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Türkiye’de Sansürlenen / Yasaklanan Yerli Yapımlar ve Nedenlerini Tek Tek Açıklıyoruz!

Türkiye’de Sansürlenen / Yasaklanan Yerli Yapımlar ve Nedenlerini Tek Tek Açıklıyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.02.2025 - 19:13

Dünyanın pek çok ülkesinde yasaklanan ya da sansürlenen yapımlara denk gelmişizdir. Bu tip yapımların örnekleri ülkemizde de epey fazla aslında. Mesela bazı yerli yapımlar ülkemizde tartışmalara neden olduğu için yasaklanıp gösterime sokulmuyor, bir kısmı da sansür engeline takılarak belli bölümlerini atmak zorunda kalıyor.

Bu içeriğimizde de ülkemizde büyük tartışmalara neden olup yasaklanan/sansürlenen yerli yapımlara değineceğiz. Listede yer alan birkaç yapımın, Türkiye'de yayınlanmazken yurt dışında ödüllere boğulduğunu da not olarak düşebiliriz.

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1. Mürebbiye (1919)

1. Mürebbiye (1919)

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan, yönetmenliğini Ahmet Fehim'in üstlendiği film sansüre uğramış ilk Türk filmi olarak tarihe geçti. 

Film, Osmanlı döneminin ihtişamlı bir konağında yaşayan ve çapkınlığıyla tanınan bir Fransız mürebbiyenin aşk hikayelerini konu alıyor. Fransa'da dostuyla yaşadığı bir kavga sonucu İstanbul'a gelip Dehri Efendi'nin evinde mürebbiye olarak işe başlayan Angel'in, evde yol açtığı karmaşalar ve baştan çıkarıcı tavırları anlatılıyor.

Mürebbiye Filmi Neden Yasaklandı?

Mürebbiye Filmi Neden Yasaklandı?

Filmdeki bu konu, Fransız işgal kuvvetlerinin generali Pronşe tarafından hiç hoş karşılanmıyor. Filmdeki Fransız kızının ahlaki değerlerden sapmasını kabul edemeyen general, filmin Anadolu'daki gösterimini yasaklama kararı alıyor.

Bir komedi filmi olarak görülen ancak epey eleştirel bir tutuma ship olan filmin Anadolu’ya gönderilmesi de yasaklansa da bu yasak delinmişi, izleyenlerini de epey ilginisi çekmişti.

2. Aynaroz Kadısı (1938)

2. Aynaroz Kadısı (1938)

Aynaroz Kadısı, Necdet Mahfi Ayral'ın aynı isimli tiyatro eserinden alınarak senaryolaştırılmış ve usta yönetmen Muhsin Ertuğrul tarafından beyaz perdeye aktarılmış 1938 yapımı bir Türk filmi. Film, Şeyhülislam'ın başında olduğu bir davanın merkezine oturur ve reşit olmayan bir Rus kızının mirasının hile yoluyla nasıl ele geçirildiğini anlatan komedi türü bir yapımdır. 

Neden Yasaklandı?

Söz konusu film sansür kurulu tarafından ‘açık saçık’ ve ‘milli değerlere aykırı’ bulundu.

3. Bir Kavuk Devrildi (1939)

3. Bir Kavuk Devrildi (1939)

Musahipzade Celal'in 1929 yılında kaleme aldığı dört perdelik komedi eseri 'Bir Kavuk Devrildi', Osmanlı İmparatorluğu döneminin toplumsal değerlerindeki çelişkileri, düzensizliği ve çürümeyi ele alır. Eser, Osmanlı ekonomisinin çöküşünü ve eğitimsiz, bilinçsiz kişilerin devlet yönetimine geçişini konu edinir. Bu durumları gözler önüne sererek dönemin sosyal sorunlarına ışık tutar. Bu eser, tarihi bir dönemin toplumsal ve ekonomik sorunlarını mizahi bir dille anlatan bir yapıttır. 

Neden Yasaklandı?

Sansür kurulunca ‘Herhangi bir dinin veya devletin siyasi propagandasını yapan, ideolojik propaganda yapan, suça teşvik eden, genel ahlaka aykırı ve askerliği kötüleyen’ yapımlar kategorisine girip yasaklandı.

