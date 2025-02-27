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Criminal Minds, Mindhunter, The Blacklist: FBI Temalı Dizilerde Gerçek Olaylardan Esinlenen Bölümler!

Criminal Minds, Mindhunter, The Blacklist: FBI Temalı Dizilerde Gerçek Olaylardan Esinlenen Bölümler!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.02.2025 - 01:22

Suç, gizem ve adrenalin dolu FBI dizileri dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de epey popüler. Bu tip yapımlar çoğu zaman yalnızca kurgudan da ibaret olmuyor aslında. Pek çok popüler dizi, gerçek suç vakalarından, ünlü seri katillerden ve FBI'ın çözümlediği olaylardan esinlenerek izleyicisiyle buluşuyor

Özellikle Criminal Minds, Mindhunter, The Blacklist, True Detective gibi diziler; FBI’ın suç profilleme, iç terörizm, organize suç ve seri katillerle mücadelesini ekranlara taşırken, senaryolarında çoğu zaman tarihe damga vurmuş gerçek vakalardan ilham alıyor.

Bu sefer de size, FBI temalı dizilerde gerçek olaylardan esinlenen en dikkat çekici bölümleri ve bu bölümlerin dayandığı suçlardan birkaç örnek sunacağız. Eğer suç dünyasının karanlık sırlarını ve FBI'ın gerçek operasyonlarının dizi dünyasındaki yansımalarını merak ediyorsanız, çok doğru yerdesiniz!

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🧠 Criminal Minds (2005 - 2019)

🧠 Criminal Minds (2005 - 2019)

Criminal Minds dizisinde FBI’ın Davranış Analizi Birimi (BAU), suçluların psikolojik profillerini çıkararak cinayetleri çözüyor. Suçluların zihin yapısını anlamak için kolları sıvayan FBI ekibi, genellikle onların geçmiş travmalarını, zihinsel bozukluklarını ve takıntılarını analiz ediyor.

Criminal Minds dizisinde gerçek olaylardan ilham alınan pek çok bölüm bulunuyor.

"Blood Hungry" (1 - 11) - Richard Trenton Chase

"Blood Hungry" (1 - 11) - Richard Trenton Chase

Dizide: Vincent Perotta adlı katil, tıpkı Chase gibi kurbanlarını iç organlarını çıkartarak öldürmüştü. Chase'e çarpıcı biçimde benzeyen Mays de intihar girişiminde bulunmuştu, ancak FBI ajanları tarafından engellenmişti.

Gerçek Suç:  'Sacramento'nun Vampiri' olarak bilinen Richard Chase, 1970'lerde kurbanlarının kanını içerek ve organlarını yiyerek cinayetler işledi. Chase, tutuklanmasının ardından 1980'de kendi canına kıydı.

"To Hell... And Back" (4 - 25) - Robert Pickton

"To Hell... And Back" (4 - 25) - Robert Pickton

Dizide: Criminal Minds dizisindeki en ürkütücü bölümlerden biri, Turner Kardeşler vakasıydı. Bu vakada, kardeşlerin mağdurlarının cesetlerini çiftliklerindeki domuzlara yedirdikleri görülüyordu. Bu, gerçek hayatta Robert Pickton tarafından işlenen suçlardan esinlenmiş bir senaryoydu. Turner Kardeşler, toplamda 89 kişiyi kaçırıp, parçalara ayırıp ve sonrasında öldürmüşlerdi. Bu dehşet verici eylemlerini uzun bir süre boyunca sürdürebilmelerinin sebebi, mağdurlarını öldürdükten sonra cesetlerini babalarının çiftliğindeki domuzlara atıyor olmalarıydı. 

