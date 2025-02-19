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RTÜK'ten Yine Ceza Yağmuru: Dört Kanala Sinan Ateş Yaptırımı Uygulandı!

RTÜK'ten Yine Ceza Yağmuru: Dört Kanala Sinan Ateş Yaptırımı Uygulandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.02.2025 - 15:40

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası dosyasındaki görüntüleri haberleştiren birkaç kanala ceza yağdırdı. Sinan Ateş yaptırımı uygulanan TELE1, Halk TV, NOW TV ve SZC TV'ye “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkileme' suçlamasıyla yüzde 3 para cezası verdi.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu, Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş davası dosyasındaki bir olaya ilişkin harekete geçti.

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş davası dosyasındaki bir olaya ilişkin harekete geçti.

Dosyada yer alan MHP’li avukat Serdar Öktem’in, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile hastanede görüştükleri görüntüleri RTÜK radarına girdi.

Dosyada yer alan MHP’li avukat Serdar Öktem’in, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile hastanede görüştükleri görüntüleri RTÜK radarına girdi.

RTÜK söz konusu görüntüleri haberleştiren kanallara ceza yağdırdı. Buna göre; TELE1, Halk TV, NOW TV ve SZC TV'ye “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkileme" suçlamasıyla yüzde 3 para cezası verildi.

RTÜK söz konusu görüntüleri haberleştiren kanallara ceza yağdırdı. Buna göre; TELE1, Halk TV, NOW TV ve SZC TV'ye “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkileme" suçlamasıyla yüzde 3 para cezası verildi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı konuya dair açıklamaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı konuya dair açıklamaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"1- RTÜK dava dosyasındaki kayıtları suç saydı!"

"1- RTÜK dava dosyasındaki kayıtları suç saydı!"

'RTÜK, Halk TV, NOW TV, SZC TV ve Tele 1’e Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava sürecinde tutuklu bulunan MHP’li avukat Serdar Öktem’in, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile aynı saatlerde, aynı hastanede bulunmalarına ilişkin görüntüleri haberleştirmeleri nedeniyle, “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiledikleri” iddiasıyla oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası verdi.

Davanın sanığı Serdar Öktem'i ziyaret eden Ahmet Yiğit Yıldırım da o dönem cinayet şüphelisi olarak dosyadaydı. Hangi ülkede görülmüş, tutuklu olan bir sanığı, hastanede başka bir şüphelinin ziyaret etmesi!?

Yıldırım’ın avukatının RTÜK’e verdiği dilekçe ekinde ne vekaletname var, ne de baro pulu. Dilekçe hukuka uygun değil! Ama RTÜK “güçlünün hukukuyla” haberciliği cezalandırıldı.'

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"2- TÜSİAD’a karamsar tablo çizdin cezası!"

"2- TÜSİAD’a karamsar tablo çizdin cezası!"

'SZC TV’de Özlem Gürses’in programına konuk olan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın çocukluğunda fırsat eşitliğinden yararlandığını belirterek, “Şimdi bir Elazığ’ın köyündeki bir çocuğun buralara gelmesi ne kadar şey tartışılır” sözleriyle Türkiye’de fırsat eşitliğinin azaldığına yönelik karamsar tablo çizdiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. 

RTÜK Başkanı, iktidarı eleştirenlere ceza sopasını sallamayı sürdürüyor.'

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın X hesabından yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz:

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın X hesabından yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz:
x.com

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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