4. Vurun Kahpeye (1949)

4. Vurun Kahpeye (1949)

Lütfi Ömer Akad'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bu film, bir iftira mağduru olan Aliye Öğretmenin dramatik yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşır. Bu eser, Halide Edib Adıvar'ın 1923 yılında Akşam gazetesinde seri olarak yayımlanan ve 1926'da kitaplaştırılan aynı isimli romanından sinemaya aktarılmıştır.

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Vurun Kahpeye Neden Yasaklandı?

Vurun Kahpeye Neden Yasaklandı?

Vurun Kahpeye filmi, sansür kurulu tarafından ilk başta çok beğenilse de yapım bir kesim tarafından hedef gösterildi. Bazı sahneleri sebebiyle belli kesimin tepkisini çeken yapım, Ankara’ya yani sansür kuruluna geri gönderildi. Yapıma tepkili çevrelerin baskısı sonucu sansür kurulu tarafından yasaklandı. Film tam üç kere sansürlendi.

5. Aşık Veysel’in Hayatı- Karanlık Dünya (1952)

5. Aşık Veysel’in Hayatı- Karanlık Dünya (1952)

Çocuk yaşta geçirdiği çiçek hastalığı sonucunda görme yetisini kaybeden, Türk halk ozanı Aşık Veysel'in trajik ve ilham verici hayat hikayesi, bu filmde etkileyici bir şekilde anlatılıyor. Yapımda Veysel'in çocukluk dönemi, evlilik yaşamı ve kaza sonucu yitirdiği çocuklarının ardından yaşadığı derin acıyı ve bu acıyı taşıyamayarak hayatını kaybeden eşinin ardından hayatına giren Dilim ile geçirdiği günleri konu ediliyor.

Aşık Veysel’in Hayatı- Karanlık Dünya Neden Yasaklandı?

Aşık Veysel’in Hayatı- Karanlık Dünya Neden Yasaklandı?

Metin Erksan’ın ilk filmi olan 'Aşık Veysel’in Hayatı- Karanlık Dünya' Anadolu’daki yoksulluğu ve tarlalardaki ekinlerin de çok kısa boylu ve cılız gösterdiği gerekçesiyle yasaklandı. Bununla da kalmayan sansür heyeti, “Ülkeyi Batı dünyasına kötü gösterecek” iddiasıyla filmin gösterimine onay vermedi.

6. Mahallenin Sevgilisi (1960)

6. Mahallenin Sevgilisi (1960)

Neden Yasaklandı?

Memduh Ün’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Mahallenin Sevgilisi filminde yer alan dozer sahnesi yapım için engele neden olmuştu. Bu sahne için “Halkın üzerinde vahşet etkisi yaratır.” denilmiş ve devlet malı dozerin özel biri tarafından özel amaçla kullanılamayacağı gerekçesiyle filmin gösterimi engellendi.

7. Yılanların Öcü (1962)

7. Yılanların Öcü (1962)

Yoksul bir köylü olan Bayram, yaşlı annesi Irazca, eşi Hatçe ve üç çocuğuyla birlikte sakin bir hayat sürerken, Köy Kurulu üyesi Haceli'nin, Muhtar'ın desteğiyle evlerinin önüne bir ev inşa etme planı hayatlarını altüst eder. Aile, bu durumu kabul etmeyerek Haceli ve muhtarla karşı karşıya gelir. Ancak bu karşı duruş, onları Haceli ve muhtarın hileli oyunlarına karşı dirençli bir mücadeleye sürükler. Bu durum, ailenin birlik ve beraberlik içinde, karşılaştıkları bu zorluğun üstesinden gelme çabalarını anlatır.

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Yıllanların Öcü Neden Yasaklandı?

Yıllanların Öcü Neden Yasaklandı?

Fakir Baykurt’un aynı isimli eserinden sinemaya uyarlanan yapım büyük tartışmalara neden olmuştu. Ankara'da o yıl sinemada yayınlanan yapımı izleyen bir grup, film bittikten sonra, salına maddi zarar verip ”kahrolsun komünistler” diyerek bağırmıştı. Metin Erksan’ın yönettiği Yılanların Öcü filmi, nedeni tam olarak bilinemeyen nedenlerden sansür kurulu tarafından yasaklandı. Kurul, filmin ülkede ve yurt dışındaki gösterimlerine izin vermedi. Ancak filmi izleyen dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürses filmden etkilenerek yasağın kalkmasını istedi.

