Klinik Psikoloğun Canlı Yayındaki Cinsellik Yorumu Sansürlendi: Nur Viral Utançtan Yüzünü Kapattı!

Sunucu Nur Viral'in de yüzünü değiştiren soru karşısında kadından 'Hiçbir fikrim yok. Ama o taraklarda da bezi yoktur dini vecibelerini de yerine getirir' cevabı geldi.

Civelekoğlu ise 'Alakası yok. Dinin, erkek söz konusu olduğunda, kurallarının kişinin hayatına en az yansıdığı yer cinselliktir. İsterse hacı olsun, isterse hoca olsun' ifadelerini kullandı.