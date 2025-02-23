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Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Bilinmeyen Kamera Arkası Fotoğrafları İnceden Gözlerimizi Yaşarttı!

Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Bilinmeyen Kamera Arkası Fotoğrafları İnceden Gözlerimizi Yaşarttı!

Muhteşem Yüzyıl
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.02.2025 - 13:34

Her anıyla hafızalarımıza işlenen Muhteşem Yüzyıl'ın Türk dizi tarihine geçen en sağlam yapımlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Gerek güçlü oyuncu kadrosu gerekse de tarihe şahitlik ettiren konusuyla unutulmaz olmuştu. İzlerken hem gülüp hem de ağladığımız dizi şimdi bile sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 

Bir X kullanıcısı bu kez de pek çoğumuzun daha önce hiç görmediği Muhteşem Yüzyıl kamera arkası fotoğraflarını paylaştı. Dizinin izleyicileri o günlere dönerken paylaşılan kareler büyük beğeni topladı. 

Hadi gelin, bizi geçmişe götürecek o fotoğrafları birlikte görelim...

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Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan buram buram tarih kokan Muhteşem Yüzyıl dizisi Türk televizyon tarihine damga vurmayı başarmış yegane yapımlardan biri olmuştu.

Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan buram buram tarih kokan Muhteşem Yüzyıl dizisi Türk televizyon tarihine damga vurmayı başarmış yegane yapımlardan biri olmuştu.

Ülkemizde inanılmaz bir popülerlik elde eden yapım dünyanın birçok ülkesinde de yayınlanıp çok büyük bir izleyici kitlesi elde etmeyi başarmıştı.

Hikayesiyle zaten tüm dikkatleri üzerine çeken yapım adeta yıldızlar geçicini andıran oyuncu kadrosuyla da bir efsane haline gelmişti.

Hikayesiyle zaten tüm dikkatleri üzerine çeken yapım adeta yıldızlar geçicini andıran oyuncu kadrosuyla da bir efsane haline gelmişti.

Meryem Uzerli'nin 'Hürrem' karakteriyle bütünleştiği yapımda Nebahat Çehre, Halit Ergenç, Okan Yalabık, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç başrolleri paylaşıyordu.

4 sezon boyunca birbiriden ünlü oyuncuların kadrosuna girip çıktığı unutulmaz dizi nefes kesen sahneleri ve ikonik replikleriyle de hafızalarımızda yer etmişti.

4 sezon boyunca birbiriden ünlü oyuncuların kadrosuna girip çıktığı unutulmaz dizi nefes kesen sahneleri ve ikonik replikleriyle de hafızalarımızda yer etmişti.

Günümüzde bile hala popülerliğini koruyan dizinin kamera arkası halleri de epey ilgi çekmişti. Hatta bu konuda ayrı bir belgesel bile hazılanmış, YouTube'da paylaşılmıştı.

Dizinin bu kez sosyal medyada öne çıkmasındaki neden ise pek çoğumuzun daha önce hiç görmediği kamera arkası fotoğrafları oldu.

Dizinin bu kez sosyal medyada öne çıkmasındaki neden ise pek çoğumuzun daha önce hiç görmediği kamera arkası fotoğrafları oldu.

'@ez4wl' adlı bir X kullanıcının derlediği pozları bizler de size sunuyoruz...

Hürrem Sultan ve ilk zamanlarda adını bir türlü doğru söyleyemediği Sümbül Ağa!

Hürrem Sultan ve ilk zamanlarda adını bir türlü doğru söyleyemediği Sümbül Ağa!

Dizinin ilk başlarında büyük düşman olan ikili ilerleyen zamanlarda adeta birer sırdaş olmuştu.

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Gözlüklü Şehzade Selim, gözdesi Nurbanu Sultan ve kardeşi Şehzade Bayezid'in ikonik karesi

Gözlüklü Şehzade Selim, gözdesi Nurbanu Sultan ve kardeşi Şehzade Bayezid'in ikonik karesi

Hatice Sultan ve Hürrem Sultan!