8. Susuz Yaz (1963)

8. Susuz Yaz (1963)

Necati Cumalı'nın 1962'de kaleme aldığı ve aynı ismi taşıyan hikayesinden sinemaya aktarılan bu film, İzmir'in Urla ilçesine bağlı Bademler köyünde çekildi. Bu köy, aynı zamanda Cumalı'nın bir dönem avukatlık yaptığı yerdir. Öykü, Cumalı'nın o dönemdeki gözlemlerinden esinlenmişti. Film, su ve arazi anlaşmazlıkları konusunu ele alırken, köy halkı da figüran olarak yer almıştır. 1963 yılında başlayan çekimler, geniş bir ekip ile dokuz ay süresince tamamlanmıştı.

Susuz Yaz Neden Yasaklandı?

Susuz Yaz Neden Yasaklandı?

Hülya Koçyiğit’in sinemadaki ilk filmi olan yapım “Türkiye’yi temsil edemez” denilerek sansürlenip yıllarca gösterimden uzak kalmıştı. Film, yapımcısı Ulvi Doğan'ın çabalarıyla Avrupa'ya ulaşmış ve festival döngüsüne dahil olmuştur. Berlin Film Festivali'nde ödül kazanması ve Avrupa'da büyük ilgi görmesi üzerine, devlet yetkilileri filmin itibarını geri kazanma kararı almıştı. Yapımcı, filmin Avrupa'daki çekiciliğini artırmak için ek erotik sahneler eklemiş ve 'Kardeşimin Karısına Sahip Oldum' adıyla yeniden adlandırılmıştır. Bu sayede film, Avrupa sinemalarında yerini almıştı.

9. Karanlıkta Uyananlar (1965)

9. Karanlıkta Uyananlar (1965)

Bu politik sinema eseri, 1960'ların Türkiye'sinde, sanayileşme sürecindeki bir şehrin boya fabrikasında geçiyor. Film, fabrika işçileri ve sahibinin yaşadığı çatışmayı merkeze alırken, dönemin dış ticaret rekabeti, işçi sınıfının durumu, sendikalaşma süreci, işçi hakları, grevler ve işçi-işveren ilişkileri üzerine eleştirel bir bakış sunuyor.

Neden Yasaklandı?

Grev ve işçi sorunlarına değinen ilk film olarak tarihe geçen film, politik bulunduğu için gösterimi engellendi. Fikret Hakan, Ayla Algan, Beklan Algan gibi isimlerin rol aldığı yapım 4 kez sansür kuruluna gitii.

10. Soluk Gecenin Aşk Hikayesi (1966)

10. Soluk Gecenin Aşk Hikayesi (1966)

'Düşle gerçek arasında yaşayan bir adamın platonik aşık olduğu kadını bir heykel olarak yapıp ona aşık olması sonra onu hayallerinde öldürmesi…'

Neden Yasaklandı?

Yönetmenliğini Alp Zeki Heper'in üstlendiği yapım film kontrol komisyonu tarafından ‘müstehcen’ bulunarak sansürlendi. Danıştay ise tarihinde bir ilke imza attı ve filmin yurt içi ve yurt dışında gösterimini yasakladı.

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11. Hudutların Kanunu (1966)

11. Hudutların Kanunu (1966)

Hıdır, çorak topraklarda ve kumlu tarlalarda hayatta kalma savaşı verirken, sınırda kaçakçılık yaparak yaşamını sürdürmektedir. Koyun gibi hayvanları karşıdan buraya kaçırma eylemi, onu ve köyünü askerin gözünde suçlu konumuna getirir. Toprak ağaları tarafından ise kullanılıp atılacak bir piyon olarak görülür. Bu çetin koşullar altında hayatta kalmak için kendi yolunu çizmeye çalışan Hıdır, bunu temizlemeye çalıştığı mayın bölgelerinde gerçekleştirmeye çalışır. Kendi yaşam alanını oluşturmanın mücadelesini verirken, çapraz ateşin hedefi haline gelir.

Hudutların Kanunu Neden Yasaklandı?

Hudutların Kanunu Neden Yasaklandı?

Senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı aynı zamanda da başrolünde yer aldığı yapım, bir kaçakçının hayatının anlatması üzerine sansür kurulu tarafından üç kez yasaklandı. Ülkemizde tartışmalara neden filmden bazı sahneler de çıkartıldı.

