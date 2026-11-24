Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Seher Kızmaz, 2020 yılında liseyi bitirdikten sonra bir yıl üniversite sınavlarına hazırlandığını ve bu süreçte sporla ilgilendiğini belirtti. 2021 yılında polislik sınavlarına başvurdu, ancak kadın adaylarda aranan en az 162 santimetre boy şartı nedeniyle elendi.

Kızmaz, 'Boyum 161,4 santimetre olduğu için 6 milimetre farkla sınava giremedim ve polislikten elendim. Parkurları gayet güzel tamamlamama ve iyi de koşmama rağmen olmadı. O dönem üzülüyordum' diye konuştu.