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2024 Altın Ahududu (Razzie Awards) Ödülleri Dağıtıldı: Yılın En Kötüleri Belli Oldu!

2024 Altın Ahududu (Razzie Awards) Ödülleri Dağıtıldı: Yılın En Kötüleri Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.03.2025 - 12:36

2024 yılın en iyi yapımlarını ve oyuncularını onurlandıracak Oscar ödülleri bu akşam yapılacak. Prestijli geceden hemen önce ise ünlü Altın Ahududu Ödülleri yani bilinen adıyla Razzie Awards töreni yapıldı. Ödül gecesiyle birlikte 2024’ün “en kötü” filmleri ve oyuncuları belli oldu.

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Dünya çapında büyük bir merakla beklenen Oscar ödül gecesi için geri sayım başladı. Ancak en iyilerden önce en kötüler ödüllendirildi.

Dünya çapında büyük bir merakla beklenen Oscar ödül gecesi için geri sayım başladı. Ancak en iyilerden önce en kötüler ödüllendirildi.

Yılın en kötü sinema yapımlarını ve oyuncularına ödül verilen Altın Ahududu Ödülleri her sene Oscar öncesi düzenlenip tartışmalara neden olabiliyor.

Aranızda "Altın Ahududu Ödülleri nedir?" diye soranlar için de hemen kısacık bir açıklama yapalım...

Aranızda "Altın Ahududu Ödülleri nedir?" diye soranlar için de hemen kısacık bir açıklama yapalım...

Altın Ahududu Ödülleri, bilinen orijinal isimleriyle 'Razzie Awards' veya 'Razzies'; Hollywood’un yıl içerisinden en başarısız bulunan yapımlarına hiciv dolu eleştirilerin yapıldığı parodi bir ödül törenidir.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Oscar töreni öncesinde düzenlenen 2024 Altın Ahududu gecesinin kazananları belli oldu.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Oscar töreni öncesinde düzenlenen 2024 Altın Ahududu gecesinin kazananları belli oldu.

Sony'nin çokça alay konusu olan süper kahraman filmi 'Madame Web', yılın en kötü filmi seçilirken; yapımın başrol oyuncusu Dakota Johnson da 'en iyi' kadın oyuncu ödülünü aldı. Film senaryo kategorisinde de ödül alarak geceden en çok heykelcik 'kazanan' yapım oldu.

En Kötü Film: Madame Web

En Kötü Film: Madame Web

Konusu: Madame Web, gelecekte süper kahraman olma potansiyeli taşıyan üç genç kadının, hayatlarını altüst eden bir tehlike karşısında nasıl ayakta kaldığını anlatıyor. Cassandra, Manhattan'da paramedik olarak görev yapan genç bir kadın ve sezgisel yetenekleri sayesinde gelecekteki olayları önceden görebiliyor. Kendi geçmişiyle ilgili şaşırtıcı gerçeklerle yüzleşirken, benzer yeteneklere sahip üç kadınla bağ kurar. Bu dört kadın, hayatlarını sarsan bu tehlikeli durumdan kurtulmayı başarırlarsa, farklı süper kahramanlara dönüşme yolunda ilerleyeceklerdir.

Diğer Adaylar:

“Borderlands”

“Joker: Folie a Deux”

“Megalopolis”

“Reagan”

Erkek Oyuncu: Jerry Seinfeld, “Unfrosted”

Erkek Oyuncu: Jerry Seinfeld, “Unfrosted”

Konusu: 'Unfrosted: The PopTart Story', kahvaltı ritüellerimizi baştan yazabilecek bir lezzet icadı peşinde koşan, mısır gevreği pazarında amansız bir rekabet içinde olan Kellogg's ve Post firmalarının heyecan dolu hikayesini perdeye taşıyor. Bu iki dev markanın, hamur işi tabanlı bir ürün yaratma yarışı, kahvaltı sofralarımızın geleceğini şekillendirme potansiyeli taşıyor.

