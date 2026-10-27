Kraliyetten Ayrılmıştı, Şimdi Mutfağa Giriyor: Meghan Markle'ın MasterChef'teki Yeni Görevi Belli Oldu!

Markle'ın Avustralya mutfaklarıyla bağı aslında Nisan ayına uzanıyor. Prens Harry ile birlikte ülkeye yaptığı dört günlük ziyaret sırasında MasterChef Australia'nın yetişkin yarışmasına konuk jüri olarak katılan Düşes'in yer aldığı bölüm Temmuz'da yayınlandığında, Network 10'un açıklamasına göre kanal 2023'ten bu yana en kalabalık Pazar akşamı izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Kanal şimdi, 9 ile 13 yaş arasındaki çocukların yarıştığı Junior MasterChef Australia'yı altı yıllık aranın ardından yeniden ekrana taşıyor ve programın başına Markle'ı getiriyor. Düşes, yetişkin yarışmasının jürisinde de görev yapan Poh Ling Yeow ile birlikte hem sunuculuğu hem de jüriliği paylaşacak; çekimlerin Melbourne'de yapılması, programın da 2027'de ekrana gelmesi planlanıyor.