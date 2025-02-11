Popüler Aşiret Dizisi Uzak Şehir, Yalı Çapkını’nın Reyting Rekorunu Kırdı!
Popüler Aşiret Dizisi Uzak Şehir, Yalı Çapkını’nın Reyting Rekorunu Kırdı!
Kanal D'nin yeni sezona damgasını vuran Uzak Şehir, her hafta kendi reyting rekorunu kırmaya devam ediyor. Pazartesi akşamlarının en iddialı dizisi olup rakiplerine toz yutturmaya başlayan aşiret dizisi Uzak Şehir, Yalı Çapkını'nın elinde tuttuğu rekor reyting oranını da aşarak zirvenin yeni sahibi oldu.
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Kanal D'nin yeni sezonda sürpriz etkisi yaratan Uzak Şehir dizisi her hafta reytinglerini katlayarak izlenmeye devam ediyor.
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Son dönemin en popüler aşiret dizisi olarak ekranlara damga vuran yapım hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla gözleri üzerine çekiyor.
Popüler aşiret dizisi pazartesi akşamları yayınlanan Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kardelenler ve Survivor gibi yapımları ekarte etmeyi başardı.
Pazartesi akşamı tek rakibinin kendisi olduğunu bu hafta sağlam şekilde kanıtlayan Uzak Şehir Total'de 15,37 reyting alarak Yalı Çapkını'nın 15,31'lik rekorunu kırarak zirvenin sahibi oldu.
AB grubunda 10,38, ABC1'de de 15,02 reyting alarak liderliği eline aldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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