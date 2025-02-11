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Müge Anlı'da İhanet Cinayetine Kurban Gittiği Düşünülen Mahir'in Babasıyla İlgili Şoke Eden Ölüm Detayı!

Müge Anlı'da İhanet Cinayetine Kurban Gittiği Düşünülen Mahir'in Babasıyla İlgili Şoke Eden Ölüm Detayı!

Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
11.02.2025 - 20:20

Dün Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 2008 yılında kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı işlenmeye başlandı. 27 yaşındayken sırra kadem basan genci aramak için halası ve kuzeni stüdyoya gelmişti. Akılalmaz iddiaların odağında da Mahir'in eşi Çiğdem ve erkek kardeşi Umut vardı. Stüdyodaki hala Kevser, yeğeninin kaybından 6 yıl sonra abis, yani Mahir'in babası Mesut'un şüpheli şekilde öldüğünü söylemişti. Yengesinin kendisine kalp krizi geçirdiğini söylediğini ancak tabutta kanlar olduğunu anlatmıştı. 

Bu sabah da amca İbrahim Ünlütaşkıran'ın röportajıyla birlikte baba Mesut'un da cinayete kurban gittiği ve üzerinin kapatıldığı iddiası daha da güçlendi.

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Geçtiğimiz gün Müge Anlı'da yepyeni bir konu işlenmeye başladı. Hala Kevser ve kuzen Mehmet, 2008 yılında kaybolan 27 yaşındaki Mahir'i aramak için stüdyoya geldi.

Geçtiğimiz gün Müge Anlı'da yepyeni bir konu işlenmeye başladı. Hala Kevser ve kuzen Mehmet, 2008 yılında kaybolan 27 yaşındaki Mahir'i aramak için stüdyoya geldi.

Duyanları şaşkına çeviren türden iddiaların konuşulduğu olayda şüpheli olarak gösterilen kişiler de, Mahir kaybolduğunda 8 aylık hamile olan eşi Çiğdem ve kendinden 5 yaş küçük erkek kardeşi Umut oldu.

Duyanları şaşkına çeviren türden iddiaların konuşulduğu olayda şüpheli olarak gösterilen kişiler de, Mahir kaybolduğunda 8 aylık hamile olan eşi Çiğdem ve kendinden 5 yaş küçük erkek kardeşi Umut oldu.

Canlı yayında sırtlarını dahi göstermeyen Çiğdem ve Umut'un geçtiğimiz yıllarda da bir bebekleri dünyaya gelmiş. Şoke eden detaysa bu bebeğin Mahir'in üzerine kaydedilmesiydi.

Canlı yayında sırtlarını dahi göstermeyen Çiğdem ve Umut'un geçtiğimiz yıllarda da bir bebekleri dünyaya gelmiş. Şoke eden detaysa bu bebeğin Mahir'in üzerine kaydedilmesiydi.

Tüm detayları da bu içeriğimizde vermiştik:

Yasak aşk yaşayan Umut ve Çiğdem olayının detayları konuşulurken, hala Kevser söze girerek abisi Mesut'un da hayatını kaybettiğini anlatırken dikkat çeken detayları açıkladı.

Yasak aşk yaşayan Umut ve Çiğdem olayının detayları konuşulurken, hala Kevser söze girerek abisi Mesut'un da hayatını kaybettiğini anlatırken dikkat çeken detayları açıkladı.

Kevser Hanım, Mahir kaybolduktan 6 yıl sonra abisinin vefat ettiğini anlatırken bu ölümün şüpheli olduğunun altını çizmişti. Çünkü yengesi Safiye, Mesut Bey'in kalp krizi geçirerek öldüğünü anlatmış ancak tabutun içi kanla dolu olması şüpheleri iyice arttırmış.

Kevser Hanım, Mahir kaybolduktan 6 yıl sonra abisinin vefat ettiğini anlatırken bu ölümün şüpheli olduğunun altını çizmişti. Çünkü yengesi Safiye, Mesut Bey'in kalp krizi geçirerek öldüğünü anlatmış ancak tabutun içi kanla dolu olması şüpheleri iyice arttırmış.

