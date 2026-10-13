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Tartışırken Tek Kelime Etmiyorlar: Sessizliğiyle Karşısındakini Çıldırtan 3 Burç

Tartışırken Tek Kelime Etmiyorlar: Sessizliğiyle Karşısındakini Çıldırtan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 11:46
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Kimi tartışmada sesini yükseltir, kimi ise tek kelime etmeden odadan çıkar. Astrolojik yorumlarda Boğa, Kova ve Oğlak, gerginlik arttığında susmayı seçen burçlar arasında gösteriliyor. Üstelik sessizliklerinin nedeni her birinde farklı yorumlanıyor.

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Boğa Burcu

Boğa Burcu

Astrolog Clarisse Monahan, Boğa burcunun olumsuz duygularını içine attığını ve onlar hakkında konuşmaya direnç gösterdiğini söylüyor. Tartışma sırasında suskunlaşan bir Boğa, çoğu zaman kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor.

Sorunun ne olduğunu kendisi söylemek yerine karşısındakinin anlamasını bekleyebiliyor. Monahan, Boğa'nın derdini açması için üstüne gitmek gerektiğini, onun da konuşmamak için direneceğini ekliyor.

Kova Burcu

Kova Burcu

Astrolog Narayana Montúfar, Kova burcunun bağımsızlığına çok değer verdiğini ve kendisini kısıtlayan ilişkilerden uzaklaştığını anlatıyor. Tartışma anında Kova'nın susması, özgürlüğünün ya da kimliğinin tehdit altında olduğunu hissetmesi olarak yorumlanıyor.

Kova, duygularını kavganın ortasında çözmek yerine kendine alan açmayı tercih edebiliyor. Montúfar, ilişkinin yürümediğini düşündüğünde Kova'nın hiçbir açıklama yapmadan uzaklaşabileceğini de söylüyor.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Montúfar'ın yorumunda Oğlak, hedeflerini ve işini öne koyan, zamanını yalnızca geleceğini gördüğü insanlara ayıran bir burç olarak öne çıkıyor. Tartışmanın bir yere varmadığını düşündüğünde vaktini boşa harcamamak için susmayı seçebiliyor.

Oğlak, gergin anlarda bile kontrolü elinde tutmaya çalışıyor. Kendini yeniden güçlü ve dengeli hissedene kadar mesafesini koruyor, konuşmaya ancak sakinleştiğinde dönüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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