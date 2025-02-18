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Fethi Kabir Yapılacak: Müge Anlı'da Kayıp Olan Mahir Ünlütaşkıran'ın Babasının Ölümü İçin Harekete Geçildi!

Fethi Kabir Yapılacak: Müge Anlı'da Kayıp Olan Mahir Ünlütaşkıran'ın Babasının Ölümü İçin Harekete Geçildi!

Atv Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
18.02.2025 - 12:55

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2008 yılında şüpheli şekilde kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı işlenmeye devam ediyor. Erkek kardeşi ve eşinin yasak ilişkisine şahit olduktan sonra ortadan kaldırıldığı düşünülen Mahir'in kaybından birkaç yıl geçince babası Mesut da hayatını kaybetti. Babanın ölümü üzerine verilen yalan ifadeler sonrası Mesut'un erkek kardeşi harekete geçti. İbrahim Ünlütaşkıran, savcılığa giderek fethi kabir işlemi için dilekçe verdi.

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Adana'nın Seyhan ilçesinden 2008 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı günden güne dallanıp budaklanıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinden 2008 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı günden güne dallanıp budaklanıyor.

Detaylar:

Canlı yayında Umut'la sırtlarını dahi göstermeyen Çiğdem'in yüzü de düğün fotoğrafıyla ortaya çıktı:

Mahir'in şüpheli ölümünde okların ucunda Mahir'in erkek kardeşi Umut ve kaybolduğunda 8 aylık hamile olan eşi Çiğdem vardı. Çünkü ikilinin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Mahir'in şüpheli ölümünde okların ucunda Mahir'in erkek kardeşi Umut ve kaybolduğunda 8 aylık hamile olan eşi Çiğdem vardı. Çünkü ikilinin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Mahir kaybolduktan sonra bir de çocuk yapmışlar ancak Çiğdem, resmi olarak hala Mahir'le evli olduğu için çocuğu da adamın üzerine kaydetmişler.

İkilinin yasak aşkı yüzüden Mahir'in ihanet cinayetine kurban gittiği iddiaları arttı. Tüm bunların ardından Mahir'in kaybolmasından birkaç yıl sonra hayatını kaybeden babası Mesut'un da olayı işlenmeye başladı.

İkilinin yasak aşkı yüzüden Mahir'in ihanet cinayetine kurban gittiği iddiaları arttı. Tüm bunların ardından Mahir'in kaybolmasından birkaç yıl sonra hayatını kaybeden babası Mesut'un da olayı işlenmeye başladı.

Mesut Bey'in erkek kardeşi "Safiye Yengemin bana anlattıklarına göre; Umut, çirkin olay karşısında tepki gösteren babasını itiyor. İtince, kafasını kapıdaki çiviye vuruyor. Çivi kafasına giriyor ve yere yığılıyor." açıklamasıyla şüpheleri arttırdı.

Mesut Bey'in erkek kardeşi "Safiye Yengemin bana anlattıklarına göre; Umut, çirkin olay karşısında tepki gösteren babasını itiyor. İtince, kafasını kapıdaki çiviye vuruyor. Çivi kafasına giriyor ve yere yığılıyor." açıklamasıyla şüpheleri arttırdı.

Mesur Ünlütaşkıran'ın vefatı sonrası doktor tarafından ölüm raporu düzenlenmemesi de ayrı olay oldu:

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ''Yengem, cinayeti üstü kapalı bir şekilde itiraf etti'' diyen İbrahim Ünlütaşkıran, abisinin şüpheli ölümüyle ilgili savcılığa ifade verdi.

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ''Yengem, cinayeti üstü kapalı bir şekilde itiraf etti'' diyen İbrahim Ünlütaşkıran, abisinin şüpheli ölümüyle ilgili savcılığa ifade verdi.
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Savcılığa gidip ifade veren İbrahim Bey, çıkışta "Abimi öldüren kişilerle Mahir'in kaybındaki kişiler aynı olduğu için tek dosya olacak. Abimin ölümü üzerine çifte cinayet çözülecek" dedi.

Savcılığa gidip ifade veren İbrahim Bey, çıkışta "Abimi öldüren kişilerle Mahir'in kaybındaki kişiler aynı olduğu için tek dosya olacak. Abimin ölümü üzerine çifte cinayet çözülecek" dedi.

Umut ve Çiğdem'in yasak aşkına şahit olduğu için öldürüldüğü düşünülen ancak 'kalp krizi geçirdi' denilen Mesut Ünlütaşkıran hakkında fethi kabir işlemleri yapılacak.

Umut ve Çiğdem'in yasak aşkına şahit olduğu için öldürüldüğü düşünülen ancak 'kalp krizi geçirdi' denilen Mesut Ünlütaşkıran hakkında fethi kabir işlemleri yapılacak.

İşte o anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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