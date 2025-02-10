Gelin Evi'nde Görülmemiş Olay: Misafir Gelin Evin Kapısını Söktü, Ev Sahibi Sinirlenince Diskalifiye Oldu!
Gelin Evi'nde Görülmemiş Olay: Misafir Gelin Evin Kapısını Söktü, Ev Sahibi Sinirlenince Diskalifiye Oldu!
Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında yine izleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Yarışmanın son bölümünde Gülşah gelinin evinde gerginlik çıktı. Misafir gelin Yaprak Hanım, cuma güne ev sahibi olan Gülşah Hanım’ın kapısını söküp salona getirdi. Bunun üzerine çok sinirlenen Gülşah Hanım, kamera arkasında çok ağır sözler söyleyip fiziksel temasta bulundu. Kapı söken gelin haftanın şampiyonu olurken, sinirlenen gelin de diskalifiye edildi. Tüm bu yaşananlar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
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Hafta içi her gün Show Tv ekranlarına gelen Gelin Evi’nde ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. 7 Şubat Cuma günü yayınlanan bölümde ortalık fena karıştı.
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Ev sahibi gelin Gülşah Tiryaki'nin evini değerlendirmek için gelinlerden Yaprak Güler odasının kapısını söküp getirdi.
Yaprak gelinin bu hamlesi üzerine çok sinirlenen Gülşah gelin sinirlerine hakim olamadı. Yaprak geline kamera arkasında hakaretler ettiği söylenen Gülşah gelinin fiziksel temas da uyguladığı öne sürüldü.
Salondan çıkarak sakinleşmeye çalışan Yaprak gelin de "Yüzünü görmek istemiyorum. Böyle bir saygısızlık, terbiyesizlik görmedim" diyerek Gülşan geline sert çıktı.
Gelin Evi tarihinde bir ilk yaşandı ve tüm yarışmacılar da aynı anda puanını vererek Gülşah geline 0 puan verdiler. Gülşah gelin de diğer yarışmacılara "Hoş geldiniz, güle güle arkadaşlar" diyerek tepkisini gösterdi.
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Hiçbir şekilde salona dönmeyen Yaprak gelin de rakibine 0 puan verdi.
Gelin Evi ekibi, kamera arkasında söylediği sözden pişman olmadığını dile getiren Gülşah gelini diskalifiye etti.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Tartışma yaratan anlara gelen tepkileri de buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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