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Aydilge O Ses Türkiye'de Hadise'nin Gömülüp Melike Şahin'in Övülmesine 'Kadın Olmak' Üzerinden Tepki Gösterdi

Aydilge O Ses Türkiye'de Hadise'nin Gömülüp Melike Şahin'in Övülmesine 'Kadın Olmak' Üzerinden Tepki Gösterdi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
18.02.2025 - 13:50

Ekranların en sevilen ses yarışması O Ses Türkiye uzun yıllar sonra yeniden yayın hayatına başladı. Popüler programın başlamasıyla birlikte sosyal medya da hareketlendi. O Ses'in efsane jüri üyesi Hadise ile çiçeği burnunda ismi Melike Şahin'in programda 'birbirlerini çekemediği' iddiaları da patladı gitti. Her seferinde arkadaş olduklarını vurgulayan ikiliye dair bir yorum da Aydilge'den geldi.

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Tv8 ekranlarında uzun yıllar sonra yeniden yayınlanmaya başlayan O Ses Türkiye bomba gibi bir dönüş yaptı.

Tv8 ekranlarında uzun yıllar sonra yeniden yayınlanmaya başlayan O Ses Türkiye bomba gibi bir dönüş yaptı.

Geçtiğimiz sezonlarda sıkça jüri koltuğuna oturan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a bu kez Melike Şahin eşlik etmeye başladı.

Geçtiğimiz sezonlarda sıkça jüri koltuğuna oturan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a bu kez Melike Şahin eşlik etmeye başladı.

Cumartesi akşamları yayınlanan yarışmaya da Hadise ve Melike Şahin ikilisi damga vurdu. İzleyicilerin bir kısmı Hadise'nin Melike Şahin'i kıskandığını düşündü.

Cumartesi akşamları yayınlanan yarışmaya da Hadise ve Melike Şahin ikilisi damga vurdu. İzleyicilerin bir kısmı Hadise'nin Melike Şahin'i kıskandığını düşündü.

Bunun ilk adımı da burada adılmıştı:

Kısa sürede sosyal medyayı çalkalayan kıskançlık iddialarının patlamasıyla hemen kardeşlik pozu yayınlayan ikilinin arasında yaşananlar tek bölümle de sınırlı kalmadı.

Kısa sürede sosyal medyayı çalkalayan kıskançlık iddialarının patlamasıyla hemen kardeşlik pozu yayınlayan ikilinin arasında yaşananlar tek bölümle de sınırlı kalmadı.

İkilinin tecrübe vs tazelik atışması da 'kıskançlık' konusuna bağlandı:

Öte yandan Hadise ve Melike Şahin çok tatlı bir ikili olduğunu düşünüp enerjilerine bayılanlar da oldu elbette...

Öte yandan Hadise ve Melike Şahin çok tatlı bir ikili olduğunu düşünüp enerjilerine bayılanlar da oldu elbette...

Detaylar:

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Her bölüm sonrası 'Acaba birbirlerine laf mı soktular?' ya da 'Yan yana çok tatlılar' diye düşündüren ikiliye dair Aydilge'den de bir paylaşım geldi.

Her bölüm sonrası 'Acaba birbirlerine laf mı soktular?' ya da 'Yan yana çok tatlılar' diye düşündüren ikiliye dair Aydilge'den de bir paylaşım geldi.

Hadise'nin sürekli eleştirip Melike Şahin'in yere göğe sığdırılamadığı anlara tepki gösteren Aydilge, "Sürekli O Ses Türkiye ile ilgili tweet'ler düşüyor önüme. Bana denk gelenlerde Melike Şahin büyük takipçili sayfalarda yoğun bir şekilde övülürken, Hadise de aynı şiddetle gömülüyor" diyerek söze başladı.

Hadise'nin sürekli eleştirip Melike Şahin'in yere göğe sığdırılamadığı anlara tepki gösteren Aydilge, "Sürekli O Ses Türkiye ile ilgili tweet'ler düşüyor önüme. Bana denk gelenlerde Melike Şahin büyük takipçili sayfalarda yoğun bir şekilde övülürken, Hadise de aynı şiddetle gömülüyor" diyerek söze başladı.

"Yani ne yazık ki iki kadının birbirini yemesi, kıskanması, ezmesini arzulayan bir kitle ve bunu besleyen bir algoritma var. Amaç Türkiye'ye yeni, güzel bir ses seçmek mi yoksa iki yetenekli kadını birbirine düşürmek mi?"

"Yani ne yazık ki iki kadının birbirini yemesi, kıskanması, ezmesini arzulayan bir kitle ve bunu besleyen bir algoritma var. Amaç Türkiye'ye yeni, güzel bir ses seçmek mi yoksa iki yetenekli kadını birbirine düşürmek mi?"

Aydilge'nin X hesabından yaptığı paylaşımın tamamını da buradan görebilirsiniz...

Aydilge'nin X hesabından yaptığı paylaşımın tamamını da buradan görebilirsiniz...
x.com

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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