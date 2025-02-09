“Sevgili Ayartma” Programı: İspanya’da Yayınlanan Temptation Island'da Yaşananlar Ağızları Açık Bıraktı!
“Sevgili Ayartma” Programı: İspanya’da Yayınlanan Temptation Island'da Yaşananlar Ağızları Açık Bıraktı!
Dünyanın birçok ülkesinde izleyenleri hayrete düşüren cinsten programlar yayınlanmaya devam ediyor. Bunların en başında da pek çok farklı ülkede versiyonları çekilen 'Temptation Island' adlı yarışma geliyor. Birbirlerinin sevgililerini ayartmaya çalışan kişilerin yarıştığı programın İspanyol versiyonunda ağızları açık bırakan türden bir an yaşandı!
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Amerika ve İngiltere gibi pek çok ülke farklı versiyonlarına imza atılan 'Temptation Island' adlı program izleyenleri neye uğradığını şaşırtıyor.
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Yarışmacılar birbirlerinin sevgililerini ya da hoşlandığı kişileri ayartmaya çalışıyor. Yarışmanın son versiyonun konusu da "Dört çift tropik bir adada uygun bekârlarla birlikte olarak ilişkilerini test ediyor" olarak açıklanıyor.
Yarışmanın bu kez gündem olmasının sebebi de, 'Temptation Island'ın İspanyolca versiyonunda Montoya'nın başına gelenler oldu.
Yarışmacı, kız arkadaşı Anita'nın başka bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği anları canlı olarak izleyip öfkeden deliriyor.
X platformunda olay olan görüntüler ve programda yaşanan anlarsa izleyenlerin ağzını bir karış açık bıraktı!
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Sevgilisinin bağırışlarını duyan Anita ise hemen yanına gidip özür dilemeye çalışırken panik halde gözyaşı döküyor.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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