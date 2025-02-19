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MasterChef Yarışmacısı Eslem Sena Yurt Bıçaklandığını ve Ölümden Döndüğünü Açıkladı!

MasterChef Yarışmacısı Eslem Sena Yurt Bıçaklandığını ve Ölümden Döndüğünü Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.02.2025 - 11:12

MasterChef Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren isimlerden biri olan Eslem Sena Yurt, Instagram hesabından sevenlerini korkutan bir paylaşımda bulundu. Pek çok ünlü ismin aşçılığını yapan Eslem, geçtiğimiz hafta bıçaklandığını ve ölümden döndüğünü açıkladı. Eslem'in babasına yönelik sözleriyle şoke etti.

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Eslem Sena Yurt 2018 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasıyla birlikte adını duyurmayı başarmıştı.

Eslem Sena Yurt 2018 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasıyla birlikte adını duyurmayı başarmıştı.

Ne yazık ki finali göremeden yarışmadan elenen Eslem, ünlü isimlerin aşçılığını da yaparak sıkça ön plana çıkıyordu.

Ne yazık ki finali göremeden yarışmadan elenen Eslem, ünlü isimlerin aşçılığını da yaparak sıkça ön plana çıkıyordu.

Yarışmanın ardından değişimiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı isim, bugün sevenlerini çok korkutan bir haberle gündeme oturdu.

Yarışmanın ardından değişimiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı isim, bugün sevenlerini çok korkutan bir haberle gündeme oturdu.

Bir hafta önce bıçaklanıp ölümden döndüğünü açıklayan Eslem hastane odasından yaptığı paylaşımla son durumunu açıkladı.

Bir hafta önce bıçaklanıp ölümden döndüğünü açıklayan Eslem hastane odasından yaptığı paylaşımla son durumunu açıkladı.

"Bir hafta önce bir bıçaklanma olayı yaşadım. 5 litre kan kaybettim. Ruhen ve bedenen çok zor zamanlar geçiriyorum. Her şeyden herkesten uzak kalmak istiyorum." diyen Eslem şöyle devam etti:

"Bir hafta önce bir bıçaklanma olayı yaşadım. 5 litre kan kaybettim. Ruhen ve bedenen çok zor zamanlar geçiriyorum. Her şeyden herkesten uzak kalmak istiyorum." diyen Eslem şöyle devam etti:

'Ziyaretime gelen arayıp soran dualar gönderen herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Telefonum kapalı bir süre WhatsApp sadece. İyileşip işime döneceğim bana en iyi gelen şey mesleğim.'

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Başına gelen korkunç olayın ardından babası ve halasıyla yaşadığı sıkıntıları da bir bir anlatan Eslem'in sözleri de şoke etti.

Başına gelen korkunç olayın ardından babası ve halasıyla yaşadığı sıkıntıları da bir bir anlatan Eslem'in sözleri de şoke etti.

'Baba kişisi ve ailesine not... Babamla aram pek yoktur, kız çocuğu değerli değil onlarda. Yine de babam ortalığı yıkar diye düşünürken tepkisiz kaldı gelmedi yanıma. Halam da arayanları tembihlemiş kimse bilmesin diye. Bıçaklanarak ölümden dönen benim hiçbir zaman utanılacak bir şey yapmadım. Herkes dönüp kendine baksın. Siz saklamaya çalıştınız ama bakın ben buradan yazıyorum. Sayenizde dostu düşmanı ayırt ettim. Baba kişisi yıllar önce de annemden boşanırken 'kızımı istemiyorum çok masraflı' demişti. Halbuki o yaşta ne masrafım olabilirdi. O zamanlar üzülüp sonra unutmuştum. Üniversite yıllarımda yine hiç yanımda olmadı. Mezuniyetim de bile... 7-8 yıl numarası dahi yoktu. Ta ki ben başarılı oldum beni aramaya başladılar. Ben de oluşumuma katkı sağladığı için! Saygıdan zaman zaman konuşuyordum.'

"Zor günümde yanımda olmayan 2 kişiyi asla affetmeyeceğim. Her zaman yanımda olan anneme, üvey babam, can dostum İlayda'ya ve tüm bana destek olan sevenlerime sonsuz teşekkürler."

"Zor günümde yanımda olmayan 2 kişiyi asla affetmeyeceğim. Her zaman yanımda olan anneme, üvey babam, can dostum İlayda'ya ve tüm bana destek olan sevenlerime sonsuz teşekkürler."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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