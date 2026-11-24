Prens William ve Kate Middleton'ın Norfolk'taki Kır Evine Hırsız Girdi, 2 Kişi Gözaltında
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Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate'in Norfolk'taki kır evi Anmer Hall'a pazartesi akşamı hırsız girdi. Norfolk Polisi, hırsızlık ve izinsiz giriş şüphesiyle iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Olay sırasında evde kimse yoktu. 10 yatak odalı malikane, çifte 2011'deki düğünlerinin ardından Kraliçe II. Elizabeth tarafından hediye edilmişti.
Polis pazartesi akşamı gelen ihbarla harekete geçti, 2 kişi gözaltına alındı!
Ailenin olay sırasında Windsor'daki evinde olduğu belirtildi.
Malikane 2011'de Kraliçe II. Elizabeth'in düğün hediyesiydi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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