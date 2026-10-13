Herkes Onları Sakin Sanıyor: Sinirlendiğinde Bambaşka Birine Dönüşen 3 Burç
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Kimi öfkesini anında dışa vurur, kimi ise uzun süre hiçbir şey belli etmez. Astrolojik yorumlarda Boğa, Terazi ve Balık, sabırlı görüntülerinin ardında sinirlendiğinde tanınmayacak hale gelebilen burçlar arasında sayılıyor.
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Boğa Burcu
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Terazi Burcu
Balık Burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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