Hatice Sultan ve Hürrem Sultan!

Bir iyi bir kötü süren ilişkilerini düşününce bu poz bize iyi geldi.

Sultan Süleyman ve Şeker Ağa

Sultan Süleyman ve Şeker Ağa

Yüksel Ünal'ın hayat verdiği Şeker Ağa, saray halkına sunduğu mis gibi yemeklerle bizim bile karnımızı acıktırırdı.

Çocuk oyuncular bir başkaydı! Şehzade Mustafa, kardeşleri Mehmet, Mihrimah ve Selim'e kol kanat germiş.

Çocuk oyuncular bir başkaydı! Şehzade Mustafa, kardeşleri Mehmet, Mihrimah ve Selim'e kol kanat germiş.

Küçüklük hallerindeki masumiyeti büyüdüklerinde çok aramıştık.

Saç rengiyle gönülleri fetheden Şehzade Selim ve tatlığıyla gözlerden kalp çıkartan minik Şehzade Cihangir 😻

Saç rengiyle gönülleri fetheden Şehzade Selim ve tatlığıyla gözlerden kalp çıkartan minik Şehzade Cihangir 😻

Bu ikilinin iletişimi ve kardeşlikleri küçükken bir başkaydı, sonrası malum...

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Pargalı İbrahim Paşa'nın Nigar Kalfa'yla yaşadığı yasak aşkın meyvesi: Esma!

Pargalı İbrahim Paşa'nın Nigar Kalfa'yla yaşadığı yasak aşkın meyvesi: Esma!

Minik Esma'nın gerçekten her şeyiyle annesi Nigar'a olan benzerliği izleyenleri mest etmişti.

Hatice Sultan, hem gelinlerini hem de yeğenlerini almış yanına...

Hatice Sultan, hem gelinlerini hem de yeğenlerini almış yanına...

Dizide de şöyle bir ilişkiyi görmek isteyen o kadar çok kişi vardı ki!

Şehzade Selim ve Şehzade Beyazıd'ın bebek sevdiği anlar...

Şehzade Selim ve Şehzade Beyazıd'ın bebek sevdiği anlar...

Yemekte sevdikleri bebiş kimin bebeği bilemiyoruz.

Ayda Acar'ın canlandırdığı Mihrimah Sultan'a hepimiz bayılmıştık!

Ayda Acar'ın canlandırdığı Mihrimah Sultan'a hepimiz bayılmıştık!

Hatta öyle bir performans sergilemişti ki; izleyenler 'İşte tam annesinin kızı!' demekten kendini geri alamamıştı.

Safiye Sultan ve Nurbanu Sultan'ın kanlı bıçaklı olmadan önceki halleri 😂

Safiye Sultan ve Nurbanu Sultan'ın kanlı bıçaklı olmadan önceki halleri 😂

Bu ikili de epey ses getirmiş hatta haremi birbirine katmışlardı adeta.

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Nigar Kalfa - Ayşe Hatun - Gülşah

Nigar Kalfa - Ayşe Hatun - Gülşah

Haremin en göze çarpan üçlüsü de denilebilir.

Pargalı İbrahim Paşa ve Mahidevran Sultan'ın kıymetlisi Şehzade Mustafa...

Pargalı İbrahim Paşa ve Mahidevran Sultan'ın kıymetlisi Şehzade Mustafa...

Dizide Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk çocuğu olarak gösterilen Mustafa, Pargalı'nın da en favori şehzadesiydi!

Mehmet'siz bir şehzadeler karesi gelmiş!

Mehmet'siz bir şehzadeler karesi gelmiş!

Hürrem'in ilk göz ağrının bu pozda olmamasına yönelik dizinin takipçilerinden pek çok yorum gelecektir.

Toplu pozlar da olmazsa olmazdır elbette!

Toplu pozlar da olmazsa olmazdır elbette!

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Şu kadroya bir bakar mısınız ya, yok yok!

Şu kadroya bir bakar mısınız ya, yok yok!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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