2024 Altın Ahududu (Razzie Awards) Ödülleri Dağıtıldı: Yılın En Kötüleri Belli Oldu!
2024 Altın Ahududu (Razzie Awards) Ödülleri Dağıtıldı: Yılın En Kötüleri Belli Oldu!
2024 yılın en iyi yapımlarını ve oyuncularını onurlandıracak Oscar ödülleri bu akşam yapılacak. Prestijli geceden hemen önce ise ünlü Altın Ahududu Ödülleri yani bilinen adıyla Razzie Awards töreni yapıldı. Ödül gecesiyle birlikte 2024’ün “en kötü” filmleri ve oyuncuları belli oldu.
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Dünya çapında büyük bir merakla beklenen Oscar ödül gecesi için geri sayım başladı. Ancak en iyilerden önce en kötüler ödüllendirildi.
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Aranızda "Altın Ahududu Ödülleri nedir?" diye soranlar için de hemen kısacık bir açıklama yapalım...
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Oscar töreni öncesinde düzenlenen 2024 Altın Ahududu gecesinin kazananları belli oldu.
En Kötü Film: Madame Web
Erkek Oyuncu: Jerry Seinfeld, “Unfrosted”
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Kadın Oyuncu: Dakota Johnson, “Madame Web"
Yardımcı Erkek Oyuncu: Jon Voight, “Megalopolis,” “Reagan,” “Shadow Land” ve “Strangers”
Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Schumer, “Unfrosted”
Yönetmen: Francis Ford Coppola, “Megalopolis”
Ekran Birlikteliği: Joaquin Phoenix and Lady Gaga, “Joker: Folie a Deux”
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Ön Film, Yeniden Çekim, Kopya veya Devam Filmi: “Joker: Folie a Deux”
Senaryo: “Madame Web”
Razzie Redeemer: Pamela Anderson / “The Last Showgirl”
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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