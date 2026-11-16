Geçmiş Hayatında Milyarder Olmuş Olabilecek 5 Burç
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Aslan, başka bir hayatta kral ya da kraliçe olmuş olabilir.
Boğa'nın geçmiş hayatında milyarder olduğu duruşundan anlaşılır.
Terazi, başka bir hayatta çok varlıklı bir ailede büyümüş olabilir.
Şanslı bir burç olan Yay'ın geçmiş hayatında özel jeti olsa kimse şaşırmaz.
Oğlakların başka bir hayatta CEO olduğu çalışkanlıklarından anlaşılır.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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