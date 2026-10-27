Kraliyetten Ayrılmıştı, Şimdi Mutfağa Giriyor: Meghan Markle'ın MasterChef'teki Yeni Görevi Belli Oldu!
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Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın Avustralya'daki MasterChef macerası, Nisan ayındaki konuk jüriliğiyle sınırlı kalmadı. Sussex Düşesi, yapımcı kanal Network 10'un bugün yaptığı açıklamayla bu kez çok daha kalıcı bir görevle o ünlü mutfağa geri dönüyor. Markle, kendisine gelen teklife nasıl yanıt verdiğini de kendi sözleriyle anlattı.
Kaynak: ABC News
Meghan Markle, Suits dizisiyle tanınan ve kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Düşesi olarak yıllardır gündemde.
Markle, altı yıl aradan sonra dönen Junior MasterChef Australia'da Poh Ling Yeow ile jüri olacak.
Meghan Markle teklifi nasıl kabul ettiğini anlattı, ailenin Avustralya'ya taşınıp taşınmayacağı ise belirsiz.
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