Gerçek Suç: 'Domuz Çiftçisi Katili' olarak bilinen Kanadalı suçlu Robert Pickton'dan ilham alınmış. 30'dan fazla kişiyi öldürdüğünden şüphelenilmesine rağmen, Pickton'ın yöntemlerinin tam kapsamı gizemini koruyor. Seks işçilerine tecavüz edip öldürdüğünü ve cesetleri de parçalarına ayırdığını itiraf eden Pickton, kurbanlarından kalanlarıyla da domuzlarını beslemiş.  Bir kısmını da halka sattığı hayvan etiyle karıştırdığını itiraf etmiş. Sonuç olarak, şaşırtıcı 49 cinayeti itiraf etmesine rağmen, delil yetersizliği nedeniyle sadece altı cinayetten hüküm giydi. Pickton ikinci derece cinayet kararı ve müebbet hapis cezası almış olsa da, 20 cinayet daha ortaya çıkarıldı ancak daha fazla kovuşturmaya tabi tutulmadı.

"Omnivore" (4 - 18) - Zodiac Katili

"Omnivore" (4 - 18) - Zodiac Katili

Dizide: Kurbanlarını acımasız şekilde öldüren katil, önce onların kişisel eşyalarını alıp onlarla alay ediyordu. 36 kişinin ölümüne neden olan 'Boston Reaper' adlı katil, Zodiac Katili gibi basına şifreli mesajlar yolluyordu..

Gerçek Suç: Kaliforniya'da cinayetler işleyen Zodiac Katili, polise ve gazetelere şifreli mektuplar yollayarak onlarla adeta bir oyun oynuyordu. Ebeveynlerini öldürerek işe başlayan Zodiac Katili 1980'ler boyunca korkunç varlığını sürdürmüştü.

"The Big Wheel" (4 - 22) - The Lipstick Killer (Ruj Katili)

"The Big Wheel" (4 - 22) - The Lipstick Killer (Ruj Katili)

Dizide: Gizemli bir katil, ekibe işlediği cinayetlerden birini video kaydı olarak yollar. Bu kayıtta 'bana yardım et' mesajı yazıyordu. Katilin Vincent adında psikolojik sorunları ve öldürme dürtüsü olan biri olduğu ortaya çıkmıştı. 

Gerçek Suç: Ölen annesine benzeyen kadınları hedef alan gerçek Lipstick Killer William Heirens'dı ve korkunç eylemleri 1946'da gerçekleşti. Ancak dizidekinin aksine, Heirens sonunda ilk suç itirafını geri çekti ve cinayette masum olduğunu iddia etti. Yine de, 65 yılını parmaklıklar ardında geçirdikten sonra ölümüne kadar Illinois'de hapiste kaldı.

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"There's No Place Like Home" - Jeffrey Dahmer (Yamyam Milqaukee)

"There's No Place Like Home" - Jeffrey Dahmer (Yamyam Milqaukee)

Dizide: Travis James, genç erkeklerle bir araya gelip birlikte biralarını yudumladıktan sonra onları acımasızca öldürüp parçalarına ayırıyordu. Yamyamlık eylemini gerçekleştirmeyen James, Dahmer benzeri bir tutum sergileyerek, kurbanlarını öldürdükten sonra onlardan bir parça saklamaktadır, bu onun için bir tür hatıra niteliği taşıyordu. 

Gerçek Suç: Yamyam Milqaukee adıyla da anılan Jeffrey Dahmer bu bölüme konu olmuştu. Genç erkeklerden oluşan 17 kişiyi katleden Dahmer kurbanlarını uyuşturup, onlara eziyet etmiş ve sonunda da hepsi katletmişti.

"Natural Born Killer" (1 - 8) - Richard Kuklinski

"Natural Born Killer" (1 - 8) - Richard Kuklinski

Dizide: Özellikle OCU'yu hedef alan bir seri katil Vincent Perotta karakteri tetikçi olarak organize suça karışmıştı ve istismarla dolu sorunlu çocuklukları vardı. Kadınları öldürmeyi tercih etmeyip babasını öldürme arzusundaydı. Perotta'nın bir kurbanı fareler tarafından yutulmak üzere canlı bırakma eylemi de Kuklinski'nin suç kariyerinde yaptığı benzer bir iddiayı yansıtıyor.

