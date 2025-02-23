Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Bilinmeyen Kamera Arkası Fotoğrafları İnceden Gözlerimizi Yaşarttı!
Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Bilinmeyen Kamera Arkası Fotoğrafları İnceden Gözlerimizi Yaşarttı!
Her anıyla hafızalarımıza işlenen Muhteşem Yüzyıl'ın Türk dizi tarihine geçen en sağlam yapımlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Gerek güçlü oyuncu kadrosu gerekse de tarihe şahitlik ettiren konusuyla unutulmaz olmuştu. İzlerken hem gülüp hem de ağladığımız dizi şimdi bile sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
Bir X kullanıcısı bu kez de pek çoğumuzun daha önce hiç görmediği Muhteşem Yüzyıl kamera arkası fotoğraflarını paylaştı. Dizinin izleyicileri o günlere dönerken paylaşılan kareler büyük beğeni topladı.
Hadi gelin, bizi geçmişe götürecek o fotoğrafları birlikte görelim...
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Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan buram buram tarih kokan Muhteşem Yüzyıl dizisi Türk televizyon tarihine damga vurmayı başarmış yegane yapımlardan biri olmuştu.
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Hikayesiyle zaten tüm dikkatleri üzerine çeken yapım adeta yıldızlar geçicini andıran oyuncu kadrosuyla da bir efsane haline gelmişti.
4 sezon boyunca birbiriden ünlü oyuncuların kadrosuna girip çıktığı unutulmaz dizi nefes kesen sahneleri ve ikonik replikleriyle de hafızalarımızda yer etmişti.
Dizinin bu kez sosyal medyada öne çıkmasındaki neden ise pek çoğumuzun daha önce hiç görmediği kamera arkası fotoğrafları oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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