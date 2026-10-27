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Kraliyetten Ayrılmıştı, Şimdi Mutfağa Giriyor: Meghan Markle'ın MasterChef'teki Yeni Görevi Belli Oldu!

Kraliyetten Ayrılmıştı, Şimdi Mutfağa Giriyor: Meghan Markle'ın MasterChef'teki Yeni Görevi Belli Oldu!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
27.10.2026 - 15:31
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Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın Avustralya'daki MasterChef macerası, Nisan ayındaki konuk jüriliğiyle sınırlı kalmadı. Sussex Düşesi, yapımcı kanal Network 10'un bugün yaptığı açıklamayla bu kez çok daha kalıcı bir görevle o ünlü mutfağa geri dönüyor. Markle, kendisine gelen teklife nasıl yanıt verdiğini de kendi sözleriyle anlattı.

Kaynak: ABC News

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Meghan Markle, Suits dizisiyle tanınan ve kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Düşesi olarak yıllardır gündemde.

Meghan Markle, Suits dizisiyle tanınan ve kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Düşesi olarak yıllardır gündemde.

Meghan Markle'ı Türkiye'deki izleyicilerin önemli bir kısmı, 2011'den 2018'e kadar rol aldığı Suits dizisindeki avukat Rachel Zane karakteriyle hatırlıyor. Prens Harry ile 2018'de Windsor'da evlendikten sonra oyunculuğa uzun bir ara veren Markle, çiftin 2020'nin başında kraliyet görevlerinden çekilmesinin ardından ailesiyle birlikte Kaliforniya'nın Montecito bölgesine yerleşmişti.

Mutfağa olan ilgisini hiç saklamayan Düşes, 2025'te Netflix'te yayınlanan With Love, Meghan adlı yaşam tarzı programında konuklarına yemek hazırlarken de izleyicinin karşısına çıkmıştı. Altı yılı ABD'de geçiren aile bu yılın Ağustos ayında yeniden İngiltere'ye taşındı, ancak Markle'ın yeni projesi onu bir kez daha dünyanın öbür ucuna götürecek gibi görünüyor.

Markle, altı yıl aradan sonra dönen Junior MasterChef Australia'da Poh Ling Yeow ile jüri olacak.

Markle, altı yıl aradan sonra dönen Junior MasterChef Australia'da Poh Ling Yeow ile jüri olacak.

Markle'ın Avustralya mutfaklarıyla bağı aslında Nisan ayına uzanıyor. Prens Harry ile birlikte ülkeye yaptığı dört günlük ziyaret sırasında MasterChef Australia'nın yetişkin yarışmasına konuk jüri olarak katılan Düşes'in yer aldığı bölüm Temmuz'da yayınlandığında, Network 10'un açıklamasına göre kanal 2023'ten bu yana en kalabalık Pazar akşamı izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Kanal şimdi, 9 ile 13 yaş arasındaki çocukların yarıştığı Junior MasterChef Australia'yı altı yıllık aranın ardından yeniden ekrana taşıyor ve programın başına Markle'ı getiriyor. Düşes, yetişkin yarışmasının jürisinde de görev yapan Poh Ling Yeow ile birlikte hem sunuculuğu hem de jüriliği paylaşacak; çekimlerin Melbourne'de yapılması, programın da 2027'de ekrana gelmesi planlanıyor.

Meghan Markle teklifi nasıl kabul ettiğini anlattı, ailenin Avustralya'ya taşınıp taşınmayacağı ise belirsiz.

Meghan Markle teklifi nasıl kabul ettiğini anlattı, ailenin Avustralya'ya taşınıp taşınmayacağı ise belirsiz.

Yeni görevi duyurulan Markle, yaptığı açıklamada Nisan'da tüm ekiple inanılmaz vakit geçirdiğini belirterek 'Bana geri dönüp bu genç yetenek grubuyla çalışmam için teklif ettiklerinde, 'evet' demek çok kolay oldu' dedi. Kendi çocuklarıyla yemek yapmayı çok sevdiğini anlatan Düşes, minik yarışmacıların mutfakta neler hazırlayacağını görmek için sabırsızlandığını da ekledi.

Jüri arkadaşı Poh Ling Yeow ise Markle ile yeniden bir araya gelmenin kendisi için büyük keyif olacağını, küçük yarışmacılardan bolca lezzetli sürpriz ve biraz da yaramazlık beklediğini söyledi. Hayranların asıl merak ettiği konu ise Prens Harry, 7 yaşındaki Archie ve 5 yaşındaki Lilibet'in bu süreçte Markle'a eşlik edip etmeyeceği; çekimlerin ailenin Avustralya'ya geçici olarak taşınması anlamına gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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