Gerçek Suç: Gerçek hayattaki seri katil Richard Kuklinski, diğer adıyla The Iceman olarak biliniyordu. Kuklinski, kurbanlarının bedenlerini dondurmasıyla ünlüydü ve 250'ye kadar cinayetten sorumlu olduğunu iddia etmesine rağmen, tutuklanmasının ardından suç faaliyetlerini sık sık abarttığı için gerçek sayı belirsizliğini koruyor. Dikkat çeken iddialarından biri Jimmy Hoffa'nın öldürülmesiydi.

🚔 Mindhunter (2017-2019)

🚔 Mindhunter (2017-2019)

1979 yılında geçen hikayemiz, FBI ajanı Holden Ford'un merkezinde şekillenir. Holden, seri katiller ve cinayetler üzerine seminerler düzenleyerek şehirleri dolaşan Bill Tench ile tanışır. Bill, Holden'a bu yolculuğuna eşlik etme teklifinde bulunur. Üst düzey yetkililerden gerekli izinler alındıktan sonra bu ikili, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere yola koyulur.

Ed Kemper (Dev Katil) - (1 - 2)

Ed Kemper (Dev Katil) - (1 - 2)

Edmund Emil Kemper, 1970'lerde Amerika'da bir dizi cinayetin baş sorumlusu olan ünlü bir seri katildi. Henüz 15 yaşında büyükannesini ve büyükbabasını öldürerek 'cinayet serüvenine' başlayan Kemper, 2.06 metre boyu ve 160 kilo ağırlığı ile dikkat çekici bir figürdü. Dahası, 145 IQ'su ile tarihe adını yazdırdı. Kurbanlarının çoğunun kadın üniversite öğrencileri ve otostopçular olması nedeniyle Kemper'a 'Karma Katil' lakabı verildi.

Dennis Rader (BTK Katili)

Dennis Rader (BTK Katili)

Dennis Rader, BTK takma adıyla tanınan ve bu adı, 'Gözlerini Bağla, İşkence et, Öldür' anlamına gelen İngilizce ifadenin baş harflerinden alan bir seri katildi. 1974 ile 1991 yılları arasında gerçekleşen ve toplamda 10 kişinin yaşamına son verdiği cinayetlerle bilinir. Ancak, Rader'ın bu korkunç eylemleri ancak 2005 yılında ortaya çıkarıldı ve o zaman yakalandı. Bu süre zarfında, Rader'ın soğukkanlı ve acımasız eylemleri, hem toplumda hem de hukuk çevrelerinde büyük bir dehşet ve şaşkınlık uyandırdı. Bu durum, onun adının tarih boyunca en korkunç seri katiller arasında anılmasına neden oldu. Bu kısa giriş, Rader'ın hayatına ve eylemlerine bir bakış sunmaktadır.

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Jerry Brudos - (1 - 7)

Jerry Brudos - (1 - 7)

Jerry Brudos, 1968'de ilk cinayetini işlediğinde, kurbanları üzerinde fetişizm ve nekrofili eğilimleri ile tanındı. Bu dört cinayetin ardından yakalandı ve hapse atıldı. 2006 yılında karaciğer kanserinden hayatını kaybetti. Bu seri katil, belirli bir dizinin ilk sezonunun yedinci bölümünde izleyicilerin karşısına çıktı. Kendine özgü suç biçimi ve sonrasındaki yaşamı, onu karanlık bir figür haline getirerek, izleyicilerin hafızalarında derin izler bıraktı. Kendi dünyasının korkunç detayları, izleyicilerin zihninde kalıcı bir iz bırakarak, onun hikayesini daha da karmaşık ve etkileyici hale getirdi.

