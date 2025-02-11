Müge Anlı'da Üfürükçü Gazmalı Rahman Hoca Tarafından Dolandırılan Çiftin Büyülü Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'da Üfürükçü Gazmalı Rahman Hoca Tarafından Dolandırılan Çiftin Büyülü Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'da akılalmaz olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bu sabah yeni bir konuya başlayan Müge Anlı, bu kez Gazmalı Rahman Hoca adlı bir üfürükçü tarafından dolandırıldıklarını iddia eden bir çifti konuk etti. Dağıstan ve Habibe, gerçek adı Abdülrahim olan Gazmalı Rahman Hoca'nın kendilerine büyüler yaptığını öne sürdü. Mağdur olan ikilinin TikTok'ta paylaşılan büyü yazılı fotoğrafı ortaya çıktı.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yeni bir olay işlenmeye başlandı. Almanya'da yaşayan Dağıstan ve Habibe çifti, Gazmalı Rahman Hoca adlı bir üfürükçü tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu.
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Antalya'da yaşayan ve kendisine Gazmalı Rahman Hoca dedirten kişinin "Şans oyunlarının rakamlarını vereceğim, ayrılanları bile 6 dakikada barıştırıyorum ben" vaadiyle vatandaşları yüksek meblağlarda dolandırdığı ortaya çıktı.
Habibe Hanım, cinler aleminde elinde kazmayla gezdiği için kendisine 'Gazmalı' lakabı taktığı iddia edilen üfürükçüye en az 15-17 bin euro kaptırdığını söyledi.
Kendilerine 'iksir' adı altına yasaklı madde içirildiğinden de bahseden ikili, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine damga vurdu.
Gazmalı Rahman Hoca adlı üfürükçünün TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımda Dağıstan ve Habibe'nin kendince büyü yazdığı fotoğrafı ortaya çıktı.
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Tabii bu detayı gözlerinden kaçırmayan sosyal medya kullanıcıları da yorumsuz geçemedi...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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