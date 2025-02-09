Yargı'nın 'Çetin'iydi: Ünlü Şarkıcı ve Oyuncu Yeni Dizi 'Başka Bir Gün' Kadrosuna Dahil Oldu!
Yargı'nın 'Çetin'iydi: Ünlü Şarkıcı ve Oyuncu Yeni Dizi 'Başka Bir Gün' Kadrosuna Dahil Oldu!
Atv ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Başka Bir Gün dizisi kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Başrolünde Ezgi Mola'nın yer aldığı yapım hem konusu hem de karakteriyle öne çıkarken kadrosunda büyümeye gitti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yargı'nın 'Çetin'i, Başka Bir Gün kadrosuna dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Başrollerini Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin paylaştığı yeni dizi Başka Bir Gün 30 Ocak'ta yayınlanan ilk bölümüyle ekran serüvenine başladı.
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İlk bölümüyle izleyicileri adeta ters köşe yapan yeni dizi kısa sürede iddialı yapımlar arasına girecek gibi duruyor.
Reytinglerini artırarak Atv ekranlarına gelmeye devam eden yeni dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görüyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başka Bir Gün dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.
Diziye; son olarak, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı'da 'Çetin' karakterine hayat veren Merih Ermakastar katıldı.
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Oyunculuğu kadar müzisyenliğiyle de bilinen Ermakastar, 'Melike’nin (Elçin Afacan) eski eşi 'Murat' karakteriyle karşımıza çıkacak.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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