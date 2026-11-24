Polislikten 6 Milimetre ile Elendi: Şimdi Hayatının Mesleğini Bulduğunu Söylüyor
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Polislik sınavında kadın adaylar için aranan 162 santimetrelik boy şartını 6 milimetre farkla kaçıran Seher Kızmaz, elenmesinin hayatının en güzel tesadüflerinden biri olduğunu söylüyor. Bugün aday öğretmen olan Kızmaz, meslek hayatındaki ilk Öğretmenler Günü'nü öğrencileriyle kutlamaya hazırlanıyor.
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Kaynak: DHA
Seher Kızmaz, 161,4 santimetre boyu nedeniyle polislik sınavına giremedi.
Aynı dönemde üniversite sınavlarına da giren Kızmaz, sınıf öğretmenliğini kazanıp mezun oldu.
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