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Oscar'a Göz Kanatan Eşofman Takımıyla Katılan Adam Sandler Kendisiyle Alay Eden O'Brien'a Ders Verdi!

Oscar'a Göz Kanatan Eşofman Takımıyla Katılan Adam Sandler Kendisiyle Alay Eden O'Brien'a Ders Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2025 - 12:12

Bu sene 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni oldukça şaşaalı ve hareketli geçti! Kazanan listesinden kırmızı halısına her bir detayı ayrı olay olan geceye damga vuran bir an da Adam Sandler ve sunucu Connor O'Brien arasında gerçekleşen tatlı sert atışmaydı. 

Adam Sandler'ı bu 'prestijli gecede' uygunsuz giyindiği gerekçesiyle öne çıkaran Connor O'Brien, ünlü oyuncuyu küstürdü!

Sandler, Oscar'ları terk etmeden önce hem laf soktu hem de anlamsız fakat güldüren bir hareket yaptı. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Bu yıl 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni biz bilmem kaçıncı uykumuzdayken sona erdi! Ve her zamanki gibi yine en şatafatlı, en göz alıcı ödül töreni olmayı başardı.

Bu yıl 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni biz bilmem kaçıncı uykumuzdayken sona erdi! Ve her zamanki gibi yine en şatafatlı, en göz alıcı ödül töreni olmayı başardı.

Yılın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Anora'daki performansıyla Mikey Madison alırken, Yılın En İyi Erkek Oyuncu ödülü de The Brutalist filmindeki performansıyla Adrien Brody'e gitti. Gece boyunca birçok ödül toplayıp öne çıkan yapım ise Anora oldu.

Kaçıranlar için gecenin tüm detaylarından ve kazananlarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdi geliyoruz geceden kalan incilere... Gecenin sunucusu bu sene ünlü komedyen Conan O'Brien'dı.

Şimdi geliyoruz geceden kalan incilere... Gecenin sunucusu bu sene ünlü komedyen Conan O'Brien'dı.

Açılış monoloğuyla büyük beğeni ve alkış toplayan O'Brien, 'Oscar'ları her zaman o sunmalı' yorumları aldı. Oscar sunuculuğunda ilk deneyimi olmasına rağmen oldukça zeka dolu ince espriler yaptığı ve unutulmayacak bir şov ortaya koyduğu düşünülen O'Brien, gecenin yıldızlarından biri olmayı başardı!

Fakat adettendir biliyorsunuz, her sene Oscar sunucuları kendine bir kurban seçer!

Fakat adettendir biliyorsunuz, her sene Oscar sunucuları kendine bir kurban seçer!

Genellikle de yakın hissettikleri kişiyi seçerler çünkü olay olsun diye olay sözler sarf edecekleri bellidir ve kimsenin kırılıp bozulması sebebiyle gündeme oturmak istemezler. Tercih etmezler daha doğrusu.

Connor O'Brien'ın 2025 Oscar Ödül Töreni için seçtiği kurban da Adam Sandler oldu.

Connor O'Brien'ın 2025 Oscar Ödül Töreni için seçtiği kurban da Adam Sandler oldu.

Onu seçmemesi pek de mümkün değildi zaten. Turkuaz eşofman takımıyla herkesin içinde öne çıkan ve gözleri de bir güzel kanatan Adam Sandler, o kalabalığın içinde resmen parıl parıl parlıyordu.

Açılış monoloğunda bu "prestijli gecede" uygun kıyafeti giymenin ne kadar önemli olduğunu ve beklenenin de bu olduğunu vurgulayan O'Brien, Adam Sandler'a seslendi.

Açılış monoloğunda bu "prestijli gecede" uygun kıyafeti giymenin ne kadar önemli olduğunu ve beklenenin de bu olduğunu vurgulayan O'Brien, Adam Sandler'a seslendi.

Parlak turkuaz kapüşonlu eşofman üstü, mavi basketbol şortu, beyaz çorapları ve spor ayakkabılarıyla Oscar'a teşrif eden Adam Sandler, ilk etapta seyirciyi de eğlendirmek için O'Brien'a 'N'aber kardeşim? Neler oluyor dostum?' diyerek karşılık verdi.

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O'Brien, "Bugün ne giyiyorsun?" sorusunu yöneltince tansiyon bir tık yükseldi.

O'Brien, "Bugün ne giyiyorsun?" sorusunu yöneltince tansiyon bir tık yükseldi.

Elbette şovun bir parçasıydı, belki planlıydı da fakat O'Brien'ın şakasından hiç hoşlanmadığını belli eden Adam Sandler sesini epey yükselterek 'Sen gündeme getirene kadar kimse benim ne giydiğimle ilgilenmiyordu bile!' diye bağırdı. O'Brien, kendisine 'Sabah 2'de bilgisayarda poker oynayan bir adam gibisin' benzetmesi yapınca vites daha da arttı.

Kıyafet seçimini savunan ve görünümünden de gayet memnun olduğunu söyleyen Adam Sandler, "Ben iyi bir insanım gerisi boş" diyerek konuyu savuştururken;

Kıyafet seçimini savunan ve görünümünden de gayet memnun olduğunu söyleyen Adam Sandler, "Ben iyi bir insanım gerisi boş" diyerek konuyu savuştururken;

'Kıyafetim seni o kadar rahatsız etti ki beni tüm meslektaşlarımın önünde küçük düşürme ihtiyacı hissettin!' yorumunda bulunarak durumdan hoşnutsuzluğunu dile getirdi ve Oscar Ödül Töreni'ni daha başlamadan terk etmeye karar verdi.

Conan O'Brien, alındığı için Adam Sandler'dan özür diledi ama bu özür Sandler için pek bir şey ifade etmedi.

Conan O'Brien, alındığı için Adam Sandler'dan özür diledi ama bu özür Sandler için pek bir şey ifade etmedi.

Seyirciler, Adam'ın çıkışından duydukları hayal kırıklığını dile getirirken ve törende 'Aaaa' sesleri yankılanırken Adam Sandler'ın sonradan Mirror US'nin bildirdiğine göre, bunun seyircilerle alakalı bir şey değil Conan'ın hatası olduğunu söylediği öğrenildi.

Törenden çıkarken seyircilerin tümünü Veteran Park'taki basketbol maçına davet eden Adam Sandler'la kimse gitmedi tabii. 😂

Törenden çıkarken seyircilerin tümünü Veteran Park'taki basketbol maçına davet eden Adam Sandler'la kimse gitmedi tabii. 😂

Fakat Adam Sandler'ın ayrılmadan önce 'bir şey daha' söylemesi gerekiyordu. Timothée Chalamet'e yaklaşıp ellerini Chalamet'in omzuna koyan Adam Sandler, 'Chalamet!!' diye bağırdı. Timothée de ne olduğunu anlayamadı fakat bir anlığına da olsa Adam Sandler, şovu Connor O'Brien'dan incelikle çaldı, ona şüphe yok!

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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