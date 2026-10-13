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Herkes Onları Sakin Sanıyor: Sinirlendiğinde Bambaşka Birine Dönüşen 3 Burç

Herkes Onları Sakin Sanıyor: Sinirlendiğinde Bambaşka Birine Dönüşen 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 23:31
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Kimi öfkesini anında dışa vurur, kimi ise uzun süre hiçbir şey belli etmez. Astrolojik yorumlarda Boğa, Terazi ve Balık, sabırlı görüntülerinin ardında sinirlendiğinde tanınmayacak hale gelebilen burçlar arasında sayılıyor.

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Boğa Burcu

Boğa Burcu

New York'ta çalışan astrolog Jaime Wright, Boğa'nın öfkesini bir yanardağ gibi sessizce biriktirdiğini anlatıyor. Uzun süre sesini çıkarmayan Boğa, bardağı taşıran son damlayla birlikte beklenmedik bir patlama yaşayabiliyor.

Patlamaya kadar geçen sürede çoğu zaman mesafeli ve soğuk davranıyor, karşısındakini kendinden uzak tutuyor. Astrolojik yorumlarda Boğa'nın geç sinirlendiği ama kırgınlığını diğer burçlardan daha uzun süre taşıyabildiği de vurgulanıyor.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Uyumu ve dengeyi önemseyen Terazi, gerginliği büyütmemek için çoğu zaman alttan alıyor. Wright, Terazi'nin öfke hissetmeden önce derin bir üzüntü yaşadığını söylüyor.

Kabalık ya da haksızlık karşısında ise kendisini bile şaşırtan bir öfke patlaması yaşayabiliyor. Patlamanın ardından karşısındakini kırmış olma ihtimaliyle bu kez kendisi sarsılabiliyor.

Balık Burcu

Balık Burcu

Wright, empati yeteneği güçlü olan Balık'ın tartışma anında hem kendi duygularının hem de çevresindekilerin duygularının altında ezilebildiğini anlatıyor. Uzun süre herkesi memnun etmeye çalışan Balık, sabrı tükendiğinde alışılmış tavrından tamamen sıyrılabiliyor.

Wright'ın yorumunda Balık, kendini ifade etmekle başkalarını mutlu tutmak arasında denge kurmaya çalışırken kendine zarar veren davranışlara yönelebiliyor. Anlayışlı görüntüsünün ardındaki gerginlik çoğu zaman ancak taşma noktasına geldiğinde fark ediliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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