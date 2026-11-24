The Telegraph'ın aktardığına göre William, Kate ve çiftin üç çocuğu George, Charlotte ve Louis olay sırasında Windsor'daki Forest Lodge'daydı. Aile, 2025'te taşındığı bu evi kalıcı yuvası olarak kullanıyor.

İngiliz gazetesi The Sun ise Anmer Hall'a maskeli kişilerin girdiğini öne sürdü. Ancak şüphelilerin kimliği, evin içine girip girmedikleri ya da herhangi bir eşyanın çalınıp çalınmadığı henüz netlik kazanmadı.

Çiftin ofisi Kensington Sarayı ise güvenlik konularında yorum yapmayacağını bildirdi.

Olayın ardından bölgedeki yoğun polis varlığı da gözlerden kaçmadı. Yakındaki Dersingham'da yaşayanlar, polis ekiplerinin kendilerini durdurduğunu anlattı.