97. Akademi Ödülleri Töreni Sona Erdi: 2025 Oscar Kazananlar Belli Oldu!
97. Akademi Ödülleri Töreni Sona Erdi: 2025 Oscar Kazananlar Belli Oldu!
97. Akademi Ödülleri geçtiğimiz saatlerde Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Dünyanın en prestijli sinema ödül töreni olan gecede birçok başarılı yapım ve ünlü isim öne çıktı. Ülkemizde de oldukça popüler olan Oscar Töreni'nin sona ermesinin ardından aramalar hız kazandı.
İşte 2025 Oscar kazananların tam listesi...
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1929 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleşen Oscar Ödül Töreni bu yıl 97. kez sahiplerini buldu!
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Akademi Ödülleri olarak da bilinen Oscar Ödülleri Töreni Hollywood'daki ikonik yapı Dolby Theatre'da düzenlendi.
Nefeslerin tutularak izlediği Oscar Ödül Töreni'nin sona ermesiyle birlikte gecenin kazananları da belli oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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