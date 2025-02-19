Bali'de Nikah Yapmışlar: Kısmetse Olur'un Efsane Çifti Aycan Varış ve Onur Yüksel Evlilik Müjdesi Verdi!
Bali'de Nikah Yapmışlar: Kısmetse Olur'un Efsane Çifti Aycan Varış ve Onur Yüksel Evlilik Müjdesi Verdi!
Kısmetse Olur unutulmaz çiftlerinden biri olan Aycan Varış ve Onur Yüksel programın efsane çiftlerinden biri olmuştu. Final yapsa dahi programdan sonraki ayrılıkları fanlarını epey üzmüştü. Favori ikili geçtiğimiz ay bir haber vermiş ve 9 yıl sonra yeniden barıştıklarını duyurmuştu.
Aşkları yeniden alevlenen Aycan ve Onur'dan hayranlarını havalara uçuracak bir müjde daha geldi. Unutulmaz ikili Bali'den tam geçerliliği olmayan nikah fotoğrafları paylaşıp evleneceklerini açıkladı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ilk sezonuyla inanılmaz bir izleyici kitlesi elde eden 2015 yapımı Kısmetse Olur'un en favori çiftlerinden biri hiç şüphesiz ki Aycan ve Onur olmuştu.
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2017 yılında evlilik programlarının yasaklanmasıyla ekranlara veda eden yapımda dolu dizgin bir aşk yaşayan ikili, programdan sonra bir süre daha birlikte olsa da sonrasında ayrılmıştı.
Kısmetse Olur fanlarının aşka olan inancını tazeleme kararı alan Aycan Varış ve Onur Yüksel çifti, geçtiğimiz ay bir paylaşım yapmış ve 9 yıl sonra barıştıklarını açıklamıştı.
Aşklarında temiz bir sayfa açıp dünyayı gezen çiftten düşman çatlatan pozlar geliyordu ki, yepyeni bir müjde de peşinden geldi.
Aycan ve Onur, Instagram hesaplarından Bali'den nikah fotoğraflarını paylaşıp sevenlerini şoke etti.
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"Bu arada bu nikahın hiçbir hükmü yok ama çiftlerin birbirine bağlılığı ve huzuru için yapılan bir ritüel. Bizim için çok eğlenceli müthiş bir anı oldu her çifte tavsiye ediyoruz🥂"
Fenomen çift, evlenecekleri haberini sosyal medya hesaplarından da böyle duyurdu...
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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