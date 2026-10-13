Un, Su ve Tuzdan Yapılan Kuru Yufka Buzdolabı Olmadan Uzun Süre Dayanıyor

Yufkanın sırrı malzeme listesinin kısalığında gizli. Hamur yalnızca un, su ve tuzla yoğruluyor; maya ya da başka bir katkı gerekmiyor. Bu da yufkayı mayasız ekmeklerin en yalın üyelerinden biri yapıyor.

Yemek tarihçilerine göre bu ince ekmeğin kökü, göçebe Türk topluluklarının taşınabilir saclar üzerinde hızla pişirdiği katmanlı ekmeklere uzanıyor. Çabuk pişen ve kolay taşınan bir ekmek, göçebe yaşamına çok uygun düşüyordu. Börek ve baklava hamurunun da yufkanın akrabası olduğu düşünülüyor.

2016'da UNESCO, lavaş, katırma, jupka ve yufka ekmeği yapma ve paylaşma kültürünü, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu beş ülkenin ortak somut olmayan kültürel mirası olarak listesine aldı.