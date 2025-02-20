Klinik Psikoloğun Canlı Yayındaki Cinsellik Yorumu Sansürlendi: Nur Viral Utançtan Yüzünü Kapattı!
Klinik Psikoloğun Canlı Yayındaki Cinsellik Yorumu Sansürlendi: Nur Viral Utançtan Yüzünü Kapattı!
Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında izleyenleri şaşırtan anlar yaşandı. Canlı yayına bağlanan bir kadın, eşiyle olan sorunlarını dile getirdi. Kadın izleyiciye açıklama yapan klinik psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun cinsellik hakkındaki sözleri ise sansürlendi. Kısa sürede dikkat çeken anlarda sunucu Nur Viral'in utanıp yüzünü kapatması da dikkatlerden kaçmadı.
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Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında yaşanan anlar sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor.
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Yayında işlenen konulardan dolayı gündüz kuşağında sık sık gündeme gelen programda yine izleyenleri hayrete düşüren anlar yaşandı.
Bir yıldan fazla süredir eşiyle sıfır iletişimle aynı evde yaşadıklarından dert yanan kadın, "Bir tartışmamızda bana küstü, evi terk etti. 20 gün sonra geri geldi ve ayrılmak istediğini söyledi" diyerek devam etti:
Klinik psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu ise dert yanan kadının sözlerini "Peki eşiniz cinsel ihtiyaçları nasıl gideriyor?" diyerek kesti.
Nur Viral ise "Herkesi aynı kefeye koymayalım" diyerek konuya dahil oldu. Civelekoğlu da "Ama iş cinselliğe geldiğinde orada çok az babayiğit kalıyor" diyerek cevap verdi.
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Nur Viral'in sözlerinden sonra tekrar lafa giren klinik psikolog "3 seçenek vardır" diyerek detay vermeye başladı.
Söylenen sözler karşısında tepkisini gizleyemeyen Nur Viral'in o anlarda utancından yüzünü kapatması dikkatlerden kaçmadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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