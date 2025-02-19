Bali'de Nikah Yapmışlar: Kısmetse Olur'un Efsane Çifti Aycan Varış ve Onur Yüksel Evlilik Müjdesi Verdi!

Kısmetse Olur unutulmaz çiftlerinden biri olan Aycan Varış ve Onur Yüksel programın efsane çiftlerinden biri olmuştu. Final yapsa dahi programdan sonraki ayrılıkları fanlarını epey üzmüştü. Favori ikili geçtiğimiz ay bir haber vermiş ve 9 yıl sonra yeniden barıştıklarını duyurmuştu.

Aşkları yeniden alevlenen Aycan ve Onur'dan hayranlarını havalara uçuracak bir müjde daha geldi. Unutulmaz ikili Bali'den tam geçerliliği olmayan nikah fotoğrafları paylaşıp evleneceklerini açıkladı.