12. Umut (1970)

12. Umut (1970)

Cabbar, eski bir faytonun iki atıyla, borç içindeki karısı, yaşlı annesi ve beş çocuğunu geçindirmek için çırpınmaktadır. Gecekondu mahallesindeki yaşamları, büyük bir yoksullukla doludur ve borçlarını ödemek için uçan kuş bile kalmamıştır. Tek umudu, sürekli satın aldığı piyango biletleridir. Ancak, bir trafik kazasında, bir otomobilin çarpması sonucu atlardan biri hayatını kaybeder. Yeni bir at almak için tüm kapıları çalar ve evindeki birkaç eşyayı satar. Ancak, parayı topladığında, fayton ve diğer at, alacaklıları tarafından satılmıştır. Cabbar, başından beri define aramaya ikna etmeye çalışan hamal Hasan'ın ısrarı ve güçlü bir hacının onayıyla, define aramaya karar verir.

Umut Neden Yasaklandı?

Umut Neden Yasaklandı?

Politik Türkiye sinemasının ilk örneği olarak tarihe geçen Umut filminin çekimleri gerçekleştikten sonra gösterime girdiğinde sansürle karşılaşmıştı. 

Zengin-fakir çelişkisini aktarılan film, sabah namazının güneş doğarken kılınması sakıncalı bulunarak engellendi. Ancak filme 2. Adana Altın Koza Film Festivali’nde üç ödül verildi. Restore edilen filmin yeni hali 2015 yılında Uluslararası Film Festivali’nin klasikler bölümünde gösterilmiştir.

13. Otobüs (1974)

13. Otobüs (1974)

Türk sinemasının önemli yapıtlarından biri olan 'Otobüs', 1974 yılında Tunç Okan'ın ilk yönetmenlik deneyimi olarak karşımıza çıkar. Gösterimi uzun süre yasaklanan bu film, köylerinden başka bir yer görmemiş bir otobüs dolusu insanın İsveç'e kaçak işçi olarak gitme hikayesini konu alır. Stockholm'e varışları sonrası yaşadıkları şaşkınlığı, çaresizliği, imkansızlığı ve şokları Doğu-Batı ekseninde ele alır. Film müziğinin Zülfü Livaneli imzası taşıdığı bu eser, Tunç Okan'ın oyunculuk kariyerinden yönetmenliğe geçişini simgeler.

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Otobüs Neden Yasaklandı?

Otobüs Neden Yasaklandı?

Yönetmen Tunç Okan’nın ilk uzun metrajlı sinema filmi olan Otobüs filmi “Türk insanını aşağıladığı” gerekçesiyle sansürlendi. Ülkemizde uzun bir süre gösterimi yasaklanan filmin yurt dışına çıkarılması da yasaklandı. Otobüs, yıllar sonra Danıştay kararıyla ülkemizde gösterime girebildi.

14. Bir Gün Mutlaka (1975)

14. Bir Gün Mutlaka (1975)

Neden Yasaklandı?

Yılmaz Güney'in kaleminden çıkan ve Bilge Olgaç'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Bir Gün Mutlaka' filmi, afiş yapıştırma esnasında hayatlarını kaybeden üç işçinin dramatik hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Ancak film, politik unsurları nedeniyle sansüre uğradı ve yasaklandı. Filmin bazı bölümleri çıkarıldıktan sonra, Danıştay'ın kararıyla seyirciyle buluşma fırsatı elde etti.

15. Kara Çarşaflı Gelin (1975)

15. Kara Çarşaflı Gelin (1975)

Neden Yasaklandı?

Vedat Türkali'nin kaleminden çıkan ve Süreyya Duru'nun yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği Kara Çarşaflı Gelin filmi, Merkez Sansür Kurulu'nun kararıyla yasaklandı. Film, sansür engeli nedeniyle Antalya Film Şenliği'nde izleyiciyle buluşamadı. Ancak bu yasak, Danıştay 12. Dairesi'nin üç ay sonraki yürütmeyi durdurma kararıyla sona erdi.

16. Güneşli Bataklık (1977)

16. Güneşli Bataklık (1977)

Neden Yasaklandı?

1980 öncesi Türkiye'sinde işçilerin hak arama mücadeleleri dönemin siyasi gerginliklerinin anlatıldığı yapım, 'sendikal mücadele ve işçi direnişlerini anlattığı' gerekçesiyle yasaklandı. Ancak film uluslararası festivallerde çok büyük ilgi gördü. Yapıma verilen yasak ise Danıştay kararıyla kaldırıldı.

