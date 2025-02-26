Türkiye’de Sansürlenen / Yasaklanan Yerli Yapımlar ve Nedenlerini Tek Tek Açıklıyoruz!
Türkiye’de Sansürlenen / Yasaklanan Yerli Yapımlar ve Nedenlerini Tek Tek Açıklıyoruz!
Dünyanın pek çok ülkesinde yasaklanan ya da sansürlenen yapımlara denk gelmişizdir. Bu tip yapımların örnekleri ülkemizde de epey fazla aslında. Mesela bazı yerli yapımlar ülkemizde tartışmalara neden olduğu için yasaklanıp gösterime sokulmuyor, bir kısmı da sansür engeline takılarak belli bölümlerini atmak zorunda kalıyor.
Bu içeriğimizde de ülkemizde büyük tartışmalara neden olup yasaklanan/sansürlenen yerli yapımlara değineceğiz. Listede yer alan birkaç yapımın, Türkiye'de yayınlanmazken yurt dışında ödüllere boğulduğunu da not olarak düşebiliriz.
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1. Mürebbiye (1919)
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Mürebbiye Filmi Neden Yasaklandı?
2. Aynaroz Kadısı (1938)
3. Bir Kavuk Devrildi (1939)
4. Vurun Kahpeye (1949)
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Vurun Kahpeye Neden Yasaklandı?
5. Aşık Veysel’in Hayatı- Karanlık Dünya (1952)
Aşık Veysel’in Hayatı- Karanlık Dünya Neden Yasaklandı?
6. Mahallenin Sevgilisi (1960)
7. Yılanların Öcü (1962)
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Yıllanların Öcü Neden Yasaklandı?
8. Susuz Yaz (1963)
Susuz Yaz Neden Yasaklandı?
9. Karanlıkta Uyananlar (1965)
10. Soluk Gecenin Aşk Hikayesi (1966)
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11. Hudutların Kanunu (1966)
Hudutların Kanunu Neden Yasaklandı?
12. Umut (1970)
Umut Neden Yasaklandı?
13. Otobüs (1974)
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Otobüs Neden Yasaklandı?
14. Bir Gün Mutlaka (1975)
15. Kara Çarşaflı Gelin (1975)
16. Güneşli Bataklık (1977)
17. Derdim Dünyadan Büyük (1978)
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18. Bereketli Topraklar Üzerinde (1980)
19. Yol (1981)
Yol Neden Yasaklandı?
20. Karartma Geceleri (1990)
21. Büyük Adam Küçük Aşk (2001)
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Büyük Adam Küçük Aşk Neden Yasaklandı?
22. Son Kumsal (2008)
Son Kumsal Neden Yasaklandı?
23. Tereddüt (2016)
Tereddüt Neden Sansürlendi?
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24. OY'una Geldik (2025)
OY'una Geldik Neden Yasaklandı?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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