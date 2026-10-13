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Un, Su ve Tuzdan Yapılan Kuru Yufka Buzdolabı Olmadan Uzun Süre Dayanıyor

Un, Su ve Tuzdan Yapılan Kuru Yufka Buzdolabı Olmadan Uzun Süre Dayanıyor

Azize Gündoğan
Azize Gündoğan - Gündem Editörü
13.10.2026 - 18:07
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Anadolu mutfağının en eski ekmeklerinden biri olan yufka, yalnızca un, su ve tuzla hazırlanıyor. Sacda pişirilip iyice kurutulduğunda kilerde uzun süre bozulmadan bekleyebiliyor. Bu yüzden köy evlerinde kışlık hazırlığın vazgeçilmez parçalarından biri sayılıyor. Kullanmadan önce suyla nemlendirmek yetiyor, yufka eski yumuşaklığına dönüyor. Kaynak: Oxford Companion to Food

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Yufkanın tek sırrı malzeme listesinin kısalığı

Yufkanın tek sırrı malzeme listesinin kısalığı

Yufkanın sırrı malzeme listesinin kısalığında gizli. Hamur yalnızca un, su ve tuzla yoğruluyor; maya ya da başka bir katkı gerekmiyor. Bu da yufkayı mayasız ekmeklerin en yalın üyelerinden biri yapıyor.

Yemek tarihçilerine göre bu ince ekmeğin kökü, göçebe Türk topluluklarının taşınabilir saclar üzerinde hızla pişirdiği katmanlı ekmeklere uzanıyor. Çabuk pişen ve kolay taşınan bir ekmek, göçebe yaşamına çok uygun düşüyordu. Börek ve baklava hamurunun da yufkanın akrabası olduğu düşünülüyor.

2016'da UNESCO, lavaş, katırma, jupka ve yufka ekmeği yapma ve paylaşma kültürünü, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu beş ülkenin ortak somut olmayan kültürel mirası olarak listesine aldı.

Hamur neredeyse şeffaf olana kadar inceltiliyor

Hamur neredeyse şeffaf olana kadar inceltiliyor

Yufkanın asıl ustalığı hamuru açmakta. Hamur, oklava denen uzun ve ince bir sopayla neredeyse şeffaf olacak kadar inceltiliyor. Ardından sac adı verilen yuvarlak ve sıcak bir yüzeyde çok kısa sürede pişiriliyor.

Bu kısa pişirme sırasında yufkanın içindeki nemin büyük bölümü uçuyor. Ama yalnızca pişirmek yetmiyor; pişen yufkalar saklanmadan önce bir süre bekletilip tamamen kuruyor. Nem ne kadar azsa yufkanın dayanma süresi de o kadar uzuyor.

Kışlık yufkalar eskiden çoğu zaman komşu ve akrabaların bir araya gelmesiyle toplu halde hazırlanırdı. Hazırlanan yufkalar da büyük sepetlerde ya da sandıklarda kışa kadar bekletilirdi.

Saklamanın en önemli şartı yufkanın tamamen kuruması

Saklamanın en önemli şartı yufkanın tamamen kuruması

Kuru yufka, buzdolabının olmadığı dönemlerin en akıllı saklama yöntemlerinden biriydi. Tamamen soğuyup kuruyan yufkalar bez torbalarda, sandıklarda ya da kuru ve serin kilerlerde bekletiliyordu. Bazı yörelerde yufkaların tahta bir tablaya serilip dört köşesinden tavana asıldığı da anlatılıyor.

Saklama ortamı büyük önem taşıyor. Nem ve sıcaklık yufkanın dayanıklılığını doğrudan etkiliyor; yeterince kurumamış ya da nemli yerde bekleyen yufka küflenebiliyor. Kullanmadan önce küf, kötü koku ya da alışılmadık bir renk değişimi olup olmadığına bakmakta fayda var.

Kullanma zamanı geldiğinde işlem basit: Yufka hafifçe suyla nemlendirilip bir bezle örtülüyor ve kısa süre dinlendiriliyor. Yumuşayan yufka börek, dürüm ve yöresel yemeklerde kullanılabiliyor.

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan
Gündem Editörü
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