Bihter’den Polat Alemdar’a: Efsane Karakterler Gerçek Hayatta Olsaydı Nasıl Yaşardı?

Gerçek hayatta yaşayan birinin 5-6 kez seri katiller tarafından hedef alınması tahmin edeceğiniz üzere çok düşük bir ihtimal.

Sidney gerçekten aramızda olsaydı, Ghostface’in saldırılarından her seferinde kaçıp ve hep hayatta kalan kişi olamazdı. Çünkü bu durum olağan dışı bir şans gerektiriyor.