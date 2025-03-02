2024 Altın Ahududu (Razzie Awards) Ödülleri Dağıtıldı: Yılın En Kötüleri Belli Oldu!

Konusu: 'Joker: İkili Delilik' adlı eser, Arthur Fleck adındaki bir adamın, Joker olarak bilinen suçlu kimliğiyle nasıl mücadele ettiğini ve bu süreçte Arkham Asylum adlı psikiyatri kurumunda nasıl bir yaşam sürdüğünü anlatıyor. Arthur, bu kurumda, Joker olarak işlemiş olduğu suçlar nedeniyle yargılanmayı beklerken, Harleen Quinzel ile karşılaşır. Bu karşılaşma, onun hayatında yeni bir sayfa açar. Harleen ile birlikte hem huzuru hem de içindeki müziği keşfeder. Bu hikaye, Arthur'un Joker kimliğiyle yaşadığı çatışmaları ve bu süreçte yaşadığı dönüşümü gözler önüne seriyor.

Diğer Adaylar:

Herhangi İki Sinir Bozucu Karakter (Ama Özellikle Jack Black), “Borderlands”

Herhangi İki Komik Olmayan “Komik Oyuncu”, “Unfrosted”

“Megalopolis”in Tüm Oyuncu Kadrosu

Dennis Quaid ve Penelope Ann Miller (“Ronnie ve Nancy”), “Reagan”