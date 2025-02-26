Türkiye’de Sansürlenen / Yasaklanan Yerli Yapımlar ve Nedenlerini Tek Tek Açıklıyoruz!

Dünyanın pek çok ülkesinde yasaklanan ya da sansürlenen yapımlara denk gelmişizdir. Bu tip yapımların örnekleri ülkemizde de epey fazla aslında. Mesela bazı yerli yapımlar ülkemizde tartışmalara neden olduğu için yasaklanıp gösterime sokulmuyor, bir kısmı da sansür engeline takılarak belli bölümlerini atmak zorunda kalıyor.

Bu içeriğimizde de ülkemizde büyük tartışmalara neden olup yasaklanan/sansürlenen yerli yapımlara değineceğiz. Listede yer alan birkaç yapımın, Türkiye'de yayınlanmazken yurt dışında ödüllere boğulduğunu da not olarak düşebiliriz.