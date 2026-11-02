Ömür Boyu En İyi Arkadaş Olabilecek 4 Burç Belli Oldu

Dışarıdan biraz sert görünebilir ama tıpkı burcunu simgeleyen yengeç gibi, kabuğunun altında son derece yumuşak bir kalp taşıyor. Desteğe ihtiyaç duymanın ne demek olduğunu bildiği için, başkalarının zor anlarında yanında olmayı alışkanlık hâline getirmiş.

Arkadaşı bir sorunla boğuşuyorsa çözüm bulunana kadar rahat etmiyor; sevdiklerinin derdini kendi derdi gibi görüyor.