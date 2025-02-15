Kıskançlık İddialarına Böyle Yanıt Verdiler: Hadise ve Melike Şahin’in O Ses Türkiye'deki Enerjisi Olay Oldu!
Kıskançlık İddialarına Böyle Yanıt Verdiler: Hadise ve Melike Şahin’in O Ses Türkiye'deki Enerjisi Olay Oldu!
O Ses Türkiye’nin yeni sezonunda jüri üyeleri arasında yeni bir yüz var: Melike Şahin! Şahin'in gelişi geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile yayınlanan programa damgasını vurmuştu. Hatta Şahin ile Hadise arasında bir kıskançlık olduğu iddia edilmişti. Dedikoduların ardından yeni bölümdeki Melike Şahin ve Hadise dostluğu ekrana damgasını vurdu.
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O Ses Türkiye’nin yeni sezonuna Melike Şahin bir geldi pir geldi. Güzel ve başarılı şarkıcının programa gelmesine herkes çok sevindi.
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Sosyal medyada geçen hafta yayınlanan ilk bölümün ardından Şahin'e övgüler yağdı ancak Hadise'nin bakışları ve bazı söylemleri de kıskançlık iddiaları yarattı.
İki güzel kadın ve güçlü ses bir arada olunca rekabet elbette kaçınılmazdı ancak onlar tüm bu iddialara yeni bölümle yanıt vermiş oldular.
Bu akşam yayınlanan bölüme Hadise ve Melike Şahin'in enerjisi damgasını vurdu. Dostluklarını vurgulayan ikilinin arasından su sızmadı.
Rekabet söylentileriyle anılan Hadise ve Melike Şahin, ekranda adeta birbirlerini parlatan bir uyum sergiledi. O anlar sosyal medyada yine gündem oldu!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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