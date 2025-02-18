Kıskandı mı? Gupse Özay Eşi Barış Arduç'un Hande Erçel'le Sevişme Sahneli Filmi Hakkında İlk Kez Konuştu!

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un rol aldığı Rüzgara Bırak filmi kısa sürede inanılmaz bir ses getirdi. Bazı iddialı bulunan sevişme sahnelerinden sonra da 'Gupse Özay ve Hakan Sabancı'ya Allah sabır versin' yorumları yapılmıştı. Sosyal medyanın gündemine oturan yapıma dair fikri merak edilen isimlerden biri de Gupse Özay olmuştu. Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre; eşi Barış'ın fimi hakkında ilk kez konuşan ünlü oyuncu 'Harikalardı' dedi. Tabii Özay'ın açıklamalarına da sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.