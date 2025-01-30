İlk Bölümü ile Ters Köşe Yaptı: Ezgi Mola'nın Yeni Dizisi Başka Bir Gün ile İlgili Tüm Detaylar...
İlk Bölümü ile Ters Köşe Yaptı: Ezgi Mola'nın Yeni Dizisi Başka Bir Gün ile İlgili Tüm Detaylar...
İlk bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında yayınlanan Başka Bir Gün dizisi izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı dizi gizemli hikayesi ile merak uyandırdı. Dizi hiç de ilk gelen yorumlardaki gibi ilerlemedi. Ekrana yeni bir renk getiren dizide gelin neler yaşandı ve Başka Bir Gün hakkında neler biliyoruz, birlikte bakalım...
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Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı yeni dizi Başka Bir Gün ilk bölümü ile bu akşam ekranlara geldi.
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Birçok kişi sosyal medyada diziyi Bahar dizisine benzetmişti. Klasik bir boşanma hikayesi ve kadının gücü temalı dizi diye yorumlamıştı.
Ancak dizi ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk bölümü ile beklentinin tam tersini yaşatan dizide ne dram ne de komedi baskındı.
Aksine Yargı dizisinden sonra özlediğimiz suç, aksiyon ve gizem ön plandaydı. Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin muhteşem oyunculuğu yanı sıra kadro da bir efsane yarattı.
Başka Bir Gün'ün BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olduğunu biliyoruz. Yabancı dizi tam bir gerilim türü örneğiydi. Başka Bir Gün de sağolsun, gerilimi tavan yaptırdı.
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Dizinin ilk bölümünün son sahnesinde Nehir, ortadan kaybolan kocasının başka bir kimliği olduğunu buldu.
Uyarlamada da olaylar şöyle başlıyordu, "Hikayemiz Faith’in kocası Evan’ın ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Faith, kocasından haber almaya çalışırken onun hakkında bilmediği çok fazla şey olduğunu fark ediyor."
Yani hikaye bir aldatma ya da romantizm temasında asla değil. Uyarlama diziden daha fazla örnek vermek istemiyoruz, spoiler olmasın ancak şu kadarını söyleyelim: Dizide hiç beklenmedik olaylar yaşanırken büyük gizemler çözülecek.
Takdir edersiniz ki Nehir karakteri de hiç pasif bir kadın değil. Bu süreçte agresyon iyice yükselebilir. Siz diziyi izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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