MasterChef Yarışmacısı Eslem Sena Yurt Bıçaklandığını ve Ölümden Döndüğünü Açıkladı!

'Baba kişisi ve ailesine not... Babamla aram pek yoktur, kız çocuğu değerli değil onlarda. Yine de babam ortalığı yıkar diye düşünürken tepkisiz kaldı gelmedi yanıma. Halam da arayanları tembihlemiş kimse bilmesin diye. Bıçaklanarak ölümden dönen benim hiçbir zaman utanılacak bir şey yapmadım. Herkes dönüp kendine baksın. Siz saklamaya çalıştınız ama bakın ben buradan yazıyorum. Sayenizde dostu düşmanı ayırt ettim. Baba kişisi yıllar önce de annemden boşanırken 'kızımı istemiyorum çok masraflı' demişti. Halbuki o yaşta ne masrafım olabilirdi. O zamanlar üzülüp sonra unutmuştum. Üniversite yıllarımda yine hiç yanımda olmadı. Mezuniyetim de bile... 7-8 yıl numarası dahi yoktu. Ta ki ben başarılı oldum beni aramaya başladılar. Ben de oluşumuma katkı sağladığı için! Saygıdan zaman zaman konuşuyordum.'