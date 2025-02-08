RTÜK'ten 'Toplumu Olumsuz Etkilediği' Gerekçesiyle Haber Kanallarına Yaptırım Açıklaması
RTÜK'ten 'Toplumu Olumsuz Etkilediği' Gerekçesiyle Haber Kanallarına Yaptırım Açıklaması
Kaynak: https://rtuk.gov.tr/kamuoyuna-ve-yayi...
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada haber kanalları ile ilgili yeni yaptırımların uygulanacağını duyurdu.
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Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada haber kanalları ile ilgili yeni yaptırımların uygulanacağını duyurdu.
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RTÜK, haber kanallarında şiddet içeriklerine yer verildiğini ve haberlerin maksatlı olarak vatandaşları olumsuz etkileyecek şekilde yansıtıldığını belirtti.
Haberlerde şiddet içerikli görüntü ve seslerin verildiğinin yanı sıra ülkemizde sanki hiç olumlu bir olay yaşanmadığı algısı yaratıldığının altını çizdi.
Söz konusu yazıda, haberlerde yer alan bu tarafsızlıktan uzak içeriklerle ilgili 6112 kanuna göre gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını açıkladı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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