Diğer Adaylar:

Jack Black, “Dear Santa”

Zachary Levi, “Harold and the Purple Crayon”

Joaquin Phoenix, “Joker: Folie a Deux”

Dennis Quaid, “Reagan”

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Kadın Oyuncu: Dakota Johnson, “Madame Web"

Kadın Oyuncu: Dakota Johnson, “Madame Web"

Diğer Adaylar:

Cate Blanchett, “Borderlands”

Lady Gaga, “Joker: Folie a Deux”

Bryce Dallas Howard , “Argylle”

Jennifer Lopez, “Atlas”

Yardımcı Erkek Oyuncu: Jon Voight, “Megalopolis,” “Reagan,” “Shadow Land” ve “Strangers”

Yardımcı Erkek Oyuncu: Jon Voight, “Megalopolis,” “Reagan,” “Shadow Land” ve “Strangers”

Diğer Adaylar:

Jack Black (Voice Only), “Borderlands”

Kevin Hart, “Borderlands”

Shia LaBeouf (in drag), “Megalopolis”

Tahar Rahim, “Madame Web

Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Schumer, “Unfrosted”

Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Schumer, “Unfrosted”

Diğer Adaylar:

Ariana DeBose, “Argylle” and “Kraven the Hunter”

Leslie Anne Down (as Margaret Thatcher), “Reagan”

Emma Roberts, “Madame Web

FKA twigs, “The Crow

Yönetmen: Francis Ford Coppola, “Megalopolis”

Yönetmen: Francis Ford Coppola, “Megalopolis”

Konusu: 'Megalopolis', ütopik bir geleceği hayal eden ve bu vizyonunu gerçekleştirmek için mücadele eden dahiyane bir sanatçı, Cesar Catilina'nın hikayesini anlatıyor. Yıkımın ardından New York'u ideal bir yerleşim yeri olarak yeniden inşa etmeyi hedefleyen Catilina, bu büyük hayalini gerçekleştirmek için kararlıdır. Ancak, belediye başkanının kendi planlarıyla karşı karşıya gelmesi, bu süreci oldukça zorlaştıracaktır. Catilina'nın ütopya hayali ve bu hayali gerçekleştirmek için verdiği mücadele, Megalopolis'in ana hikaye çizgisini oluşturuyor.

Diğer Adaylar:

S.J. Clarkson, “Madame Web

Todd Phillips, “Joker: Folie a Deux”

Eli Roth, “Borderlands”

Jerry Seinfeld, “Unfrosted”

Ekran Birlikteliği: Joaquin Phoenix and Lady Gaga, “Joker: Folie a Deux”

Ekran Birlikteliği: Joaquin Phoenix and Lady Gaga, “Joker: Folie a Deux”

Konusu: 'Joker: İkili Delilik' adlı eser, Arthur Fleck adındaki bir adamın, Joker olarak bilinen suçlu kimliğiyle nasıl mücadele ettiğini ve bu süreçte Arkham Asylum adlı psikiyatri kurumunda nasıl bir yaşam sürdüğünü anlatıyor. Arthur, bu kurumda, Joker olarak işlemiş olduğu suçlar nedeniyle yargılanmayı beklerken, Harleen Quinzel ile karşılaşır. Bu karşılaşma, onun hayatında yeni bir sayfa açar. Harleen ile birlikte hem huzuru hem de içindeki müziği keşfeder. Bu hikaye, Arthur'un Joker kimliğiyle yaşadığı çatışmaları ve bu süreçte yaşadığı dönüşümü gözler önüne seriyor.

Diğer Adaylar:

Herhangi İki Sinir Bozucu Karakter (Ama Özellikle Jack Black), “Borderlands”

Herhangi İki Komik Olmayan “Komik Oyuncu”, “Unfrosted”

“Megalopolis”in Tüm Oyuncu Kadrosu

Dennis Quaid ve Penelope Ann Miller (“Ronnie ve Nancy”), “Reagan”

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Ön Film, Yeniden Çekim, Kopya veya Devam Filmi: “Joker: Folie a Deux”

Ön Film, Yeniden Çekim, Kopya veya Devam Filmi: “Joker: Folie a Deux”

Diğer Adaylar:

“The Crow”

“Kraven the Hunter”

“Mufasa: The Lion King”

“Rebel Moon – Part Two: The Scargiver”

Senaryo: “Madame Web”

Senaryo: “Madame Web”

Diğer Adaylar:

“Joker: Folie a Deux”

“Kraven the Hunter”

“Megalopolis”

“Reagan”

Razzie Redeemer: Pamela Anderson / “The Last Showgirl”

Razzie Redeemer: Pamela Anderson / “The Last Showgirl”

Siz verilen bu ödüller hakkında ne düşünüyorsunuz? Aralarında Oscar kazanan çıkar mı? 

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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