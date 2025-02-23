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Yayın Durdurma Kararı Alınmıştı: Şakir Paşa Ailesi Oyuncusu Helin Kandemir Çekimlere Ara Verdiklerini Açıkladı

Yayın Durdurma Kararı Alınmıştı: Şakir Paşa Ailesi Oyuncusu Helin Kandemir Çekimlere Ara Verdiklerini Açıkladı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.02.2025 - 10:07

NOW TV'nin en iddialı dizilerinden biri olan Şakir Paşa Ailesi yayın hayatına başladığı günden bu yana gündemden düşmek bilmiyor. Popüler dizi bu kez de büyük bir davayla karşı karşıya kaldı.  andan itibaren gündemden düşmüyor.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, Kabaağaçlı ailesinin gerçek hayat hikayesini anlatan yapıma dava açmıştı. Mahkeme kararıyla yayınları durdurulan Şakir Paşa Ailesi'nin oyuncularından Helin Kandemir ilk kez açıklama yaptı.

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NOW TV ekranlarında sezona oldukça iddialı şekilde başlayan Şakir Paşa Ailesi dizisi yayınlanmaya başladığı günden bu yana gündemde.

NOW TV ekranlarında sezona oldukça iddialı şekilde başlayan Şakir Paşa Ailesi dizisi yayınlanmaya başladığı günden bu yana gündemde.

Bunun nedeni ise kısa sürede dikkatleri üzerine çeken dizinin başına gelenler! Belki hatırlarsınız, yapımın henüz ekranlarda karşımıza çıkmaya başladığı günlerde sette korkutucu bir yangın çıkmış ve çekimler askıya alınmıştı. Platodaki olaydan sonra yapım, birkaç haftanın ardından yayınlanmaya devam edebilmişti.

Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin gerçek hayatını ekranlara taşıyan Şakir Paşa Ailesi bu sefer de dava olayıyla gündeme bomba gibi düştü.

Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin gerçek hayatını ekranlara taşıyan Şakir Paşa Ailesi bu sefer de dava olayıyla gündeme bomba gibi düştü.

Nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı'nın torunları art arda RTÜK cezalarına çarptırılan dizi konusunda harekete geçmiş ve yapımcının kendilerinden hiçbir şekilde izin almadığını belirterek mahkemenin yolunu tutmuştu.

Detaylar:

RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası alan Şakir Paşa Ailesi, aile üyelerinin davası sonucunda bir büyük şokla daha karşılaştı ve mahkeme kararıyla yayınlar yine durduruldu.

RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası alan Şakir Paşa Ailesi, aile üyelerinin davası sonucunda bir büyük şokla daha karşılaştı ve mahkeme kararıyla yayınlar yine durduruldu.

Hatta öyle ki, Şakir Paşa Ailesi'nin YouTube kanalındaki tüm videolar bile kaldırıldı!

Medyapım tarafından merakla beklenen hamle geldi:

Dizi ekibi cephesinde de neler yaşandığı büyük bir merak konusu haline geldi elbette. Yapımın genç isimlerinden olan Helin Kandemir'e geçtiğimiz akşam konuyla ilgili mikrofon uzatıldı.

Dizi ekibi cephesinde de neler yaşandığı büyük bir merak konusu haline geldi elbette. Yapımın genç isimlerinden olan Helin Kandemir'e geçtiğimiz akşam konuyla ilgili mikrofon uzatıldı.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Sümbül' karakterine hayat veren Helin Kandemir, Magazin Burada'dan Samet Aday'ın sorularına cevap verdi.

Ekibin dizi çekimlerine iki gün ara verdiklerini açıklayan Kandemir, hukuki süreci yakından takip ettiklerini de belirtti.

Ekibin dizi çekimlerine iki gün ara verdiklerini açıklayan Kandemir, hukuki süreci yakından takip ettiklerini de belirtti.

Bir yandan da üzüntüsünü dile getiren Helin Kandemir, dizinin başına gelmeyen kalmamasından dert yanıp 'Üzgünüm tabii ki. Çok güzel bir işimiz vardı. Hiç nasip olmadı doyasıya, emekle çekmek' dedi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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