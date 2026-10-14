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Her İşi Son Dakikaya Bırakıyorlar: Erteleme Alışkanlığıyla Öne Çıkan 3 Burç

Her İşi Son Dakikaya Bırakıyorlar: Erteleme Alışkanlığıyla Öne Çıkan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 16:04
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Kimi işini zamanından önce bitirir, kimi teslim saatine dakikalar kala harekete geçer. Astrolojik yorumlarda İkizler, Balık ve Yay, işleri son ana bırakma alışkanlığıyla en çok anılan burçlar arasında yer alıyor.

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İkizler Burcu

İkizler Burcu

İkizler'in ertelemesinin nedeni tembellik değil, her şeyi aynı anda yapma isteği olarak yorumlanıyor. Yönetici gezegeni Merkür'le ilişkilendirilen merakı, onu bir işten alıp başka bir ilgi alanına sürükleyebiliyor.

Masasında yarım kalmış birkaç iş birden durabiliyor. İkizler'in dikkatini toplamak için çoğu zaman yaklaşan bir teslim tarihine ihtiyaç duyduğu, işi de genellikle son dakikada bitirdiği düşünülüyor.

Balık Burcu

Balık Burcu

Balık'ın yönetici gezegeni Neptün, astrolojide hayal ve yanılsamayla ilişkilendiriliyor. Rutin bir iş sıkıcı gelmeye başladığında Balık kendini hayallere bırakabiliyor ve odaklanmakta zorlanıyor.

Yapılacaklar listesi beklerken zihni bambaşka bir yerde gezinebiliyor. Balık için harekete geçme anı çoğu zaman işin sonuçları kendini hissettirmeye başladığında geliyor.

Yay Burcu

Yay Burcu

Yay, özgürlüğüne düşkün ve kendiliğinden davranan bir burç olarak yorumlanıyor. Teslim tarihleri ve yükümlülükler ona kısıtlama gibi gelebiliyor.

Gerçekten istediği işlere hevesle sarılırken ilgisini çekmeyen işleri sürekli erteleyebiliyor. Kendisi için anlam taşımayan bir görev, listenin en altında son güne kadar bekleyebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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