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97. Akademi Ödülleri Töreni Sona Erdi: 2025 Oscar Kazananlar Belli Oldu!

97. Akademi Ödülleri Töreni Sona Erdi: 2025 Oscar Kazananlar Belli Oldu!

Sinema film Oscar
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.03.2025 - 08:04

97. Akademi Ödülleri geçtiğimiz saatlerde Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Dünyanın en prestijli sinema ödül töreni olan gecede birçok başarılı yapım ve ünlü isim öne çıktı. Ülkemizde de oldukça popüler olan Oscar Töreni'nin sona ermesinin ardından aramalar hız kazandı. 

İşte 2025 Oscar kazananların tam listesi...

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1929 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleşen Oscar Ödül Töreni bu yıl 97. kez sahiplerini buldu!

1929 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleşen Oscar Ödül Töreni bu yıl 97. kez sahiplerini buldu!

Türkiye saati ile 03.00'te yayınlanmaya başlayan törende ödüller ve kırmızı halı seromonisi dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca sinemasever tarafından anbean takip edildi.

Akademi Ödülleri olarak da bilinen Oscar Ödülleri Töreni Hollywood'daki ikonik yapı Dolby Theatre'da düzenlendi.

Akademi Ödülleri olarak da bilinen Oscar Ödülleri Töreni Hollywood'daki ikonik yapı Dolby Theatre'da düzenlendi.

Sunuculuğunu dünyaca ünlü komedyen Conan O’Brien'ın üstlendiği gece, ülkemizde Disney+ üzerinden canlı şekilde takip edildi.

Nefeslerin tutularak izlediği Oscar Ödül Töreni'nin sona ermesiyle birlikte gecenin kazananları da belli oldu.

Nefeslerin tutularak izlediği Oscar Ödül Töreni'nin sona ermesiyle birlikte gecenin kazananları da belli oldu.

O saatte kalkıp sonuçları takip edemeyenler için bir amme hizmeti sunmaya geldik. İşte 2025 Oscar kazananları tam listesi...

En İyi Film

En İyi Film

  • - Anora (KAZANAN)

  • - The Brutalist

  • - A Complete Unknown

  • - Conclave

  • - Dune: Part Two

  • - Emilia Pérez

  • - I’m Still Here

  • - Nickel Boys

  • - The Substance

  • - Wicked

Anora Filminin Konusu Nedir?

Anora Filminin Konusu Nedir?

'Anora' ailelerinin rızası olmaksızın evliliğe adım atan bir çiftin yaşadıklarını ele alıyor. Brooklyn'de hayatını seks işçiliği yaparak sürdüren genç Anora'nın hayatı, Rus Oligark'ının varlıklı oğlu Ivan ile karşılaştığında ve ona aşık olduğunda tamamen değişir. Fakat bu ikilinin aileleri, söz konusu birlikteliğe kesin şekilde karşı çıkar. Çift ailelerine haber vermeden evlenme kararı alır. Ivan'ın anne ve babasının durumu çözmek üzere New York'a gitmesiyle işler daha da karışır.

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En İyi Yönetmen

En İyi Yönetmen

  • - Sean Baker, Anora (KAZANAN)

  • - Brady Corbet, The Brutalist

  • - James Mangold, A Complete Unknown

  • - Jacques Audiard, Emilia Pérez

  • - Coralie Fargeat, The Substance

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

  • - Cynthia Erivo, Wicked

  • - Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

  • - Mikey Madison, Anora (KAZANAN)

  • - Demi Moore, The Substance

  • - Fernanda Torres, I’m Still Here

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu

  • - Adrien Brody, The Brutalist (KAZANAN) (22 yıl sonra ikinci Oscar Ödülü'nü kazandı)

  • - Timothée Chalamet, A Complete Unknown

  • - Colman Domingo, Sing Sing

  • - Ralph Fiennes, Conclave

  • - Sebastian Stan, The Apprentice

The Brutalist Filminin Konusu Nedir?

