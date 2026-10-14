Her İşi Son Dakikaya Bırakıyorlar: Erteleme Alışkanlığıyla Öne Çıkan 3 Burç
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Kimi işini zamanından önce bitirir, kimi teslim saatine dakikalar kala harekete geçer. Astrolojik yorumlarda İkizler, Balık ve Yay, işleri son ana bırakma alışkanlığıyla en çok anılan burçlar arasında yer alıyor.
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İkizler Burcu
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Balık Burcu
Yay Burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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