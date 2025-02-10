Sandık Kokusu’nda Bora’nın Çocuğunun Ortaya Çıkması Hacı Sabancı Olayına Gönderme Olarak Yorumlandı!

Show Tv ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Sandık Kokusu her bölümüyle yoğun ilgi görüyor. Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Karsu'yla evlenecek olan Bora'nın tam da düğün anında bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. İzleyenleri şoke eden bu sahne magazin tarihine damga vuran Hacı Sabancı olayına bir gönderme olarak yorumlandı.