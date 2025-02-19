MasterChef Yarışmacısı Eslem Sena Yurt Bıçaklandığını ve Ölümden Döndüğünü Açıkladı!
MasterChef Yarışmacısı Eslem Sena Yurt Bıçaklandığını ve Ölümden Döndüğünü Açıkladı!
MasterChef Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren isimlerden biri olan Eslem Sena Yurt, Instagram hesabından sevenlerini korkutan bir paylaşımda bulundu. Pek çok ünlü ismin aşçılığını yapan Eslem, geçtiğimiz hafta bıçaklandığını ve ölümden döndüğünü açıkladı. Eslem'in babasına yönelik sözleriyle şoke etti.
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Eslem Sena Yurt 2018 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasıyla birlikte adını duyurmayı başarmıştı.
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Ne yazık ki finali göremeden yarışmadan elenen Eslem, ünlü isimlerin aşçılığını da yaparak sıkça ön plana çıkıyordu.
Yarışmanın ardından değişimiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı isim, bugün sevenlerini çok korkutan bir haberle gündeme oturdu.
Bir hafta önce bıçaklanıp ölümden döndüğünü açıklayan Eslem hastane odasından yaptığı paylaşımla son durumunu açıkladı.
"Bir hafta önce bir bıçaklanma olayı yaşadım. 5 litre kan kaybettim. Ruhen ve bedenen çok zor zamanlar geçiriyorum. Her şeyden herkesten uzak kalmak istiyorum." diyen Eslem şöyle devam etti:
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Başına gelen korkunç olayın ardından babası ve halasıyla yaşadığı sıkıntıları da bir bir anlatan Eslem'in sözleri de şoke etti.
"Zor günümde yanımda olmayan 2 kişiyi asla affetmeyeceğim. Her zaman yanımda olan anneme, üvey babam, can dostum İlayda'ya ve tüm bana destek olan sevenlerime sonsuz teşekkürler."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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