David Berkowitz (Son of Sam) - (2 - 2)

David Berkowitz (Son of Sam) - (2 - 2)

'David Berkowitz', 1976-1977 yılları arasında New York'un korkulu rüyası haline gelmişti. '44 Kalibrelik Katil' ve 'Sam'in Oğlu' lakaplarıyla anılan bu adam, 6 kişinin hayatına son vererek adını tarih kitaplarına yazdırmıştı. 1978 yılında demir parmaklıklar ardına gönderilen Berkowitz, bu süre zarfında hayatında köklü bir değişiklik yapmış, Hristiyan Evangelist Kilisesi'ne katılarak yeni bir sayfa açmıştı. Kendi ifadesine göre, bu yeni yaşamı ona bir umut ışığı olmuş, geçmişte işlediği suçların yükünü hafifletmişti. Ancak bu iddiası, toplumun büyük bir kısmı tarafından sorgulanmaktaydı.

🐍 Hannibal (2013-2015, NBC)

🐍 Hannibal (2013-2015, NBC)

Bu dizi, Dr. Hannibal Lecter’ın FBI ajanı Will Graham ile olan ilişkisini konu alır. Hannibal karakteri, Gerçek Ed Gein ve Jeffrey Dahmer'dan esinlenmişti.

Ed Gein

Ed Gein

Amerikalı bir seri katil ve ceset hırsızı olan Plainfield Kasabı, aynı zamanda Plainfield Hortlağı olarak da tanınmaktadır. 1957'de, Gein'in memleketi olan Plainfield ve Wisconsin'deki suçlarına dair bilgilerin ortaya çıktığı bir dönemde, geniş çapta ün kazanmıştır. Yetkililerin, Gein'in yerel mezarlıklardan cesetleri çaldığını ve bu cesetlerin kemiklerinden ve derilerinden çeşitli eşyalar ve hatıralar tasarladığını keşfetmesi, onun bu ünü kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Gein, 1954 yılında bir meyhane sahibi olan Mary Hogan'ı ve 1957'de bir hırdavatçı sahibi olan Bernice Worden'ı öldürdüğünü kabul etmiştir.

🔴 The Blacklist (2013-2023, NBC)

🔴 The Blacklist (2013-2023, NBC)

Dizide suçlular FBI tarafından yakalanıyor ve 'kara liste'ye ekleniyor.

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James "Whitey" Bulger

James "Whitey" Bulger

Winter Hill semtinde yer alan Winter Hill Çetesi, İrlandalı bir mafya grubu olup, liderliğini organize suç patronu üstlenmiştir. 23 Aralık 1994'te, eski FBI yöneticisi John Connolly'nin, RICO iddianamesi konusunda bilgi sızdırması sonucunda, lider saklanmayı tercih etmiştir. Bu durum, on altı yıl boyunca devam etmiştir. 2011 yılında tutuklanan lider, federal savcılar tarafından Kevin Weeks'in büyük jüri ifadelerine dayanarak on dokuz cinayetle suçlanmıştır.

The Stewmaker (1 - 4)

The Stewmaker (1 - 4)

Stanley R. Kornish ismiyle dünyaya gelen ve sonradan Stewmaker olarak tanınan bu karakter, meslek hayatına yetenekli bir dişçi olarak başlamıştı. Ancak bu, onun yüzeydeki kimliğinden ibaretti. Gizlilik içerisinde, suç dünyasına hizmet eden ve bu hizmeti birincil gelir kaynağı haline getiren bir ceset imha uzmanı olarak çalışıyordu. Kornish, hayatının belirli bir evresinde Ellenore isimli bir kadınla evlilik yolunu seçti ve bu evlilikten Danny adında bir oğlu oldu. Ancak ne Ellenore'un ne de Danny'nin, Kornish'in bu suç dolu yaşamından haberdar olup olmadığı konusu hala bir muamma olarak kalmaktadır.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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