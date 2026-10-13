Tartışırken Tek Kelime Etmiyorlar: Sessizliğiyle Karşısındakini Çıldırtan 3 Burç

Astrolog Narayana Montúfar, Kova burcunun bağımsızlığına çok değer verdiğini ve kendisini kısıtlayan ilişkilerden uzaklaştığını anlatıyor. Tartışma anında Kova'nın susması, özgürlüğünün ya da kimliğinin tehdit altında olduğunu hissetmesi olarak yorumlanıyor.

Kova, duygularını kavganın ortasında çözmek yerine kendine alan açmayı tercih edebiliyor. Montúfar, ilişkinin yürümediğini düşündüğünde Kova'nın hiçbir açıklama yapmadan uzaklaşabileceğini de söylüyor.