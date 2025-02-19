RTÜK'ten Yine Ceza Yağmuru: Dört Kanala Sinan Ateş Yaptırımı Uygulandı!
RTÜK'ten Yine Ceza Yağmuru: Dört Kanala Sinan Ateş Yaptırımı Uygulandı!
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası dosyasındaki görüntüleri haberleştiren birkaç kanala ceza yağdırdı. Sinan Ateş yaptırımı uygulanan TELE1, Halk TV, NOW TV ve SZC TV'ye “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkileme' suçlamasıyla yüzde 3 para cezası verdi.
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Radyo Televizyon Üst Kurulu, Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş davası dosyasındaki bir olaya ilişkin harekete geçti.
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Dosyada yer alan MHP’li avukat Serdar Öktem’in, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile hastanede görüştükleri görüntüleri RTÜK radarına girdi.
RTÜK söz konusu görüntüleri haberleştiren kanallara ceza yağdırdı. Buna göre; TELE1, Halk TV, NOW TV ve SZC TV'ye “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkileme" suçlamasıyla yüzde 3 para cezası verildi.
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı konuya dair açıklamaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"1- RTÜK dava dosyasındaki kayıtları suç saydı!"
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"2- TÜSİAD’a karamsar tablo çizdin cezası!"
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın X hesabından yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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