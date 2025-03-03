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"Amin" Diyerek Fenomen Olmuştu: Şöhrete Kavuşunca Estetiğe Saran Gizem Yıldız Hamile Olduğunu Açıkladı!

"Amin" Diyerek Fenomen Olmuştu: Şöhrete Kavuşunca Estetiğe Saran Gizem Yıldız Hamile Olduğunu Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2025 - 13:40

Yaklaşık bir sene önce 'Aminnn, aminnnn' diyerek fenomen olan Gizem Yıldız, şimdilerde 'Amin Reis' olarak anılıyor. Şan şöhret tatlı gelince birçok reklam iş birliği almaya başlayan, bir de estetiğe saran Amin Reis'i aylarca değişimiyle konuşmuştuk hatırlarsanız. 

Geçtiğimiz saatlerde, 2024 Ağustos'ta fenomen olmasına vesile olan sevgilisiyle evlenen Gizem Yıldız'dan müjdeli haber geldi! Gizem Yıldız, hamile olduğunu oldukça duygusal sözlerle duyurdu.

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"Amin Reis"i hatırlarsınız... Sevgilisini arabada beklerken çiçek sürpriziyle karşılaşınca çektiği videoyla viral olmuştu kendisi.

"Amin Reis"i hatırlarsınız... Sevgilisini arabada beklerken çiçek sürpriziyle karşılaşınca çektiği videoyla viral olmuştu kendisi.

'Amin' deyişi çok uzun bir süre kulaklarımızda yankılanan, TikTok'a çektiği videoyla meşhur olan ve o günden beri de hatrı sayılır bir takipçi kitlesi elde eden Gizem Yıldız kısa süre içerisinde dikkat çeken isimlerden olmuştu.

Videosunun viral olmasının ardından gelen popülarite ve bir nevi şöhret epey değiştirmişti kendisini.

Videosunun viral olmasının ardından gelen popülarite ve bir nevi şöhret epey değiştirmişti kendisini.

Hemen reklam iş birliklerine başlayan, keyfi de gayet yerinde olan Gizem Yıldız, sosyal medyada kendisine gelen dış görünümle alakalı yorumları gördükten sonra estetiğe fena sarmıştı.

Önce burun estetiği olan Amin Reis, sonra da dudak dolgusuyla çıkmıştı karşımıza!

Önce burun estetiği olan Amin Reis, sonra da dudak dolgusuyla çıkmıştı karşımıza!

Dolgular peş peşe geldi ardından... Çene dolgusu mu dersiniz, kaş kaldırma mı hepsinden ortaya karışık yaptırdı Gizem Yıldız. Uzunca bir süre de bu değişimiyle konuşuldu.

Derken evlenip barklanmaya da karar verdi!

Derken evlenip barklanmaya da karar verdi!

Fenomen olmasına vesile olan, kendisine çiçekler getiren sevgilisiyle 2024'ün Ağustos ayında evlendi! Sıra dışı gelinlik seçimi ve gelin makyajı ise olay olmuştu.

Kaçıranlar için telli duvaklı gelin olduğunda sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumların birkaçından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son zamanlarda sesi soluğu çıkmayan fenomen Gizem Yıldız'dan geçtiğimiz saatlerde müjdeli haber geldi!

Son zamanlarda sesi soluğu çıkmayan fenomen Gizem Yıldız'dan geçtiğimiz saatlerde müjdeli haber geldi!

Instagram hesabından hamilelik testi sonucunu tuvalette beklediği, sonra da eşini çağırarak gösterdiği anları paylaşan Gizem Yıldız, paylaşımına; 

'Hayatım boyunca annelik nedir , nasıl birşeydir hiç bilmedim. Ama artık anneliğin ne demek olduğunu öğrenmenin ve bir evladın nasıl yetişeceğini tatmanın tam zamanı. Yaşadığım bu duyguyu size asla tarif edemem. Emin olduğum tek bir konu var ki eşim harika bir baba ve bende harika bir anne olacağım… sağlıkla gel küçük meleğim annenle baban seni heyecanla bekliyor 💖🫧 '

notunu düştü.

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İşte Amin Reis'in hamile olduğunu eşine duyurduğu o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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