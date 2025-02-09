Bel Altı Sözlerle Dolu Parçasıyla Olay Yaratan Turabi Yeni Şarkısı 'Dur Abi Sus Abi' ile Yine Topa Tutuldu!
Bel Altı Sözlerle Dolu Parçasıyla Olay Yaratan Turabi Yeni Şarkısı 'Dur Abi Sus Abi' ile Yine Topa Tutuldu!
Survivor'ın olaylı ismi Turabi Çamkıran son günlerde gündemimizden düşmek bilmiyor. Bunun en büyük nedeni, baştan sona bel altı sözlerle dolu İngilizce arabesk türündeki 'Wine Me Dine Me' adlı şarkısı olmuştu.
Şarkısına erişim engeli getirildikten sonra sözlerini değiştiren Turabi'ye 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Turbo Turabi bu sefer de 'Dur Abi, Sus Abi' adlı yeni parçasıyla yaka silktirdi!
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Survivor'da 2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kez şampiyon olan ancak 2018'de 5.lik elde eden Turabi Çamkıran yarışmanın en olaylı ismi olmuştu.
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Yarışmadan sonra sosyal medya hesabından sıkça müstehcen bulunan türden paylaşımlar yaparak tepki çeken Turbo Turabi son olarak, bel altı sözlerle dolu erotik-arabesk parçası 'Wine Me Dine Me' ile gündemi ayağa kaldırmıştı.
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine şarkıya erişim engeli getirmişti.
Erişim engeli sonrası B planını devreye sokup şarkının cinsellik içeren kısımlarını değiştirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkının ilk hali sonrası harekete geçip "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattığı Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.
Olaylar sonrası adeta dur durak bilmeyen Turabi, hiçbir şey olmamış gibi yeni bir şarkı çıkardı. 'Dur Abi, Sus Abi' adlı yeni şarkısını da sosyal medya hesabından duyurdu.
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"Bundan sonra dur abi, sus abi, Bir ağzını diktir git abi, Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi" gibi sözlerin yer aldığı şarkı yine sosyal medya kullanıcılarına illallah ettirdi!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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