Gelin Evi'nde Görülmemiş Olay: Misafir Gelin Evin Kapısını Söktü, Ev Sahibi Sinirlenince Diskalifiye Oldu!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında yine izleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Yarışmanın son bölümünde Gülşah gelinin evinde gerginlik çıktı. Misafir gelin Yaprak Hanım, cuma güne ev sahibi olan Gülşah Hanım’ın kapısını söküp salona getirdi. Bunun üzerine çok sinirlenen Gülşah Hanım, kamera arkasında çok ağır sözler söyleyip fiziksel temasta bulundu. Kapı söken gelin haftanın şampiyonu olurken, sinirlenen gelin de diskalifiye edildi. Tüm bu yaşananlar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.