'Aile üyeleri otopsiye dahi izin vermedi, apar topar gömdüler. Abimin (Mesut) ölümü de şüpheli.' diyen Kevser Hanım şöyle devam etmişti:

'Kalp krizi geçiren biri kanlar içinde kalır mı? Ben cenazeyi almaya gittiğimde tabutun için kan doluydu. Safiye bana 'Kevser hiç düşündüğün gibi değil' dedi. Umut gasilhanede babasının başından ayrılmadı. Yıkanan cesetten sürekli kan aktı, hiç durmadı.'

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Bu sabah yayınlanan bölümle birlikte bazı gerçekler de ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Mesut'un kardeşi İbrahim Ünlütaşkıran ise röportaj verip Mahir'in annesinde duyduklarını tek tek anlattı.

Bu sabah yayınlanan bölümle birlikte bazı gerçekler de ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Mesut'un kardeşi İbrahim Ünlütaşkıran ise röportaj verip Mahir'in annesinde duyduklarını tek tek anlattı.

Yeğeni Mahir'in anlaşmalı evlilik yaptığını yalanlayan amca, 'Mahir kızı görünce aşık olduğunu bana söyledi. Sonra aldattığını öğrendiği için evden kovdu. Mahir, eşi ve kardeşi Umut'u köydeki evde birlikte yakalamış.'

Amca İbrahim, Safiye'nin kendisine 'Mahir, gencecik karısını askerlik yaşı gelmiş kardeşiyle yalnız bırakmasaydı' dediğini de söyledi. 'Umut ve Çiğdem, annesinin gözetimi altında Mahir'i öldürdüler. Bu iddia değil, böyle yaptılar. Ama ispatlayamadık' diye de ekledi.

Mahir'in kaybından yıllar sonra abisi Mesut'un, gece tuvalete kalktığında yer yatağında küçük oğlu ve gelinini yan yana yatarken gördüğünden bahseden amcanın sözleri herkesi şoke etti:

Mahir'in kaybından yıllar sonra abisi Mesut'un, gece tuvalete kalktığında yer yatağında küçük oğlu ve gelinini yan yana yatarken gördüğünden bahseden amcanın sözleri herkesi şoke etti:

Umut bu durumda kendisine 'Ne oluyor?' diye çıkışan babasına 'Ne var, gelinine sahip çıkıyorum' demiş.

"Safiye Yengemin bana anlattıklarına göre; Umut, çirkin olay karşısında tepki gösteren babasını itiyor. İtince, kafasını kapıdaki çiviye vuruyor. Çivi kafasına giriyor ve yere yığılıyor."

"Safiye Yengemin bana anlattıklarına göre; Umut, çirkin olay karşısında tepki gösteren babasını itiyor. İtince, kafasını kapıdaki çiviye vuruyor. Çivi kafasına giriyor ve yere yığılıyor."

Safiye, Umut ve Çiğdem üçlüsü Mesut Bey ölünce polis ve jandarmaya haber vermemiş. Olay yerine sadece muhtar gitmiş. Aile üyeleri de muhtara 'Düştü öldü' demiş.

Safiye, Umut ve Çiğdem üçlüsü Mesut Bey ölünce polis ve jandarmaya haber vermemiş. Olay yerine sadece muhtar gitmiş. Aile üyeleri de muhtara 'Düştü öldü' demiş.

Aile Sağlığı Merkezi olay yerine gitmemiş. Doktor sadece muhtarla telefonda görüşüp normal ölüm tutanağı düzenlemiş. Bu bilgi de Adana Emniyet'i tarafından doğrulanmış.

Mahir'in kaybı araştırılırken, babası Mesut Ünlütaşkıran'ın cinayete kurban gittiği iddiası da büyük oranda netlik kazandı.

Mahir'in kaybı araştırılırken, babası Mesut Ünlütaşkıran'ın cinayete kurban gittiği iddiası da büyük oranda netlik kazandı.
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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