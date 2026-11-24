Yufkaların Kuruyup Çatlamasını Önleyen Streç Film ve Nemli Bez Hilesi
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Yufkaların üzerine önce streç film, sonra hafif nemli bir bez örtülüyor.
Dondurulmuş yufka buzdolabında bir gece bekletilerek çözdürülüyor.
Yağlamaya kenarlardan başlamak çatlamayı önlüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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