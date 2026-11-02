Ömür Boyu En İyi Arkadaş Olabilecek 4 Burç Belli Oldu
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Ailemiz ve partnerimiz kadar en yakın arkadaşlarımız da hayatımızda büyük bir yer tutuyor. En zor anımızda elimizden tutan, en mutlu anımızda bizim için en çok sevinen bir dost, hayatın sorunlarıyla yüzleşme cesaretini de veriyor. Astrolojiye göre bazı burçlar, ömür boyu sürecek böyle bir dostluk için biçilmiş kaftan.
İşte o burçlar...
Yengeç: Arkadaşının derdini kendi derdi gibi sahipleniyor.
Başak: Arkadaşına duymak istediğini değil, duyması gerekeni söylüyor.
Terazi: Arkadaşlarına neredeyse bir ebeveyn gibi sahip çıkıyor.
Oğlak: Sevgisini kelimelerle değil, yaptıklarıyla gösteriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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