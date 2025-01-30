İlk Bölümü ile Ters Köşe Yaptı: Ezgi Mola'nın Yeni Dizisi Başka Bir Gün ile İlgili Tüm Detaylar...

İlk bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında yayınlanan Başka Bir Gün dizisi izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı dizi gizemli hikayesi ile merak uyandırdı. Dizi hiç de ilk gelen yorumlardaki gibi ilerlemedi. Ekrana yeni bir renk getiren dizide gelin neler yaşandı ve Başka Bir Gün hakkında neler biliyoruz, birlikte bakalım...