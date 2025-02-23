Yayın Durdurma Kararı Alınmıştı: Şakir Paşa Ailesi Oyuncusu Helin Kandemir Çekimlere Ara Verdiklerini Açıkladı
Yayın Durdurma Kararı Alınmıştı: Şakir Paşa Ailesi Oyuncusu Helin Kandemir Çekimlere Ara Verdiklerini Açıkladı
NOW TV'nin en iddialı dizilerinden biri olan Şakir Paşa Ailesi yayın hayatına başladığı günden bu yana gündemden düşmek bilmiyor. Popüler dizi bu kez de büyük bir davayla karşı karşıya kaldı. andan itibaren gündemden düşmüyor.
Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, Kabaağaçlı ailesinin gerçek hayat hikayesini anlatan yapıma dava açmıştı. Mahkeme kararıyla yayınları durdurulan Şakir Paşa Ailesi'nin oyuncularından Helin Kandemir ilk kez açıklama yaptı.
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NOW TV ekranlarında sezona oldukça iddialı şekilde başlayan Şakir Paşa Ailesi dizisi yayınlanmaya başladığı günden bu yana gündemde.
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Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin gerçek hayatını ekranlara taşıyan Şakir Paşa Ailesi bu sefer de dava olayıyla gündeme bomba gibi düştü.
RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası alan Şakir Paşa Ailesi, aile üyelerinin davası sonucunda bir büyük şokla daha karşılaştı ve mahkeme kararıyla yayınlar yine durduruldu.
Dizi ekibi cephesinde de neler yaşandığı büyük bir merak konusu haline geldi elbette. Yapımın genç isimlerinden olan Helin Kandemir'e geçtiğimiz akşam konuyla ilgili mikrofon uzatıldı.
Ekibin dizi çekimlerine iki gün ara verdiklerini açıklayan Kandemir, hukuki süreci yakından takip ettiklerini de belirtti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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