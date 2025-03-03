Oscar'a Göz Kanatan Eşofman Takımıyla Katılan Adam Sandler Kendisiyle Alay Eden O'Brien'a Ders Verdi!

Bu sene 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni oldukça şaşaalı ve hareketli geçti! Kazanan listesinden kırmızı halısına her bir detayı ayrı olay olan geceye damga vuran bir an da Adam Sandler ve sunucu Connor O'Brien arasında gerçekleşen tatlı sert atışmaydı.

Adam Sandler'ı bu 'prestijli gecede' uygunsuz giyindiği gerekçesiyle öne çıkaran Connor O'Brien, ünlü oyuncuyu küstürdü!

Sandler, Oscar'ları terk etmeden önce hem laf soktu hem de anlamsız fakat güldüren bir hareket yaptı. Buyurun, detaylara beraber bakalım.