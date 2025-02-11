Müge Anlı'da İhanet Cinayetine Kurban Gittiği Düşünülen Mahir'in Babasıyla İlgili Şoke Eden Ölüm Detayı!

Dün Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 2008 yılında kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı işlenmeye başlandı. 27 yaşındayken sırra kadem basan genci aramak için halası ve kuzeni stüdyoya gelmişti. Akılalmaz iddiaların odağında da Mahir'in eşi Çiğdem ve erkek kardeşi Umut vardı. Stüdyodaki hala Kevser, yeğeninin kaybından 6 yıl sonra abis, yani Mahir'in babası Mesut'un şüpheli şekilde öldüğünü söylemişti. Yengesinin kendisine kalp krizi geçirdiğini söylediğini ancak tabutta kanlar olduğunu anlatmıştı.

Bu sabah da amca İbrahim Ünlütaşkıran'ın röportajıyla birlikte baba Mesut'un da cinayete kurban gittiği ve üzerinin kapatıldığı iddiası daha da güçlendi.