The Brutalist Filminin Konusu Nedir?

'Brutalist', Bauhaus eğitimli Macar mimar Laszlo Toth ve eşi Erzsebet'in Amerika'ya göç etme ve modern mimariye katkıda bulunma hikayesini anlatır. 30 yıl boyunca durmaksızın çalışan Toth, Amerika'nın modernleşmesine katkı sağlar. Hayatları, bir müşteri sayesinde yeni bir yöne evrilir.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • - Monica Barbaro, A Complete Unknown

  • - Ariana Grande, Wicked

  • - Felicity Jones, The Brutalist

  • - Isabella Rossellini, Conclave

  • - Zoe Saldana, Emilia Pérez (KAZANAN)

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Emilia Pérez Filminin Konusu Nedir?

Emilia Pérez Filminin Konusu Nedir?

Yetenekli avukat Rita, suçluları aklama konusunda çalışırken, uyuşturucu baronu Manitas Del Monte tarafından Emilia Perez olarak yeni bir hayat kurma teklifi alır. Rita, Manitas'ın ölümünü sahte bir kaza ile gerçekleştirir ve Emilia olarak yeni bir hayata başlar. Ancak geçmişi, bu yeni hayatını tehdit eder.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • - Yura Borisov, Anora

  • - Kieran Culkin, A Real Pain (KAZANAN)

  • - Edward Norton, A Complete Unknown

  • - Guy Pearce, The Brutalist

  • - Jeremy Strong, The Apprentice

A Real Pain Filminin Konusu Nedir?

A Real Pain Filminin Konusu Nedir?

Film, David ve Benji'nin büyükannelerinin ölümünün ardından anısını onurlandırmak için Polonya'ya yaptıkları yolculuğu anlatır. Yolculuk, karakterlerin farklılıkları ve aile geçmişinin gizemleri nedeniyle beklenmedik bir maceraya dönüşür. Başlangıçta anıyı tazeleme amacı güdülürken, aile tarihlerinin derinliklerini keşfetme fırsatı bulurlar.

En İyi Görüntü

En İyi Görüntü

  • The Brutalist, Lol Crawley, (KAZANAN)

  • Conclave

  • Nosferatu

  • Dune: Part 2

  • Wicked

En İyi Özgün Senaryo

En İyi Özgün Senaryo

  • - Anora (KAZANAN)

  • - The Brutalist

  • - A Real Pain

  • - September 5

  • - The Substance

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En İyi Uyarlama Senaryo

En İyi Uyarlama Senaryo

  • - A Complete Unknown

  • - Conclave (KAZANAN)

  • - Emiliz Perez

  • - Nickel Boys

  • - Sing Sing

Conclave Filminin Konusu Nedir?

Conclave Filminin Konusu Nedir?

Kardinal Lawrence, dünyanın en esrarengiz ve eski ritüellerinden birini yönetme sorumluluğunu üstlenir; yeni Papa'nın seçileceği konseyi idare etmek. Ancak bu süreçte, Kilise'nin köklerini sarsabilecek bir komplo ile karşı karşıya kalır. Bölünmeler, skandallar ve Vatikan'daki politik entrikaların tırmanışı içerisinde, Lawrence, geçmiş Papa'nın hayatını kaybetmeden önce açığa çıkarması gereken hayati bir sırrın varlığını keşfeder. Bu durum, onun üzerinde büyük bir baskı oluştururken, aynı zamanda Kilise'nin geleceğini de belirleyecek önemli bir rol oynar.

En İyi Uluslararası Film

En İyi Uluslararası Film

  • - I'm Still Here, Brezilya (KAZANAN)

  • - The Girl With The Needle

  • - Emilia Perez

  • - The Seed of the Sacred Fig

  • - Flow

I'm Still Here Filminin Konusu Nedir?