17. Derdim Dünyadan Büyük (1978)

17. Derdim Dünyadan Büyük (1978)

Neden Yasaklandı?

Derdim Dünyadan Büyük adlı yapım, ünlü yönetmen Şerif Gören'in ustalıkla yönettiği ve unutulmaz sanatçı Orhan Gencebay'ın başrolde yer aldığı bir filmdir. İlk kez politik bir mücadele içinde gösterilen bu film, belirli sebeplerden ötürü yasaklanmış ve video kasetlerinin dağıtımı durduruldu. Gören, bu durum karşısında 'Halkı silahlı isyana teşvik etmek' suçlamasıyla yargılandı.

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18. Bereketli Topraklar Üzerinde (1980)

18. Bereketli Topraklar Üzerinde (1980)

Neden Yasaklandı?

Orhan Kemal'in Bereketli Toprak Üzerinde adlı eserinden uyarlanan ve Erden Kıral yönetmenliğindeki film, dönemin sıkıyönetimi nedeniyle yasaklandı. Çukurova'da yaşayan ve zorlu koşullarda çalışmak durumunda kalan işçilerin hayat hikayesini anlatan bu film, Avrupa'da 'En İyi Film' ödülünü kazandı ancak, Türkiye'deki izleyicilerle buluşması tam 28 yıl sürdü.

19. Yol (1981)

19. Yol (1981)

Film, sıkıyönetim altındaki 1980’ler Türkiye’sinde geçer ve cezaevinden kısa süreli izinle çıkan beş mahkûmun eve dönüş yolculuğunu anlatır. Her biri, kendi geçmişi ve toplumsal baskılarla yüzleşirken, Türkiye’deki siyasi baskı, feodal düzen ve bireysel özgürlük mücadelesi filmde dikkat çekici şekilde işlenir. Darbeden hemen sonra çekilen ve cezaevinden geçici olarak bırakılan mahkumlardan biri olan Seyit Ali’nin hikayesine odaklanan yapım  2014'teki ikinci ödüle kadar 32 yıl boyunca Türkiye'nin tek Altın Palmiyeli filmi olarak tarihe geçti.

Yol Neden Yasaklandı?

Yol Neden Yasaklandı?

1983 yılında Uluslararası Berlin Film Festivali’nde dört ödül alan Yol filmi, Türkiye’yi ‘kötü’ gösterdiği iddiasıyla yasaklandı. 1982 yılında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanan, beş yıl ülkemizde yasaklı kaldı. Yol filmi tam 17 yıl sonra Türkiye’de gösterime girdi.

20. Karartma Geceleri (1990)

20. Karartma Geceleri (1990)

Rıfat Ilgaz'ın kaleminden çıkmış aynı isimli romanın beyaz perdeye aktarıldığı başyapıt, Yusuf Kurçenli'nin usta senaryo yazarlığı ve Tarık Akan'ın baş döndürücü performansıyla hayat bulmuştu. 90'lı yılların ilk yasaklanan filmi olmasına karşın, Adana Altın Koza ve İstanbul Film Festivalleri'nde birçok ödül kazanmayı başarmıştır. Filmin odak noktası, İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sansür olayları sonucunda eserleri toplatılan öğretmen ve şair Mustafa Ural'ın etkileyici hikayesidir.

21. Büyük Adam Küçük Aşk (2001)

21. Büyük Adam Küçük Aşk (2001)

Küçük Hejar'ın tüm ailesini kaybetmesi ve emekli yargıç Rıfat Bey'in hayatlarının İstanbul'da kesişmesi üzerine odaklanan bir hikaye. Akrabası tarafından bir avukatın evine bırakılan Hejar, Kürt kökenli bir kızdır. Ancak, evde barınan iki militanın polis baskını sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, Hejar komşu daireye, cumhuriyet ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan emekli hakim Rıfat Bey'in yanına sığınır. Rıfat Bey, başlangıçta Hejar'ı yalnızca geçici olarak himaye edeceğini düşünür ve her anlaşmazlıkta onu yetkililere ihbar etmeyi düşünür. Ancak zamanla, Türkçe bilmeyen Hejar ve Kürtçe bilmeyen Rıfat Bey'in aynı çatı altında yaşamaları kaçınılmaz olur.

