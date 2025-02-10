Sandık Kokusu’nda Bora’nın Çocuğunun Ortaya Çıkması Hacı Sabancı Olayına Gönderme Olarak Yorumlandı!
Sandık Kokusu’nda Bora’nın Çocuğunun Ortaya Çıkması Hacı Sabancı Olayına Gönderme Olarak Yorumlandı!
Show Tv ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Sandık Kokusu her bölümüyle yoğun ilgi görüyor. Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Karsu'yla evlenecek olan Bora'nın tam da düğün anında bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. İzleyenleri şoke eden bu sahne magazin tarihine damga vuran Hacı Sabancı olayına bir gönderme olarak yorumlandı.
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Show TV'nin dikkat çeken yapımlarından bir tanesi olan Sandık Kokusu, ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.
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İlk sezonun sonunda Metin Akdülger'in vedasıyla diziye sezon başında dahil olan Engin Öztürk, Özge Özpirinçci'nin yeni partneri oldu.
Ekranların en sevilen çiftlerinden biri haline gelen Karsu ve Bora ikilinin enerjileri de izleyenlerin kalplerini fethetti.
Çarşamba akşamları yayınlanan ve mart ayında final yapacağı söylenen Sandık Kokusu'nun yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı.
Emel Müftüoğlu'nun damgasını vurduğu Karsu ve Bora’nın düğününde gizemli bir kadın, yanında çocuğuyla çıkageliyor.
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"Oğlum, babasının düğününü görsün istedim!" diyen kadın, küçük erkek çocuğunun Bora’nın çocuğu olduğunu söylemesiyle ortalık buz kesiyor.
Sandık Kokusu izleyicilerini şoke eden bu sahne de pek çok kişi tarafından, magazin tarihine geçen Hacı Sabancı olayına bir gönderme olarak yorumlandı.
Birkaç ay önce F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki çocuğu Uzay'ın, Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu iddia etmişti. Sabancı ailesi tarafından konunun üzeri kapansa da Hacı Sabancı'ya babalık davası açılmıştı.
İşte o fragman...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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