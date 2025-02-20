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Klinik Psikoloğun Canlı Yayındaki Cinsellik Yorumu Sansürlendi: Nur Viral Utançtan Yüzünü Kapattı!

Klinik Psikoloğun Canlı Yayındaki Cinsellik Yorumu Sansürlendi: Nur Viral Utançtan Yüzünü Kapattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
20.02.2025 - 19:45

Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında izleyenleri şaşırtan anlar yaşandı. Canlı yayına bağlanan bir kadın, eşiyle olan sorunlarını dile getirdi. Kadın izleyiciye açıklama yapan klinik psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun cinsellik hakkındaki sözleri ise sansürlendi. Kısa sürede dikkat çeken anlarda sunucu Nur Viral'in utanıp yüzünü kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

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Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında yaşanan anlar sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor.

Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında yaşanan anlar sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor.

Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan programa telefonla bağlanan ya da sosyal medya üzerinden ulaşan kişilerin soruları genelde izleyicileri hayrete düşürüyor.

Yayında işlenen konulardan dolayı gündüz kuşağında sık sık gündeme gelen programda yine izleyenleri hayrete düşüren anlar yaşandı.

Yayında işlenen konulardan dolayı gündüz kuşağında sık sık gündeme gelen programda yine izleyenleri hayrete düşüren anlar yaşandı.

Yayınlanan son bölümün canlı yayınına bir kadın izleyici bağlandı. Kocasıyla ilgili problemlerine çözüm yolu arayan kadın, dertleşmek için eşiyle yaşadıklarının detaylarını anlattı.

Bir yıldan fazla süredir eşiyle sıfır iletişimle aynı evde yaşadıklarından dert yanan kadın, "Bir tartışmamızda bana küstü, evi terk etti. 20 gün sonra geri geldi ve ayrılmak istediğini söyledi" diyerek devam etti:

Bir yıldan fazla süredir eşiyle sıfır iletişimle aynı evde yaşadıklarından dert yanan kadın, "Bir tartışmamızda bana küstü, evi terk etti. 20 gün sonra geri geldi ve ayrılmak istediğini söyledi" diyerek devam etti:

''Ben bu stresle uğraşamam boşanma davasını sen aç. Ne kadar istiyorsan da veririm. Git kendine uygun bir kocayla evlen' dedi. Henüz bir ev bulamadığı için evden gitmiyor. Benim yaptığım yemekleri de bizden sonra gidip yiyiyor. Sonra da arkadaşlarının yanına gidiyor. Bu süreç içerisinde tek kelime dahi konuşmuyoruz.'

Klinik psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu ise dert yanan kadının sözlerini "Peki eşiniz cinsel ihtiyaçları nasıl gideriyor?" diyerek kesti.

Klinik psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu ise dert yanan kadının sözlerini "Peki eşiniz cinsel ihtiyaçları nasıl gideriyor?" diyerek kesti.

Sunucu Nur Viral'in de yüzünü değiştiren soru karşısında kadından 'Hiçbir fikrim yok. Ama o taraklarda da bezi yoktur dini vecibelerini de yerine getirir' cevabı geldi. 

Civelekoğlu ise 'Alakası yok. Dinin, erkek söz konusu olduğunda, kurallarının kişinin hayatına en az yansıdığı yer cinselliktir. İsterse hacı olsun, isterse hoca olsun' ifadelerini kullandı.

Nur Viral ise "Herkesi aynı kefeye koymayalım" diyerek konuya dahil oldu. Civelekoğlu da "Ama iş cinselliğe geldiğinde orada çok az babayiğit kalıyor" diyerek cevap verdi.

Nur Viral ise "Herkesi aynı kefeye koymayalım" diyerek konuya dahil oldu. Civelekoğlu da "Ama iş cinselliğe geldiğinde orada çok az babayiğit kalıyor" diyerek cevap verdi.

Ünlü sunucu da bunun karşılığında , 'Yani şunu mu söylüyorsunuz; eğer kocan seninle cinsel ilişkiye girmiyorsa mutlaka kendini tatmin ettiği başka alan vardır' dedi.

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Nur Viral'in sözlerinden sonra tekrar lafa giren klinik psikolog "3 seçenek vardır" diyerek detay vermeye başladı.

Nur Viral'in sözlerinden sonra tekrar lafa giren klinik psikolog "3 seçenek vardır" diyerek detay vermeye başladı.

Fatih Reşit Civelekoğlu'nun sesi uygulanan sansür yüzünden kapatıldı.

Söylenen sözler karşısında tepkisini gizleyemeyen Nur Viral'in o anlarda utancından yüzünü kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Söylenen sözler karşısında tepkisini gizleyemeyen Nur Viral'in o anlarda utancından yüzünü kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Yayındaki kadın ise Civelekoğlu'nun bizim duyamadığımız bu sözlerine 'dört çocuğumuz var bizim' diye yanıt vermiş olsa da, klinik psikologdan 'Çocuklarının olması bir anlam ifade etmez. 4 çocuklu 5 çocuklu çok adam gördük biz' yanıtını verdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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