Un, Su ve Tuzdan Yapılan Kuru Yufka Buzdolabı Olmadan Uzun Süre Dayanıyor
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Anadolu mutfağının en eski ekmeklerinden biri olan yufka, yalnızca un, su ve tuzla hazırlanıyor. Sacda pişirilip iyice kurutulduğunda kilerde uzun süre bozulmadan bekleyebiliyor. Bu yüzden köy evlerinde kışlık hazırlığın vazgeçilmez parçalarından biri sayılıyor. Kullanmadan önce suyla nemlendirmek yetiyor, yufka eski yumuşaklığına dönüyor. Kaynak: Oxford Companion to Food
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Yufkanın tek sırrı malzeme listesinin kısalığı
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Hamur neredeyse şeffaf olana kadar inceltiliyor
Saklamanın en önemli şartı yufkanın tamamen kuruması
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