Herkes Onları Sakin Sanıyor: Sinirlendiğinde Bambaşka Birine Dönüşen 3 Burç

Uyumu ve dengeyi önemseyen Terazi, gerginliği büyütmemek için çoğu zaman alttan alıyor. Wright, Terazi'nin öfke hissetmeden önce derin bir üzüntü yaşadığını söylüyor.

Kabalık ya da haksızlık karşısında ise kendisini bile şaşırtan bir öfke patlaması yaşayabiliyor. Patlamanın ardından karşısındakini kırmış olma ihtimaliyle bu kez kendisi sarsılabiliyor.