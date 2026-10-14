Her İşi Son Dakikaya Bırakıyorlar: Erteleme Alışkanlığıyla Öne Çıkan 3 Burç

İkizler'in ertelemesinin nedeni tembellik değil, her şeyi aynı anda yapma isteği olarak yorumlanıyor. Yönetici gezegeni Merkür'le ilişkilendirilen merakı, onu bir işten alıp başka bir ilgi alanına sürükleyebiliyor.

Masasında yarım kalmış birkaç iş birden durabiliyor. İkizler'in dikkatini toplamak için çoğu zaman yaklaşan bir teslim tarihine ihtiyaç duyduğu, işi de genellikle son dakikada bitirdiği düşünülüyor.