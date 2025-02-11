Müge Anlı'da Üfürükçü Gazmalı Rahman Hoca Tarafından Dolandırılan Çiftin Büyülü Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'da akılalmaz olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bu sabah yeni bir konuya başlayan Müge Anlı, bu kez Gazmalı Rahman Hoca adlı bir üfürükçü tarafından dolandırıldıklarını iddia eden bir çifti konuk etti. Dağıstan ve Habibe, gerçek adı Abdülrahim olan Gazmalı Rahman Hoca'nın kendilerine büyüler yaptığını öne sürdü. Mağdur olan ikilinin TikTok'ta paylaşılan büyü yazılı fotoğrafı ortaya çıktı.