I'm Still Here Filminin Konusu Nedir?

Eski milletvekili Rubens Paiva, cunta rejimine karşı durduğu için 1971'de Brezilya ordusu tarafından gözaltına alınır ve kaybolur. Eşi Eunice de tutuklanır, ancak bir süre sonra serbest kalır. Rubens bulunamayınca, beş çocuk annesi Eunice, ailesini dağılmanın ardından aktivist, avukat ve kahraman olarak yeni bir hayat kurmak zorunda kalır.

En İyi Animasyon

En İyi Animasyon

  • - Flow (KAZANAN)

  • - Memoirs of A Snail

  • - Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

  • - Inside Out 2

  • - The Wild Robot

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Flow Filminin Konusu Nedir?

Flow Filminin Konusu Nedir?

'Flow: Bir Kedinin Yolculuğu', sel sonucu evi yıkılan ve tekneye sığınan bir kedinin, farklı türlerden oluşan bir topluluğun parçası olma ve yalnızlıktan çıkma sürecini anlatır. Hayatta kalma ve değişime uyum sağlama mücadeleleri, hikayenin merkezindedir.

En İyi Belgesel Filmi

En İyi Belgesel Filmi

  • - Black Box Diaries

  • - No Other Land (KAZANAN)

  • - Porcelain War

  • - Soundtrack to a Coup d’Etat

  • - Sugarcane

No Other Land Filminin Konusu Nedir?

No Other Land Filminin Konusu Nedir?

Filistin-İsrail yapımı bir film, Batı Şeria'nın İsrail askeri güçlerince tahrip edilişini ve Filistinli aktivist Basel ile İsrailli gazeteci Yuval'ın beklenmedik birlikteliğini anlatıyor. Film, savaşın acımasızlığının yanı sıra insanlar arasındaki dayanışmayı da gösteriyor. Basel ve Yuval'ın mücadelesi, izleyicilere umut ve dayanışmanın gücünü hatırlatıyor.

En İyi Kurgu

En İyi Kurgu

  • - Anora (KAZANAN)

  • - The Brutalist

  • - Conclave

  • - Emilia Perez

  • - Wicked

En İyi Görsel Efekt

En İyi Görsel Efekt

  • - Alien: Romulus

  • - Better Man

  • - Dune: Part Two (KAZANAN)

  • - Kingdom of the Planet of the Apes

  • - Wicked

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Dune: Part Two Filminin Konusu Nedir?

Dune: Part Two Filminin Konusu Nedir?

Dune: Part Two, Paul Atreides'in ailesini yıkan hainlere karşı yürüttüğü intikam mücadelesi ve Chani ile Fremen'lerle güçlerini birleştirme hikayesini anlatıyor. Serinin ikinci filminde Paul, hayatının en büyük aşkı ve evrenin geleceği arasında bir tercih yapmak zorunda kalırken, sadece kendisinin tahmin edebileceği bir felaketi önlemeye çalışmaktadır. Bu, sadece bir bireyin kendi kişisel savaşı değil, aynı zamanda tüm evrenin kaderini belirleyecek bir mücadeledir.

En İyi Yapım Tasarımı

En İyi Yapım Tasarımı

  • - The Brutalist

  • - Conclave

  • - Dune: Part Two

  • - Nosferatu

  • - Wicked (KAZANAN)

Wicked Filminin Konusu Nedir?

Wicked Filminin Konusu Nedir?

2003 yapımı Broadway müzikali Wicked'ın sinema filmi uyarlaması, Oz cadıları Elphaba ve Glinda'nın hikayesini anlatır. Cynthia Erivo, yanlış anlaşılan ve gücünü henüz keşfetmemiş Elphaba'yı; Ariana Grande ise, popüler ama kalbini henüz keşfetmemiş Glinda'yı canlandırır. Shiz Üniversitesi'nde tanışan ikilinin dostlukları, Oz Büyücüsü ile karşılaşmalarının ardından dönüm noktasına ulaşır. Glinda'nın popülerlik arzusu ve Elphaba'nın sadakati, hayatlarını farklı yollara sürükler ve sonunda İyi Glinda ve Batı'nın Kötü Cadısı olarak yazgılarını tamamlarlar.

