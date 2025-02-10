Adem Diskalifiye mi Olacak? Acun Ilıcalı, Çılgın Sedat'la Birbirine Giren Adem'i Tek Başına Konseye Çağırdı!
Adem Diskalifiye mi Olacak? Acun Ilıcalı, Çılgın Sedat'la Birbirine Giren Adem'i Tek Başına Konseye Çağırdı!
Survivor'da olaylar bitmek tükenmek bilmiyor. Gönüllüler ile All Star arasındaki mücadele tam gaz devam ederken Adem Kılıççı ile Çılgın Sedat'ın birbirine girmesi ortalığı fena karıştırdı. Survivor'ın 10 Şubat bölüm fragmanı yayınlandı. Acun Ilıcalı, Adem'i tek başına ada konseyine çağırdı. Bu görüntülerin ardından 'Adem diskalifiye mi olacak?' sorusu gündem oldu.
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Survivor 2025 her bölümüyle ayrı bir kaosla ekranlardaki yerini alıyor. Tartışma ve kavgaların bitmediği heyecan dolu yarışmanın son bölümüne Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat olayı damga vurdu.
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Eleme gecesine Adem ve Sedat arasındaki gerilim tırmandıkça tırmandı. Aynı takımda mücadele eden ikilinin laf dalaşı sosyal medyada da gündem oldu.
Bu yaşananlardan sonra Adem Kılıçcı'nın diskalifiye olup olmadığı izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu ki, yeni bölüm fragmanı geldi.
Acun Ilıcalı, Adem'i baş başa olduğu ada konseyine çağırdı. Ilıcalı'nın "Seni tanıdığım günden beri ilk defa 'Acaba' diyorum" sözleri diskalifiye iddialarını daha da arttırdı.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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