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Büyük Adam Küçük Aşk Neden Yasaklandı?

Büyük Adam Küçük Aşk Neden Yasaklandı?

Handan İpekçi’nin yönettiği film Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Senaryo dahil olmak üzere aday olduğu 5 daldaki bütün ödülleri aldı. Ancak BKM yapımı olan bu film, bir yıl sonra ‘Kürtçülük propagandası’ yapıldığı ve 'Türk polisine hakaret edildiği' iddiasıyla yasaklandı.

22. Son Kumsal (2008)

22. Son Kumsal (2008)

Vakfıkebir sakinlerinin yıllardır denize girip eğlendiği, futbol oynadığı ve horon teptiği Dutluk Plajı, şimdi kasabanın tek denize açılan noktası haline geldi. Bu durumun sebebi, sahilin hemen yanı başında devam eden otoyol inşaatı. Yapım sürecinde denize atılan kayalar, birçok koyun, kumsalın, doğal limanın ve balıkçı barınağının kaybolmasına yol açtı ve bu durum hala devam etmekte. Bu belgesel, Karadeniz halkının, otoyol inşaatı sebebiyle denizle olan bağının kopma hikayesini anlatıyor.

Son Kumsal Neden Yasaklandı?

Son Kumsal Neden Yasaklandı?

Karadeniz Sahil Yolu projesi, Rüya Arza Köksal'ın belgeseli Son Kumsal ile gündeme geldi. Ancak, belgeselin İnebolu ve Abana'daki gösterimleri durduruldu. Bu belgesel, TRT tarafından düzenlenen ulusal belgesel yarışmasında amatör kategoride birincilik elde etti. Fakat, yayın haklarını satın alan TRT, bu belgeseli ekranlara getirmedi. Bu durum, projenin ve belgeselin kamuoyunda tartışılmasına yol açtı.

23. Tereddüt (2016)

23. Tereddüt (2016)

Psikiyatrist Şehnaz, İstanbul'da rahat bir yaşam ve dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir evlilik içerisindeyken, hizmet için bir kasabaya atanır. İstanbul'da geçirdiği hafta sonları ve kasabada hizmet verdiği hafta içleri arasında mekik dokurken, içinde bir mutsuzluk hisseder. Geçmişte yaşadığı korkular ve acılar hala onunla birliktedir. 16 yaşında zorla evlendirilmiş olan Elmas ile karşılaştığında ise, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Elmas, Şehnaz'ın geçmişte sakladığı korkuları ve acıları yeniden gün yüzüne çıkarır.

Tereddüt Neden Sansürlendi?

Tereddüt Neden Sansürlendi?

Yeşim Ustaoğlu'nun kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğunda oturduğu Tereddüt Filmi, Sınıflandırma Kurulu karşısında sevişme sahneleri sebebiyle '+18 sınıflandırması'na tabi olmamak adına sansüre uğrayarak beyaz perdeye çıktı. Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen bu film, uygulanan sansür sebebiyle eleştirilere maruz kaldı.

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24. OY'una Geldik (2025)

24. OY'una Geldik (2025)

Kadrosunda İlyas Salman, Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Zeynep Elçin, Rügeş Kırıcı, Ulaş Kaya gibi isimleri bulunduran yapımda belediye başkanlarının da rol alması dikkat çekti. Yapımın konusu da şu şekilde; Başkanlık seçimlerini kazanan Hıdır Diri, iktidar partisinin adayı olarak koltuğa oturmuştur. Yeni başkanın önünde, rant çatışmaları, uyumsuz sağ parti talepleri ve manipüle edilmiş halkın meşru protestoları gibi engeller bulunmaktadır. Film, hapisten yeni çıkmış Şilan'ın bir yönetmenin arabasına otostopla bindiği sahneden başlar ve Türkiye'deki belediyelerin işleyişi, güç ilişkileri, rant çatışmaları ve bir toplumun nasıl oyuna getirildiğini, Ovacık gibi bir ilçede komik bir dil ile anlatır.

OY'una Geldik Neden Yasaklandı?

OY'una Geldik Neden Yasaklandı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü, “Her devrin bir zübüğü vardır” sloganıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘OY’una Geldik’  filminin vizyonunu yasakladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yayınlanan metinde, filmin ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının oy birliği ile uygun görülmediği ifadesi yer aldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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