Aydilge O Ses Türkiye'de Hadise'nin Gömülüp Melike Şahin'in Övülmesine 'Kadın Olmak' Üzerinden Tepki Gösterdi

Ekranların en sevilen ses yarışması O Ses Türkiye uzun yıllar sonra yeniden yayın hayatına başladı. Popüler programın başlamasıyla birlikte sosyal medya da hareketlendi. O Ses'in efsane jüri üyesi Hadise ile çiçeği burnunda ismi Melike Şahin'in programda 'birbirlerini çekemediği' iddiaları da patladı gitti. Her seferinde arkadaş olduklarını vurgulayan ikiliye dair bir yorum da Aydilge'den geldi.