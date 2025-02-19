RTÜK'ten Yine Ceza Yağmuru: Dört Kanala Sinan Ateş Yaptırımı Uygulandı!

'RTÜK, Halk TV, NOW TV, SZC TV ve Tele 1’e Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava sürecinde tutuklu bulunan MHP’li avukat Serdar Öktem’in, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile aynı saatlerde, aynı hastanede bulunmalarına ilişkin görüntüleri haberleştirmeleri nedeniyle, “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiledikleri” iddiasıyla oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası verdi.

Davanın sanığı Serdar Öktem'i ziyaret eden Ahmet Yiğit Yıldırım da o dönem cinayet şüphelisi olarak dosyadaydı. Hangi ülkede görülmüş, tutuklu olan bir sanığı, hastanede başka bir şüphelinin ziyaret etmesi!?

Yıldırım’ın avukatının RTÜK’e verdiği dilekçe ekinde ne vekaletname var, ne de baro pulu. Dilekçe hukuka uygun değil! Ama RTÜK “güçlünün hukukuyla” haberciliği cezalandırıldı.'