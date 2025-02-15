Kıskançlık İddialarına Böyle Yanıt Verdiler: Hadise ve Melike Şahin’in O Ses Türkiye'deki Enerjisi Olay Oldu!

O Ses Türkiye’nin yeni sezonunda jüri üyeleri arasında yeni bir yüz var: Melike Şahin! Şahin'in gelişi geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile yayınlanan programa damgasını vurmuştu. Hatta Şahin ile Hadise arasında bir kıskançlık olduğu iddia edilmişti. Dedikoduların ardından yeni bölümdeki Melike Şahin ve Hadise dostluğu ekrana damgasını vurdu.