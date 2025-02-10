Fatih Altaylı'dan RTÜK'ün Haber Bültenleri Hakkında İnceleme Başlatmasına Sert Eleştiriler!
Fatih Altaylı'dan RTÜK'ün Haber Bültenleri Hakkında İnceleme Başlatmasına Sert Eleştiriler!
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) resmi web sitesi üzerinden yapılan bir duyuruyla, haber kanallarıyla ilgili yeni yaptırımların uygulanacağını açıklamıştı. Bu hamlenin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in de X hesabı üzerinden açıklama yaparak 'İhlal eden yayıncı kuruluşlarımıza gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır.' demişti.
Fatih Altaylı da YouTube kanalından bu konuya değindiği açıklamalarıyla dikkat çekti. RTÜK'ün odak noktasındaki haber sunucularının da adını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçtiğimiz günlerde resmi web sitesi üzerinden bir açıklamada bulundu. Haber kanalları ile ilgili yeni yaptırımların uygulanacağının duyurulması kısa sürede gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açıklamada "Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayınlanan haberlerde de ülkemizde “olumlu olaylar” olmadığı algısı yaratılıp vatandaşlarımızın karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiği görülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Aynı zamanda "Bir diğer önemli husus ise ana haber sunucularının olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorum ve analizlerde bulunmalarıdır." dedi.
YouTube kanalında gündemi değerlendiren Fatih Altaylı, RTÜK'ün ülkede "olumlu olaylar" yaşanmadığı algısı oluşturulduğunu belirtmesi hakkındaki açıklamaya sessiz kalmadı.
"Bunları televizyonlar yapıyor zaten. Biz yapmasak, televizyonlar yapmasa ülke şahane olacak" diyerek sözlerine başlayan Altaylı önce RTÜK'ün mesajını sesli şekilde okudu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altaylı sözlerine şöyle devam etti: "Bunlar, bazı kanallarda haber sunan kişilerin tavrından şikayetçiler. Bunlar kim? Ece Üner, Fatih Portakal, Selçuk Tepeli. Diğerleri çok fazla değil."
"Böyle var. Bu nevi medyanın olduğu bir ülke var dünyada: Kuzey Kore! Kuzey Koreliler zannediyor ki; olimpiyatlarda bütün madalyaları Kuzey Koreli atletler aldı. Dünyadaki bütün liderler Kuzey Kore liderini arayarak onun emri doğrultusunda hareket ediyor falan..."
Fatih Altaylı, "İyi şeyleri bol bol veren kanallarımız var. Bırakın birkaç tanesi de gerçekte ne olduğunu söylesin" açıklamalarıyla da öne çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın