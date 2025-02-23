Senaryo Yazımında Yapılan En Büyük 10 Hata ve Bu Hataların Yapıldığı Unutulmaz Diziler!
Senaryo Yazımında Yapılan En Büyük 10 Hata ve Bu Hataların Yapıldığı Unutulmaz Diziler!
Bir dizinin ya da filmin senaryosu yazılırken her şeyin belli bir mantık çerçevesine oturtulması gerekir. Aksi takdirde ortaya rahatsız edici detaylar çıkabilir. Senaryo yazımında sıkça yapılan bazı hatalar, dizileri adeta izlenemez hale bile getirebiliyor. Kimi hatalar da seyircinin fark etmeden kabul ettiği eksiklikler olarak kalabiliyor. Bizler de sizler için, senaryo yazımında yapılan en yaygın 10 hatayı anlatacağız ve bunların görüldüğü unutulmaz dizilerden ilgili örnekler vereceğiz.
Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Deus Ex Machina – Beklenmedik ve Mantıksız Çözümler
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Örnek-1: Kurtlar Vadisi
Örnek-2: Aşk-ı Memnu
2. Karakterlerin Mantıksız Davranışları
Örnek-1: Sen Çal Kapımı
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Örnek-2: Çukur
3. Fazla Açıklama (Exposition Dump)
Örnek-1: Diriliş Ertuğrul
4. Bağlantısız ve Gereksiz Alt Hikayeler
Örnek-1: Fatmagül’ün Suçu Ne?
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Örnek-2: Sadakatsiz
5. Zayıf Kötü Karakterler (Büyük Tehdit Ama Korkutucu Değil)
Örnek-1: Medcezir
Örnek-2: Kuruluş Osman
6. Ani ve Mantıksız Karakter Değişimleri
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Örnek-1: Yasak Elma
Örnek-2: Gülperi
7. Klişe ve Tahmin Edilebilir Senaryolar
Örnek-1: Adını Feriha Koydum
Örnek-2: Afili Aşk
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8. Zayıf Diyaloglar
Örnek-1: Arka Sokaklar
Örnek-2: Sihirli Annem
9. Boşa Giden Potansiyel
Örnek-1: İçerde
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Örnek-2: Kuzey Güney
10. Mantık Hataları (Plot Holes)
Örnek-1: Şahsiyet
Örnek-2: Muhteşem Yüzyıl
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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