"Amin" Diyerek Fenomen Olmuştu: Şöhrete Kavuşunca Estetiğe Saran Gizem Yıldız Hamile Olduğunu Açıkladı!
"Amin" Diyerek Fenomen Olmuştu: Şöhrete Kavuşunca Estetiğe Saran Gizem Yıldız Hamile Olduğunu Açıkladı!
Yaklaşık bir sene önce 'Aminnn, aminnnn' diyerek fenomen olan Gizem Yıldız, şimdilerde 'Amin Reis' olarak anılıyor. Şan şöhret tatlı gelince birçok reklam iş birliği almaya başlayan, bir de estetiğe saran Amin Reis'i aylarca değişimiyle konuşmuştuk hatırlarsanız.
Geçtiğimiz saatlerde, 2024 Ağustos'ta fenomen olmasına vesile olan sevgilisiyle evlenen Gizem Yıldız'dan müjdeli haber geldi! Gizem Yıldız, hamile olduğunu oldukça duygusal sözlerle duyurdu.
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"Amin Reis"i hatırlarsınız... Sevgilisini arabada beklerken çiçek sürpriziyle karşılaşınca çektiği videoyla viral olmuştu kendisi.
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Videosunun viral olmasının ardından gelen popülarite ve bir nevi şöhret epey değiştirmişti kendisini.
Önce burun estetiği olan Amin Reis, sonra da dudak dolgusuyla çıkmıştı karşımıza!
Derken evlenip barklanmaya da karar verdi!
Son zamanlarda sesi soluğu çıkmayan fenomen Gizem Yıldız'dan geçtiğimiz saatlerde müjdeli haber geldi!
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İşte Amin Reis'in hamile olduğunu eşine duyurduğu o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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