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı

  • - A Different Man

  • - Emilia Pérez

  • - Nosferatu

  • - The Substance (KAZANAN)

  • - Wicked

The Substance Filminin Konusu Nedir?

The Substance Filminin Konusu Nedir?

Hollywood'un yaşlanan yıldızı Elisabeth Sparkle, gençlik ışıltısını yeniden kazanmak için gizemli bir yönteme başvurur. Eskiden ışıldayan bir yıldız olan Elisabeth, cinsiyetçi bir yapımcının kapısını çarpması ve yaşlılık etiketiyle rollerin kapısının yüzüne kapanması sonucu umutsuzluğa düşer. Ancak, kaderin cilvesiyle ölümcül bir araba kazası sonucu, kendisini daha iyi bir versiyonuna dönüştürebilecek gizemli bir madde sunan bir şirketle karşılaşır.

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En İyi Kostüm Tasarımı

En İyi Kostüm Tasarımı

  • - A Complete Unknown

  • - Conclave

  • - Gladiator II

  • - Nosferatu

  • - Wicked (KAZANAN)

En İyi Ses

En İyi Ses

  • - A Complete Unknown

  • - Dune: Part Two (KAZANAN)

  • - Emilia Pérez

  • - Wicked

  • - The Wild Robot

En İyi Orijinal Film Müziği

En İyi Orijinal Film Müziği

  • - Daniel Blumberg, The Brutalist (KAZANAN)

  • - Volker Bertelmann, Conclave

  • - Clément Ducol and Camille, Emilia Pérez

  • - John Powell and Stephen Schwartz, Wicked

  • - Kris Bowers, The Wild Robot

En İyi Özgün Şarkı

En İyi Özgün Şarkı

  • - “El Mal”- Emilia Pérez (KAZANAN) 

  • - “Mi Camino” - Emilia Pérez

  • - “Like a Bird” - Sing Sing

  • - “The Journey” - The Six Triple Eight

  • - “Never Too Late”- Elton John: Never Too Late

En İyi Kısa Film

En İyi Kısa Film

  • - A Lien

  • - Anuja

  • - I’m Not a Robot  (KAZANAN)

  • - The Last Ranger

  • - The Man Who Could Not Remain Silent

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I’m Not a Robot Filminin Konusu Nedir?

I’m Not a Robot Filminin Konusu Nedir?

Captcha testlerinde defalarca başarısız olan müzik yapımcısı Lara, rahatsız edici bir soruyla kafayı bozar: Acaba bir robot olabilir mi?

En İyi Kısa Animasyon

En İyi Kısa Animasyon

  • - Beautiful Men

  • - In the Shadow of Cypress (KAZANAN)

  • - Magic Candies

  • - Wander to Wonder

  • - Yuck!

In the Shadow of Cypress Filminin Konusu Nedir?

In the Shadow of Cypress Filminin Konusu Nedir?

Deniz kenarındaki bir evde kızıyla birlikte yaşayan, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan eski bir kaptan, zorlu ve içine kapanık bir hayat sürer.

En İyi Kısa Belgesel

En İyi Kısa Belgesel

  • - Death by Numbers

  • - I Am Ready, Warden

  • - Incident

  • - Instruments of a Beating Heart

  • - The Only Girl in the Orchestra (KAZANAN)

The Only Girl in the Orchestra Filminin Konusu Nedir?

The Only Girl in the Orchestra Filminin Konusu Nedir?

Bu bilinmeyen kahramanlık hikayesi, öncü müzisyen Orin O'Brien'ı ve çaldığı kontrbası kusursuz işliyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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