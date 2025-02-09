RTÜK Başkanı'ndan 'Basına Sansür' Açıklaması: "İhlal Eden Kuruluşlara En Üst Sınırdan Yaptırım Uygulanacak!"
RTÜK Başkanı'ndan 'Basına Sansür' Açıklaması: "İhlal Eden Kuruluşlara En Üst Sınırdan Yaptırım Uygulanacak!"
Dün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun resmi sitesinden ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, haber bültenlerine yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu. Bu haberin bazı medya kuruluşları tarafından 'basına sansür' olarak duyurulduğunu dile getiren Şahin, yayıncı kuruluşlara yaptırım uygulanacağına dair yeni bir açıklama yayınladı.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün yaptığı açıklamada haber bültenlerinde yer alan görüntü ve seslerden dolayı yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yapılan bu duyurunun bazı medya kuruluşları tarafından 'basına sansür' adı altında haberleştirildiğini dile getirerek yeni bir açıklama yayınladı.
Şahin, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "RTÜK sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir. Bundan sonra da bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir. Ekranlarda genel ahlaka aykırı, şiddet içeren, çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyen, aile kurumumuzu hedef alan, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, kişi ve kurumlarımızı aşağılayan, suçu ve suçluyu öven, manipülasyon ve dezenformasyon içeren, maksatlı ve taraflı yayıncılığa asla geçit vermeyecektir. İhlal eden yayıncı kuruluşlarımıza gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Ülke sizin şirketiniz değil susmayacağız susturamayacaksınız
dedi hali hazirda medya adalet emniyet ordu ve tusiadin yuzde 98ine sahip kravatli omer.. yuzde yuz ful biat.. tisikkurler akil gerzekler.
Yani diyoki halk tv sözcü tv ayagınızi denk alın digerleri zaten komutamızda