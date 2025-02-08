onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK'ten 'Toplumu Olumsuz Etkilediği' Gerekçesiyle Haber Kanallarına Yaptırım Açıklaması

RTÜK'ten 'Toplumu Olumsuz Etkilediği' Gerekçesiyle Haber Kanallarına Yaptırım Açıklaması

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.02.2025 - 12:13

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada haber kanalları ile ilgili yeni yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Kaynak: https://rtuk.gov.tr/kamuoyuna-ve-yayi...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada haber kanalları ile ilgili yeni yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada haber kanalları ile ilgili yeni yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

RTÜK, haber kanallarında şiddet içeriklerine yer verildiğini ve haberlerin maksatlı olarak vatandaşları olumsuz etkileyecek şekilde yansıtıldığını belirtti.

RTÜK, haber kanallarında şiddet içeriklerine yer verildiğini ve haberlerin maksatlı olarak vatandaşları olumsuz etkileyecek şekilde yansıtıldığını belirtti.

Haberlerde şiddet içerikli görüntü ve seslerin verildiğinin yanı sıra ülkemizde sanki hiç olumlu bir olay yaşanmadığı algısı yaratıldığının altını çizdi.

Haberlerde şiddet içerikli görüntü ve seslerin verildiğinin yanı sıra ülkemizde sanki hiç olumlu bir olay yaşanmadığı algısı yaratıldığının altını çizdi.

Söz konusu yazıda, haberlerde yer alan bu tarafsızlıktan uzak içeriklerle ilgili 6112 kanuna göre gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını açıkladı.

Söz konusu yazıda, haberlerde yer alan bu tarafsızlıktan uzak içeriklerle ilgili 6112 kanuna göre gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını açıkladı.

👇🏻

👇🏻
rtuk.gov.tr
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
38
7
6
6
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın