Fatih Altaylı'dan RTÜK'ün Haber Bültenleri Hakkında İnceleme Başlatmasına Sert Eleştiriler!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) resmi web sitesi üzerinden yapılan bir duyuruyla, haber kanallarıyla ilgili yeni yaptırımların uygulanacağını açıklamıştı. Bu hamlenin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in de X hesabı üzerinden açıklama yaparak 'İhlal eden yayıncı kuruluşlarımıza gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır.' demişti.

Fatih Altaylı da YouTube kanalından bu konuya değindiği açıklamalarıyla dikkat çekti. RTÜK'ün odak noktasındaki haber sunucularının da adını verdi.