Galatasaray'ın Filistin'e destek amacıyla açtığı pankart, İsrail yönetiminin tepkisine neden oldu. İsrail'in sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikayet ettiği açıklandı. UEFA da Galatasaray tribünlerinde açılan Filistin yanlısı pankartlar nedeniyle kulübe ceza tehdidinde bulundu. Filistin pankartlarının bir daha statta açılmaması istendi.