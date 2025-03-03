Oscar'a Göz Kanatan Eşofman Takımıyla Katılan Adam Sandler Kendisiyle Alay Eden O'Brien'a Ders Verdi!
Oscar'a Göz Kanatan Eşofman Takımıyla Katılan Adam Sandler Kendisiyle Alay Eden O'Brien'a Ders Verdi!
Bu sene 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni oldukça şaşaalı ve hareketli geçti! Kazanan listesinden kırmızı halısına her bir detayı ayrı olay olan geceye damga vuran bir an da Adam Sandler ve sunucu Connor O'Brien arasında gerçekleşen tatlı sert atışmaydı.
Adam Sandler'ı bu 'prestijli gecede' uygunsuz giyindiği gerekçesiyle öne çıkaran Connor O'Brien, ünlü oyuncuyu küstürdü!
Sandler, Oscar'ları terk etmeden önce hem laf soktu hem de anlamsız fakat güldüren bir hareket yaptı. Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Bu yıl 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni biz bilmem kaçıncı uykumuzdayken sona erdi! Ve her zamanki gibi yine en şatafatlı, en göz alıcı ödül töreni olmayı başardı.
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Şimdi geliyoruz geceden kalan incilere... Gecenin sunucusu bu sene ünlü komedyen Conan O'Brien'dı.
Fakat adettendir biliyorsunuz, her sene Oscar sunucuları kendine bir kurban seçer!
Connor O'Brien'ın 2025 Oscar Ödül Töreni için seçtiği kurban da Adam Sandler oldu.
Açılış monoloğunda bu "prestijli gecede" uygun kıyafeti giymenin ne kadar önemli olduğunu ve beklenenin de bu olduğunu vurgulayan O'Brien, Adam Sandler'a seslendi.
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O'Brien, "Bugün ne giyiyorsun?" sorusunu yöneltince tansiyon bir tık yükseldi.
Kıyafet seçimini savunan ve görünümünden de gayet memnun olduğunu söyleyen Adam Sandler, "Ben iyi bir insanım gerisi boş" diyerek konuyu savuştururken;
Conan O'Brien, alındığı için Adam Sandler'dan özür diledi ama bu özür Sandler için pek bir şey ifade etmedi.
Törenden çıkarken seyircilerin tümünü Veteran Park'taki basketbol maçına davet eden Adam Sandler'la kimse gitmedi tabii. 😂
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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