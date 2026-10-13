Tartışırken Tek Kelime Etmiyorlar: Sessizliğiyle Karşısındakini Çıldırtan 3 Burç
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kimi tartışmada sesini yükseltir, kimi ise tek kelime etmeden odadan çıkar. Astrolojik yorumlarda Boğa, Kova ve Oğlak, gerginlik arttığında susmayı seçen burçlar arasında gösteriliyor. Üstelik sessizliklerinin nedeni her birinde farklı yorumlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boğa Burcu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kova Burcu
Oğlak Burcu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın