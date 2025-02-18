Kıskandı mı? Gupse Özay Eşi Barış Arduç'un Hande Erçel'le Sevişme Sahneli Filmi Hakkında İlk Kez Konuştu!
Kıskandı mı? Gupse Özay Eşi Barış Arduç'un Hande Erçel'le Sevişme Sahneli Filmi Hakkında İlk Kez Konuştu!
Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un rol aldığı Rüzgara Bırak filmi kısa sürede inanılmaz bir ses getirdi. Bazı iddialı bulunan sevişme sahnelerinden sonra da 'Gupse Özay ve Hakan Sabancı'ya Allah sabır versin' yorumları yapılmıştı. Sosyal medyanın gündemine oturan yapıma dair fikri merak edilen isimlerden biri de Gupse Özay olmuştu. Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre; eşi Barış'ın fimi hakkında ilk kez konuşan ünlü oyuncu 'Harikalardı' dedi. Tabii Özay'ın açıklamalarına da sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.
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Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde izleyicisiyle buluştu.
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Deniz, kum ve güneş üçlüsüne olan özlemimizi arttıran filmin büyük ses getirmesinde birkaç neden vardı. Bunların ilki Hande Erçel'le Barış Arduç'un sevişme sahnesi oldu tabii.
İkincisi de Hande Erçel'in oyunculuk yetenekleri oldu. Kimileri bir yandan da güzelliğini övdüğü Erçel'i oldukça beğenirken, kimileri de eleştirmekten geri duramadı.
Oldukça kısa bir zamanda hem X hem de Instagram'da trendlere giren filmi izleyenlerin pek çoğu konuyu Hakan Sabancı ve Gupse Özay'a getirdi.
Rüzgara Bırak'ta eşi Barış Arduç'un performansı için ne diyeceği epey merak edilen Gupse Özay ise bugün bir mekan çıkışı Gazete Magazin'den Umut Ünver'in kamerasına takıldı.
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Filmi kocasıyla birlikte izlediğini Özay "Çok güzel, çok yazı özleten, çok estetik bir yapım. Hande inanılmaz oynamış. Barış, kocamı çok seviyorum. Bu kadar" ifadelerini kullandı.
Gupse Özay kıskançlık iddialarını da gülerek yalanladı.
Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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