgeleri ve güncel saha çalışmalarıyla İstanbul'daki sarnıçları tespit ettiklerini kaydeden Ulaş, 'Tespit ettiğimiz 118 sarnıç bulunmaktadır. Ancak bu 118 sarnıcın 33 tanesinin günümüzde kayıp olduğunu da tespit etmiş bulunmaktayız' dedi.

Yer altı yapılarını belgeleme sürecinin zorluklarını da anlatan Ulaş, ekiple birlikte su dolu sarnıçlara botla indiklerini ya da tüplerle dalış yaptıklarını söyledi. Ulaş, böylece sarnıçların hem su altı arkeolojik tabakasını hem de mimari öğelerini tek tek belgelediklerini ifade etti.