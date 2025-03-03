97. Akademi Ödülleri Töreni Sona Erdi: 2025 Oscar Kazananlar Belli Oldu!

Dune: Part Two, Paul Atreides'in ailesini yıkan hainlere karşı yürüttüğü intikam mücadelesi ve Chani ile Fremen'lerle güçlerini birleştirme hikayesini anlatıyor. Serinin ikinci filminde Paul, hayatının en büyük aşkı ve evrenin geleceği arasında bir tercih yapmak zorunda kalırken, sadece kendisinin tahmin edebileceği bir felaketi önlemeye çalışmaktadır. Bu, sadece bir bireyin kendi kişisel savaşı değil, aynı zamanda tüm evrenin kaderini belirleyecek bir mücadeledir.