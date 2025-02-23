Senaryo Yazımında Yapılan En Büyük 10 Hata ve Bu Hataların Yapıldığı Unutulmaz Diziler!

Bir dizinin ya da filmin senaryosu yazılırken her şeyin belli bir mantık çerçevesine oturtulması gerekir. Aksi takdirde ortaya rahatsız edici detaylar çıkabilir. Senaryo yazımında sıkça yapılan bazı hatalar, dizileri adeta izlenemez hale bile getirebiliyor. Kimi hatalar da seyircinin fark etmeden kabul ettiği eksiklikler olarak kalabiliyor. Bizler de sizler için, senaryo yazımında yapılan en yaygın 10 hatayı anlatacağız ve bunların görüldüğü unutulmaz dizilerden ilgili örnekler vereceğiz.

Hazırsanız başlıyoruz!