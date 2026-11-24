Galatasaray, İsrail'in UEFA'ya Şikayetinin Ardından RAMS Park'a Filistin Pankartları Astı
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Galatasaray'ın Filistin'e destek amacıyla açtığı pankartlar İsrail yönetiminin tepkisini çekti. Konu UEFA'ya taşınırken kulüp yönetiminden net bir duruş geldi. Aston Villa maçı öncesi RAMS Park'ta dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. UEFA'nın pankartlara ilişkin tutumu da tribünlerdeki bu hamlenin arka planını oluşturuyor.
İsrail Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti.
Özbek duruştan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
RAMS Park'a yine Filistin pankartları asıldı.
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