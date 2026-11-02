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Ömür Boyu En İyi Arkadaş Olabilecek 4 Burç Belli Oldu

Ömür Boyu En İyi Arkadaş Olabilecek 4 Burç Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 14:47
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Ailemiz ve partnerimiz kadar en yakın arkadaşlarımız da hayatımızda büyük bir yer tutuyor. En zor anımızda elimizden tutan, en mutlu anımızda bizim için en çok sevinen bir dost, hayatın sorunlarıyla yüzleşme cesaretini de veriyor. Astrolojiye göre bazı burçlar, ömür boyu sürecek böyle bir dostluk için biçilmiş kaftan.

İşte o burçlar...

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Yengeç: Arkadaşının derdini kendi derdi gibi sahipleniyor.

Yengeç: Arkadaşının derdini kendi derdi gibi sahipleniyor.

Dışarıdan biraz sert görünebilir ama tıpkı burcunu simgeleyen yengeç gibi, kabuğunun altında son derece yumuşak bir kalp taşıyor. Desteğe ihtiyaç duymanın ne demek olduğunu bildiği için, başkalarının zor anlarında yanında olmayı alışkanlık hâline getirmiş.

Arkadaşı bir sorunla boğuşuyorsa çözüm bulunana kadar rahat etmiyor; sevdiklerinin derdini kendi derdi gibi görüyor.

Başak: Arkadaşına duymak istediğini değil, duyması gerekeni söylüyor.

Başak: Arkadaşına duymak istediğini değil, duyması gerekeni söylüyor.

En iyisini beklediği için en iyisini istiyor, daha azına razı olmuyor. Arkadaşlıkta da karşı tarafın en az kendisi kadar emek vermesi gerektiğine inanıyor.

Sözleri zaman zaman biraz sert gelebilir; başkalarının söylemeye çekindiği gerçekleri dile getirmekten geri durmuyor. Çünkü ona göre en iyi arkadaş olmak, sevdiğine işine gelmeyeni de söyleyebilmek demek.

Terazi: Arkadaşlarına neredeyse bir ebeveyn gibi sahip çıkıyor.

Terazi: Arkadaşlarına neredeyse bir ebeveyn gibi sahip çıkıyor.

Çatışmadan ve hayatındaki karışıklıklardan hoşlanmayan Terazi, arkadaşlarının üzüldüğünü görmeye dayanamıyor. Hemen omzunu uzatıyor, sorunu çözmek için birlikte fikir üretiyor.

Markette ailesini kaybetmiş bir çocuğa ya da kalabalık bir caddede karşıya geçmeye çalışan yaşlı birine yardım edecek türden biri. Ona göre ihtiyacı olana yardım etmek, yapılması gereken doğru şey.

Oğlak: Sevgisini kelimelerle değil, yaptıklarıyla gösteriyor.

Oğlak: Sevgisini kelimelerle değil, yaptıklarıyla gösteriyor.

Toprak grubundaki Başak gibi o da sarsılmaz sadakati ve çalışkanlığıyla tanınıyor. Duygularını ifade etmekte zorlanabiliyor ama söyleyemediğini davranışlarıyla fazlasıyla telafi ediyor.

Gece yarısı patlak lastiği değiştirmeye gitmekten bozulan mutfak dolabını tamir etmeye kadar, arkadaşı aradığında yüzünde bir gülümsemeyle kollarını sıvıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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