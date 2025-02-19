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Zuhal Topal Şoke Oldu: Yemekteyiz'e Damga Vuran Sinan Ediz Sosyal Medya Fenomeni Çıktı!

Zuhal Topal Şoke Oldu: Yemekteyiz'e Damga Vuran Sinan Ediz Sosyal Medya Fenomeni Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.02.2025 - 16:13

Her hafta yepyeni yarışmacılarla izleyici karşısına çıkan Yemekteyiz'e damga vuran isim Sinan Ediz oldu. Konuşma tarzı ve söyledikleriyle sıkça dikkat çeken yarışmacı kısa sürede gündeme oturdu. Yarışmanın yeni bölümüyle birlikte Sinan Ediz'in sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı!

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Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında izleyenleri şaşkına çeviren anlar yaşanmaya devam ediyor.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında izleyenleri şaşkına çeviren anlar yaşanmaya devam ediyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden renkli yarışmacıların yer aldığı programda kaos da eksik olmadı.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden renkli yarışmacıların yer aldığı programda kaos da eksik olmadı.

Bir yandan da kahkahaların havada uçuştuğu programın 17-21 Şubat haftasındaki bölümüne Sinan Ediz damga vurdu.

Bir yandan da kahkahaların havada uçuştuğu programın 17-21 Şubat haftasındaki bölümüne Sinan Ediz damga vurdu.

Mutfakta iddialı olduğunun altını çizerken özellikle de et yemeklerinde usta olduğunu belirten Sinan'ın sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Mutfakta iddialı olduğunun altını çizerken özellikle de et yemeklerinde usta olduğunu belirten Sinan'ın sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Instagram hesabında 122 bin takipçisi bulunan Sinan Ediz oldukça küçük yaşlarından beri çobanlıkla uğraşıyormuş.

Instagram hesabında 122 bin takipçisi bulunan Sinan Ediz oldukça küçük yaşlarından beri çobanlıkla uğraşıyormuş.
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Koyunlar, köpekler ve eşeklerle doğal bir yaşam sürdüğünü de belirten Mardinli fenomen, Hayrettin'in sunduğu Kaos Show'da Kandıralı Ferdi'yle birlikte kamera karşısına geçiyor.

Koyunlar, köpekler ve eşeklerle doğal bir yaşam sürdüğünü de belirten Mardinli fenomen, Hayrettin'in sunduğu Kaos Show'da Kandıralı Ferdi'yle birlikte kamera karşısına geçiyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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